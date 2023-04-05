Старение и деградация. Команду Овечкина постигло неизбежное падение

Как с ним справится сам Александр — вопрос двух предстоящих сезонов.

Хоккейный Вашингтон накрыла волна грусти и печали. «Кэпиталз» впервые за девять лет со свистом пролетели мимо плей-офф. Сам результат сложно назвать сенсацией. Команда постарела и деградировала год за годом, а свободное падение выглядело почти неизбежным еще зимой. Естественный процесс для НХЛ, где держаться на пике много лет невероятно сложно. В эпоху жесткого потолка зарплат любой клуб рано или поздно обречен умерить амбиции и заняться перестройкой.

Однако для лидера «Вашингтона» Александра Овечкина в спортивном плане происходящее можно оценить как нечто среднее между драмой и трагедией. Провальный результат нельзя поставить только ему в вину, даже с учетом его важнейшей роли капитана команды. Дело не во внезапной смерти его отца, из-за которой ему пришлось покинуть расположение клуба в самый ответственный момент чемпионата.

В свои 37 лет российский снайпер выдал блестящий сезон (73 очка в 71 матче). В его возрасте за всю историю лиги подобное удавалось сделать лишь единицам. Из всех звезд «Вашингтона» по-настоящему горел огнем, пусть и не в каждом матче, только Овечкин. Он дико ненавидит проигрывать, и пока сложно понять, как ему удастся примириться с дальнейшим регрессом команды.

Для ближайшего будущего «Кэпиталз» такой расклад видится неизбежным. Менеджмент клуба все последние годы занимался лишь тем, что пытался поддерживать существование нынешнего ядра команды, и вел себя так, словно завтра никогда не наступит. Уход в дедлайн защитника Дмитрия Орлова, одного из ближайших друзей Овечкина, стал прямым свидетельством того, что «Вашингтон» летит вниз. Если один из лидеров обороны, которому всего 32 года, не готов оставаться в организации, где состоялся как игрок, то впереди клуб не ждет ничего хорошего. Талантливой молодежи — мало. Места под потолком — тоже. Тяжелых контрактов едущих с ярмарки ветеранов — в достатке. Помощи Овечкину, который тоже не молодеет, от клуба ждать не приходится.

Овечкин празднует гол с партнерами по «Вашингтону». Фото USA Today Sports

Стоять в правом круге вбрасывания и штамповать шайбы после бросков в касание, чтобы побить вечный рекорд Уэйна Гретцки, забыв о турнирных задачах, — хорошая, но слишком однобокая цель при постоянных поражениях команды. Величайшему снайперу современности придется переступить через свою натуру и смириться с неизбежным. Как он справится с таким давлением — один из самых интересных вопросов следующей пары сезонов.