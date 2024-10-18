Вместо безнадежной «Аризоны» — перспективная «Юта», которой владеет миллиардер-мормон. Как новый клуб НХЛ изменит лигу?

Переезд команды поможет повысить потолок зарплат.

Весной НХЛ наконец-то избавилась от главной головной боли — «Аризоны». Многострадальная франшиза, дожившая через банкротство и переезд на университетскую арену лишь благодаря Гэри Беттмэну, была продана за 1,2 миллиарда бизнесмену Райану Смиту.

Несмотря на большие инфраструктурные проблемы, владельцы клуба — Smith Entertainment Group — уверены в успехе. А переезд клуба и уверения лиги, что в следующем сезоне потолок зарплат достигнет рекордных 92 миллионов долларов — не совпадение, а связанные друг с другом события. «СЭ» рассказывает, как в ближайшей и долгосрочной перспективе «Юта» повлияет на экономику лиги и почему все хоккеисты должны быть рады переезду «Аризоны».

Как вообще появилась «Юта»?

Райан Смит быстро подмял под себя весь профессиональный спорт в Юте. Хоть он и родился в Орегоне, но весь свой бизнес построил в горном штате — все-таки Смит из мормонской семьи. Сначала он основал IT-компанию Qualtricks, которая принесла ему состояние, а после этого начал строить спортивную империю.

В 2020-м Смит выкупил баскетбольную «Юту Джаз» вместе с ареной и клубом из G-Лиги. Через два года стал совладельцем клуба «Реал Солт-Лейк» из МЛС. Часть акций команды принадлежит другому бизнесмену, Дэвиду Блитцеру. Возможно, что он сыграл не последнюю роль в покупке «Аризоны». Блитцер также является управляющим партнером «Филадельфии Флайерз».

В 2022-м Смит начал переговоры с НХЛ о создании франшизы в Солт-Лейк-Сити. Однако тогда город был далеко не лидером в борьбе за новый клуб — и сейчас ходят слухи, что в будущем лига расширится до Хьюстона и Атланты. Но в Юте уже была вся готовая инфраструктура, а главное — настойчивый владелец.

В итоге весной нынешнего года Смит получил франшизу. Причем схема была необычная: сначала НХЛ выкупила «Аризону» у Алекса Меруэло за 1 миллиард, а после этого продала ее мормонскому миллиардеру за 1,2. Поэтому чисто юридически произошел не переезд «Койотис» в Солт-Лейк-Сити, а замораживание франшизы. «Юта» — абсолютно новый кейс. Клуб не может претендовать на историю «Аризоны». Хотя и вряд ли бы хотелось...

В апреле владельцы 31 франшизы НХЛ одобрили создание нового клуба. Взамен они в сумме заработали 200 миллионов долларов, в среднем по 6,45 каждый. У Меруэло есть пять лет на возрождение «Аризоны», но если он это захочет сделать, то обязан будет вернуть вырученный миллиард в лигу.

Сейчас у клуба нет названия — команда временно называется Utah Hockey Club. Его и фирменный стиль выберут в течение года. Однако это самая меньшая проблема, с которой столкнется Смит. Правда, даже с нынешними трудностями «Юта» все равно принесет всей лиге больше пользы, чем «Аризона».

Фото USA Today Sports

Что даст «Юта» лиге в краткосрочной перспективе?

«Аризона» с заметным отставанием была наименее прибыльной франшизой в лиге. В 2023-м, по оценке Forbes, доходы клуба составили 120 миллионов долларов при прибыли в 19. Из 32 команд еще только «Оттава» заработала менее 150. Для сравнения, средняя выручка остальных 30 клубов составляет 206 миллионов с чистой прибылью в 52,9. «Койотис» тормозили развитие лиги: у клуба не было современной арены, а также большого контракта с аризонскими бродкастерами. И от этого «страдали» хоккеисты, ведь потолок зарплат напрямую связан с доходами всех франшиз.

У «Юты» есть проблемы, прежде всего — арена. Delta Center, где будет играть команда, изначально рассчитана на баскетбольные матчи. На играх «Джаз» она может вместить 18306 зрителей. Однако на хоккее — в лучшем случае 16200 болельщиков. Причем из них только с 11131 места можно целиком увидеть всю хоккейную площадку.

Зрители с оставшихся пяти тысяч мест могут наблюдать лишь за одной половиной площадки. Из-за этого Смит объявил, что билеты на эти трибуны будут продаваться лишь на избранные матчи. Какие именно — пока не анонсировано. Так что уже сейчас можно сказать, что «Юта» будет худшей командой лиги по посещаемости.

Из-за инфраструктурных ограничений «Юта» продала всего 8,5 тысячи абонементов, хотя в первые дни после переезда было подано свыше 11 тысяч заявок. К июню очередь достигла уже 34 тысяч жителей города. И из-за спроса клуб решился на эксперимент — большая часть абонементов рассчитана не на всю регулярку, а лишь на половину (21 матч). Таким образом клуб намерен максимально расширить свою аудиторию при ограниченных возможностях.

Места с плохим обзором прежде всего будут предназначены для «социалочки» — общественных и молодежных групп Солт-Лейк-Сити. Проще говоря, для школьников, студентов, бюджетников, детей с различными болезнями или представителей мормонской церкви. Благодаря этой акции команда намерена заложить фанатскую базу среди следующего поколения жителей штата.

Средняя стоимость билетов на матчи варьируется от 100 до 120 долларов, а стоимость на места с ограниченной видимостью начинается от 19. В среднем по лиге билеты стоят 94 доллара. Также Смит установил дешевые цены на еду и напитки — сэндвичи, хот-доги, попкорн или напитки стоят по 3 доллара (около 290 рублей). И это уже приносит прибыль: на дебютной игре на арене было выпито пива на 120 тысяч долларов.

Из-за такой ценовой политики, а также спроса, даже в условиях ограничений в клубе намерены оказаться в топ-10 всей НХЛ по доходу с матчдэй. На это надеется вице-президент по коммерческой стратегии SEG Крис Барни. «Аризона» не могла мечтать о таком, даже когда выступала еще не на студенческой арене.

Также SEG в сентябре анонсировала собственный ОТТ-сервис Utah HC+, где будут показаны 75 матчей «Юты». Благодаря этому клуб получил отдельную площадку для рекламодателей, рассчитанную эксклюзивно на жителей штата. Всего же матчи на Delta Center могут принести SEG свыше 70 миллионов долларов. А если команда дойдет до последних раундов плей-офф, то сумма может достичь и 140.

Почему это важно для игроков? Это напрямую влияет на их зарплаты. Даже если «Юта» заработает всего 150 миллионов за сезон, это все равно на 30 больше, чем у «Аризоны». А это увеличит потолок зарплат на 550 тысяч долларов. А если команда доберется до средних значений по лиге, то «Юта» в одиночку увеличит потолок на 1,43 миллиона. Поэтому в НХЛ уже сейчас публично говорят о рекордной «кепке».

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Что может принести «Юта» НХЛ в ближайшие годы?

В будущем доходность «Юты» будет только увеличиваться, ведь Delta Center ждет большая реконструкция. Она обойдется SEG в 525 миллионов долларов, еще 375 Смит намерен потратить на реновацию близлежащего района. Причем Солт-Лейк-Сити в течение 30 лет полностью вернет затраты миллиардеру.

Власти города решили поднять налог на покупки на 0,5%. Сейчас 7,75% с каждой покупки в столице Юты, за исключением продуктов питания и дорогих сделок (автомобили, дома), поступают в бюджет города. А с 1 января ставка поднимется до 8,25%. За 30 лет город планирует заработать 1,2 миллиарда долларов, из которых 900 вернется Смиту.

И это решение принято не просто так: Смит планирует влить в экономику города три миллиарда долларов. Он хочет реконструировать несколько кварталов в центре Солт-Лейк-Сити, создав современные финансовый и IT-сектор. Delta Center — это спортивный центр города, а также один из главных объектов Олимпиады-2034.

Пока сроки реконструкции арены неизвестны, но ожидается, что она будет вмещать более 16 тысяч зрителей. И доходы «Юты», как и в целом НХЛ, резко возрастут. Ведь лишние 5 тысяч болельщиков на трибунах — это рост выручки не только с билетов, но и с рекламодателей.

«Юта», вероятно, поможет с прибылью и другим франшизам. Зрители любят новые команды, но если они начинают выигрывать, то становятся явными раздражителями. Это случилось с «Вегасом». У «Аризоны» не вышло стать интересной для массового зрителя, но это может получиться у Смита.

И еще один важный момент: в лиге появится новое райвалри. Противостояние между штатами Юта и Колорадо развито на всех уровнях, начиная от студенческого футбола и заканчивая баскетболом. Теперь два горных штата будут соперничать и в хоккее. У болельщиков «Эваланш» появится несколько дополнительных дерби в сезоне, что может принести миллионы долларов. «Аризона» за все годы своего существования не смогла найти постоянного соперника.

Фото USA Today Sports

Что может принести «Юта» НХЛ в долгосрочной перспективе?

Не менее важный экономический аспект — «Юта» хоть и новая франшиза, но она не появилась на новом месте. В лигу пришел миллиардер, который обожает спорт, при этом остались все маневры для будущего расширения.

В сентябре стало известно, что владельцы клубов в ближайшее время должны дать добро на расширение лиги до 34 команд. Наиболее вероятные кандидаты — это Хьюстон и Атланта. Это крупнейшие рынки, где нет хоккея. Причем техасский город считался одним из фаворитов на переезд «Койотис».

Получается, что лига смогла заработать 200 миллионов долларов, избавившись от главной проблемы. И при этом у нее остались доступные варианты для будущего расширения. Учитывая, что простой переезд обошелся Смиту в 1,2 миллиарда долларов, владельцы действующих франшиз не согласятся на меньшую сумму от потенциальных бизнесменов из Хьюстона и Атланты.

И ведь и рынок Аризоны пока не до конца потерян. До 2029-го Меруэло либо кто-то еще может по дешевке (всего за 1 миллиард) вернуться в НХЛ. И если это произойдет, то вместе с Хьюстоном и Атлантой лиге потребуется 36-я команда. И это уже открывает все двери для возвращения «Квебека».