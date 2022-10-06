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Сегодня, 09:10

Овечкин забил первый гол на предсезонке! Он уже готов к регулярке?

Овечкин набрал 2 очка в победном матче «Вашингтона» против «Детройта» в предсезонке НХЛ
Надежда Тонконог
Корреспондент
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (слева) в матче с «Детройтом».
Фото USA Today Sports
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Капитан «Вашингтона» набрал 2 очка.

«Детройт» поначалу выглядел и действовал увереннее столичной команды. «Ред Уингс» реализовали первое же в этом матче большинство, хоть оно и было в формате «5 на 3», и проводили достаточно опасные контратаки, передавая порой привет защитникам «Вашингтона».

У Александра Овечкина сегодня первый гол в предсезонке НХЛ и результативная передача. В конце первого периода Овечкин поучаствовал в заброшенной шайбе Коннора МакМайкла, отдав передачу прямо под ворота соперника.

«Детройт» после гола в раздевалку во втором периоде снова вышел вперед, и «Кэпиталс» опять пришлось отыгрываться.

А вот в третьем команды никак не могли забить друг другу, вратари подтаскивали. Лишь в концовке «Вашингтон» забил и вышел вперед впервые в этом матче. А Овечкин поставил точку в игре, забив в пустые ворота за 54 секунды до конца матча.

При этом «Вашингтон» понес существенную потерю. Нападающий Ти Джей Оши покинул лед за 5 минут до конца второго периода из-за повреждения верхней части тела. О серьезности травмы пока не сообщается.

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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