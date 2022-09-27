НХЛ не повелась на русофобскую позицию чехов. Что будет дальше

Но наткнулся на непонимание главной лиги.

За Барабанова вступились даже чешские партнеры по команде

В последние две недели в чешских СМИ только и делали, что обсуждали безумную инициативу Доминика Гашека запретить российским хоккеистам въезд в страну для участия в вынесенных матчах «Сан-Хосе» и «Нэшвилла», которые состоятся в Праге 7 и 8 октября. Но вряд ли кто-то по-настоящему бы бурлил в прессе, если бы дискриминационная инициатива легендарного вратаря не вышла за пределы его аккаунта в твиттере, а чешские власти всерьез не отправили в НХЛ письмо, в котором официально назвали российских хоккеистов обоих клубов персонами нон грата.

Наверняка министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на пару с Гашеком рассчитывал, что президент лиги Гэри Беттмэн, услышав ноту протеста, пойдет на попятную и, опасаясь возможного срыва вояжа в Европу, побежит исключать Якова Тренина и Александра Барабанова из выездных списков. «Позиция МИД относительно выдачи виз российским хоккеистам «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз» на старт сезона НХЛ в Праге не меняется. Они не должны получать шенгенские визы. Если у них уже есть действующие визы, их должны впустить — но текущие переговоры могут изменить ситуацию», — рассказывал политик в интервью Eurozpravy.cz незадолго до отправки письма.

Вторил Липавскому и его заместитель Мартин Смолек, который обосновывал откровенную дискриминацию абстрактной рекомендацией министров спорта не допускать российских спортсменов к участию в спортивных соревнованиях на территории Евросоюза.

Однако вместо моментального исполнения русофобских хотелок чехи получили тотальный игнор от первого человека НХЛ, который даже не стал вести дискуссии по поводу бредовой инициативы европейцев. Как сообщила в беседе с порталом iSport.cz представитель отдела коммуникаций местного МИД Мариана Вернерова, американская организация так и не ответила на письмо, а само ведомство не ожидало такой реакции из-за предостерегающего характера письма.

Забавно, но не поддержал свое правительство даже Томаш Гертл — пожалуй, главный чех в нынешней НХЛ, который и должен сделать кассу двум пражским матчам.

«Мы поддерживаем всю команду и особенно Барби (Александра Барабанов. — Прим. «СЭ»). Я много играл вместе с ним в прошлом году, и он отличный парень. Это тяжелая ситуация. Это не ошибка игроков, и он не должен быть за это наказан. Он один из самых приятных парней.

У нас были тяжелые три года без плей-офф, поэтому прежде всего мы должны поддержать всех. Нужно помогать друг другу, будь то сотрудник или игрок, мы просто должны держаться вместе", — высказал свою позицию первый центр «Акул» в интервью San Jose Hockey Now.

И ведь, по сути, Гертл повторил высказывание генерального менеджера «Шаркс» Майка Грира, который четко дал понять, что команда не полетит в столицу Чехии без россиян.

«Или мы все поедем, или никто не поедет. Я твердо убежден в том, что мы одна команда. Одна команда! Это не вина игроков. Они не сделали ничего плохого. Поэтому я не думаю, что они должны быть наказаны. Мы поддерживаем их, и мы все едины», — резко присек все дебаты босс калифорнийского клуба несколько дней назад.

Александр Барабанов (справа). Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Распри всего из-за двух человек

Кто вообще из россиян может сыграть на льду O2 Арены? Как минимум нападающие Александр Барабанов и Яков Тренин, получившие этим летом новые односторонние контракты от «Сан-Хосе» и «Нэшвилла» соответственно: без двух железобетонных игроков основы представить составы обеих команд уже сложно. Мог бы выйти на лед и защитник «Акул» Николай Кныжов, но из-за очередной операции уроженец Кемерова пропустит всю первую половину сезона. Не стоит забывать о голкипере «Предаторз» Ярославе Аскарове, который в своей первой полноценной североамериканской регулярке постарается побороться за роль сменщика Юсе Сароса с финном Кевином Ланкиненом.

А вот статус нападающих Евгения Свечникова и Егора Афанасьева пока еще под вопросом: первый получил от «Сан-Хосе» лишь двустороннее соглашение и рискует начать сезон в АХЛ, второй по-прежнему сидит на контракте новичка и большую часть регулярки должен провести в фарм-клубе «Нэшвилла». Теоретически рассчитывать на попадание в основу «Шаркс» по итогам тренинг-кемпа могут Артемий Князев, Данил Гущин и Тимур Ибрагимов. Но пока все трое не выглядят игроками уровня НХЛ.

Разумеется, местные власти могут отказать россиянам в получении визы. Однако, как и подавляющее число членов Евросоюза, Чехия входит в Шенгенскую зону, и потенциально наши хоккеисты могут получить нужный штамп в любой другой стране — участнице визового соглашения, а после прилететь в Прагу на совершенно законных основаниях. Да, чехи точно будут пытаться вставлять палки в колеса и пытаться давить на других членов ЕС. Но будут ли их слушать те же Франция и Германия, которые не прекращали выдавать визы нашим соотечественникам даже в самый пиковый момент политического напряжения? Вопрос риторический.