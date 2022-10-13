Звезды НХЛ — в КХЛ. Реальность, в которую до сих пор сложно поверить

10 лет назад локаут в НХЛ подарил нашей лиге короткие гастроли лучших игроков мира.

Один защитник, много лет выступающий в КХЛ, но никогда не пробовавший свои силы за океаном, как-то вспоминал в частной беседе:

— Вот когда я играл с Хедманом и Макдоной...

Собеседник в ответ едва не поднял его на смех:

— Где это ты играл с Хедманом и Макдоной!?

— Как где? В «Барысе»...

Невероятно, но игрок не бредил. Это ведь правда, хотя многие уже позабыли факт. Локаут 2012 года был короткой сказкой Континентальной хоккейной лиги. Овечкин с Бэкстремом в «Динамо», Малкин, Гончар и О'Райлли — в «Магнитке», Бобровский и Тарасенко — в СКА, Варламов — в «Локомотиве», Здено Хара — во «Льве». Дацюк и Ковальчук еще были игроками НХЛ, коротавшими время на родине.

Александр Овечкин. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Никлас Бекстрем. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Евгений Малкин. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Сергей Гончар. Вячеслав Цуранов, Фото photo.khl.ru

Райан О'Райлли. Фото Александр Овчаров, photo.khl.ru Александр Овчаров, Фото photo.khl.ru

Сергей Бобровский. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Владимир Тарасенко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Семен Варламов. Юрий Кузьмин, Фото photo.khl.ru

Здено Хара. Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

Павел Дацюк. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Илья Ковальчук. Антон Сергиенко, Фото архив «СЭ»

Уровень лиги тотчас возрос почти до небес. Ови, Бэкс и Комаров дали импульс «Динамо» на второй подряд Кубок Гагарина. Малкин с Мозякиным и тогда еще энхаэловцем Кулеминым разрывали все обороны подряд. Даже Крис Летанг успел подписать контракт со СКА. Вот только сыграть так и не успел.

А как Овечкин разбил головой стекло в Мытищах, проведя силовой прием на Михнове!

Не все свои чудо-буллиты Дацюк забил в НХЛ — что-то оставил и для дома.

А Хара? Как он врезал своему другу Шатану, из-за чего последний вынужден был закончить карьеру!

Если вдруг на планете исчезнет интернет (подобное уже на кажется невозможным), все эти эпизоды вмиг станут народными былинами. Вспышка звезд НХЛ в КХЛ была столь короткой и яркой, что по прошествии лет кажется галлюцинацией. Даже Малкин в расцвете сил в форме родного «Металлурга» воспринимается не иначе как сюрреализм. На фоне этого про молодых Хедмана с Макдоной и вовсе никто не помнит. Сейчас остается только удивляться, глядя на видео и фотографии, какой, оказывается, веселой и счастливой была наша хоккейная жизнь.

Илья Брызгалов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Артем Анисимов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Антон Бабчук. Владимир Беззубов, Фото photo.khl.ru

Леонид Комаров. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Сергей Костицын. Юрий Кузьмин, Фото photo.khl.ru

Николай Кулемин. Александр Овчаров, Фото photo.khl.ru

Александр Семин. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Виктор Хедман. Юрий Кузьмин, Фото photo.khl.ru

Но счастье, как ему свойственно, продолжалось недолго. В самом начале 2013 года НХЛ и профсоюз игроков достигли договоренностей по самым спорным пунктам, и звезд унесло, словно январской пургой.