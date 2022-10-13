Один защитник, много лет выступающий в КХЛ, но никогда не пробовавший свои силы за океаном, как-то вспоминал в частной беседе:
— Вот когда я играл с Хедманом и Макдоной...
Собеседник в ответ едва не поднял его на смех:
— Где это ты играл с Хедманом и Макдоной!?
— Как где? В «Барысе»...
Невероятно, но игрок не бредил. Это ведь правда, хотя многие уже позабыли факт. Локаут 2012 года был короткой сказкой Континентальной хоккейной лиги. Овечкин с Бэкстремом в «Динамо», Малкин, Гончар и О'Райлли — в «Магнитке», Бобровский и Тарасенко — в СКА, Варламов — в «Локомотиве», Здено Хара — во «Льве». Дацюк и Ковальчук еще были игроками НХЛ, коротавшими время на родине.
Уровень лиги тотчас возрос почти до небес. Ови, Бэкс и Комаров дали импульс «Динамо» на второй подряд Кубок Гагарина. Малкин с Мозякиным и тогда еще энхаэловцем Кулеминым разрывали все обороны подряд. Даже Крис Летанг успел подписать контракт со СКА. Вот только сыграть так и не успел.
А как Овечкин разбил головой стекло в Мытищах, проведя силовой прием на Михнове!
Не все свои чудо-буллиты Дацюк забил в НХЛ — что-то оставил и для дома.
А Хара? Как он врезал своему другу Шатану, из-за чего последний вынужден был закончить карьеру!
Если вдруг на планете исчезнет интернет (подобное уже на кажется невозможным), все эти эпизоды вмиг станут народными былинами. Вспышка звезд НХЛ в КХЛ была столь короткой и яркой, что по прошествии лет кажется галлюцинацией. Даже Малкин в расцвете сил в форме родного «Металлурга» воспринимается не иначе как сюрреализм. На фоне этого про молодых Хедмана с Макдоной и вовсе никто не помнит. Сейчас остается только удивляться, глядя на видео и фотографии, какой, оказывается, веселой и счастливой была наша хоккейная жизнь.
Но счастье, как ему свойственно, продолжалось недолго. В самом начале 2013 года НХЛ и профсоюз игроков достигли договоренностей по самым спорным пунктам, и звезд унесло, словно январской пургой.