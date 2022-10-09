Замена Малкину и Овечкину. Молодой русский форвард готов стать новой звездой НХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Снайпер

В НХЛ больше не будет сыграно ни одного предсезонного матча, после трех дней перерыва команды начнут официальные встречи. Если говорить о наших хоккеистах, то лучшим, безусловно, стал нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов. Он забросил шесть шайб, стал лучшим снайпером всей лиги. Правда, не все потенциальные конкуренты провели так много игр, так что это не самый объективный показатель. Но все равно цифра впечатляет. Летом Егор, тренируясь в Москве, не скрывал своего разочарования первым сезоном в НХЛ. Хоккеист был недоволен тем, что показывал и соглашался, что это было не самое лучшее его время. Признание проблемы — важная часть ее решения, так что Чинахов стал тренироваться гораздо больше, чем раньше, отрабатывать определенные аспекты, и понял, что только интенсивная работа позволит ему выйти на другой уровень. Все-таки первый раунд драфта, большие ожидания, надо соответствовать. А уж с таким доверием, что ему оказывали в НХЛ, стыдно показывать плохую статистику.

Пока получается неплохо. Шесть заброшенных шайб, причем были и совсем нехарактерные голы для форварда. У Егора отличный бросок, но, казалось, что он только на него и рассчитывал в первый год. А для форварда, играющего на таком уровне, важно и здорово идти в отбор, накрывать атаки соперника, помогать обороне, уметь отдавать передачи. Чинахов, судя по сентябрю, осознал, как именно нужно разнообразить свой арсенал. Форвард действительно заметен на площадке, стал выполнять большой объем работы. Осталось все это перенести на сезон. Официальные матчи в НХЛ — это совсем другой уровень борьбы, но теперь Егор начнет чемпионат в составе «Коламбуса» не потому что задрафтован высоко, а потому что заработал место в основе.

Олег Знарок. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Заявление

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок на последних пресс-конференциях начал работать так, как надо. Никакого хамства, старательно отвечает на все вопросы, поясняет. Знаю, что в клубе были очень недовольны поведением главного тренера, в офисе постоянно объясняли, что так вести себя неприемлемо, и тренер наконец понял, что таким поведением ничего не добиться. Надолго ли хватит Знарка, пока непонятно. Но будем наслаждаться временем, когда он не кусается.

Но теперь, когда уже не концентрируешься на попытках осадить журналистов, начинаешь слушать, что именно говорит тренер. И очень много странных вещей в его заявлениях. Например, Знарок последние два матча команды оценил положительно. Заметил, что ему понравилось, куда движется коллектив, очень много позитивных вещей, и он видит рисунок игры. И сейчас для него важней именно это, чем результат. Однако то ли главный тренер замечает то, что не видят другие, то ли старается кого-то убедить в прогрессе, но мы с вами в дурацком положении. Нам говорят, что черное — это белое, по крайней мере, так это воспринимаешь со стороны.

По-прежнему непонятно, что делает тренер с Вадимом Шипачевым. У нападающего всего лишь 6 (3+3) очков в 15 матчах. Бывший хоккеист «Динамо» не стал выглядеть хуже, не потолстел и не нарушает режим. Значит, что-то происходит внутри команды, раз такое резкое снижение результативности. Хромает оборона. Но больше всего поразило заявление, что ему еще нужны хоккеисты. Вот это да! Лучший состав КХЛ, а еще нужно усиление. Понимаю, травмы, но что-то не очень-то заметен кадровый дефицит. И всегда удивляло: а зачем тогда команде вообще нужен тренер, если все проблемы можно решить подписанием новичков? Правда, денег на действительно серьезных игроков у клуба нет. Ведь потолок зарплат никуда не делся.

Матч

«Авангард» крупно переиграл «Металлург» со счетом 5:1. Василий Демченко лишился «сухаря» из-за ошибки судейского комитета, который анализировал бросок Даниилы Юрова только с двух камер. С третьей и четвертой можно было увидеть, что шайба не пересекла линию ворот. Но это не испортило настроение омскому клубу. Хорошая победа над сильным соперником — то, что было нужно Дмитрию Рябыкину.

Что же случилось? Прежде всего уральский клуб подошел к матчу немного разобранным. Для команды Ильи Воробьева это был третий матч на неделе, причем все встречи прошли на выезде, а бесследно такая интенсивность вместе с переездами не проходит. Первыми сломались иностранцы. Легионеры «Металлурга» выдали чудовищный матч, заработали по «минус 3». Не тех оставил главный тренер в запасе, в ротацию попал Николай Голдобин, которого все пытаются воспитывать.

Но «Авангард», впрочем, тоже не мог похвастаться хорошей игрой ведущих хоккеистов. К счастью, нижние звенья были гораздо сильней, чем у соперника. В истории клуба было немало матчей, когда результат определяли Павел Дедунов и Владимир Жарков, так случилось и на этот раз. Нельзя не отметить, что голкипер Василий Демченко стремительно прогрессирует. Оказавшись в ситуации, когда все зависит только от него, конкурентов рядом нет, Демченко стал гораздо уверенней. Известно, что «Авангард» до сих пор продолжает поиски вратаря, но непонятно, есть ли в этом смысл? Впереди у команды Дмитрия Рябыкина три домашних матча со слабыми соперниками. В Омск приедут «Куньлунь», «Амур» и «Авангард», так что на следующий выезд Магнитогорск — Челябинск можно подойти уже с нормальной позицией в турнирной таблице.