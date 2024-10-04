Игорь Ларионов: биография великого хоккеиста и тренера

История выдающегося советского и российского игрока.

Игорь Ларионов

Дата рождения: 3 декабря 1960 года

Место рождения: Воскресенск, СССР (Россия)

Рост: 177 см

Вид спорта: хоккей

Прозвище: Профессор

Амплуа игрока: центральный нападающий

Годы карьеры игрока: 1977 — 2006

Профессия: тренер

Начало карьеры

Ларионов родился в Воскресенске — городе в Московской области. Его старший брат Евгений также стал хоккеистом, а позже занялся агентской деятельностью. На профессиональном уровне Игорь дебютировал за местный «Химик», выйдя на лед в чемпионате СССР в 17 лет. В составе воскресенской команды Ларионов провел три сезона в высшей лиге страны, после чего перешел в ЦСКА — команду, которую в детстве недолюбливал, но в составе которой стал хоккеистом мирового уровня.

«У меня была сокровенная мечта — в составе «Химика» обыграть на глазах земляков ЦСКА. Я же знал, что Тарасов имеет неограниченные возможности в комплектовании и собирает лучших хоккеистов, в том числе и из Воскресенска. Это было несправедливо, и потому я не любил ЦСКА. Самое удивительное, что моя мечта сбылась тогда, когда у нас в команде три игрока не явились на сбор, а Пашков был травмирован. И мы четырнадцатью хоккеистами обыграли ЦСКА — 3:1. Правда, не тарасовский, а тихоновский, но с Третьяком, Михайловым, Петровым, Харламовым и остальными армейскими звездами. Через год в Воскресенске наш поединок с ЦСКА закончился вничью — 5:5. Нашей тройке, где моими партнерами были Лаврентьев и Щуренко, противостояли Макаров, Жлуктов и Владимир Крутов. Мы выиграли свой микроматч 4:1, а я сделал четыре голевые передачи», — рассказывал Ларионов в интервью «СЭ».

Игорь Ларионов в молодости. 1982 год. Фото Федор Алексеев, архив «СЭ»

ЦСКА

В 80-е годы ЦСКА был бессменным чемпионом страны. Армейцы выигрывали высшую лигу 13 раз подряд, из которых 8 раз — с Ларионовым. В первый же сезон Игорь успешно интегрировался в состав, набрав 53 (31+22) очка в 46 матчах. Он стал играть в звене с Владимиром Крутовым и Сергеем Макаровым. Тройка нападения получила название КЛМ, семь раз признавалась лучшей в высшей лиге и стала ключевой в сборной СССР. В сезонах-1985/86 и -1986/87 игроки занимали три первых места в чемпионате по системе «гол+пас». В сезоне-1987/88 Ларионов стал вторым бомбардиром и пятым снайпером лиги, набрав 57 (25+32) очков в 51 игре.

Конфликт Ларионов и Тихонова

Несмотря на высокие спортивные результаты, у Ларионова не заладились отношения с тренером Виктором Тихоновым, а также с политическим руководством. Причинами недовольства форварда, среди прочего, были присвоение без его ведома офицерского звания, а также тот факт, что в сезоне-1985/86 его не хотели выпускать за границу.

В 1988 году Ларионов опубликовал в журнале «Огонек» скандальное письмо, адресованное Тихонову. Хоккеист выразил недовольство методами работы тренера в клубе и сборной.

«Похоже, товарищ полковник, что чем больше в сборной военнослужащих (для команды ЦСКА это естественно!), тем вам спокойнее: незачем утруждать себя воспитательной работой, легче просто приказывать младшему по званию и должности. А приказы, как известно, не обсуждаются. Подчиненный фактически не имеет права голоса, а собрания команды превращаются в фарс, когда никто не может вам возразить. Поэтому что хоккеисты, их спортивная судьба, их будущее и, чего уж скрывать, материальное благополучие их семей — все целиком находится под вашим неусыпным контролем.

Сама жизнь показывает, доказывает, что ваш тренерский стиль, который, возможно, давал положительные результаты в прошлом, обнаруживает сбои, перестает себя оправдывать, трещит по всем швам, как и сама административно-командная система, сложившаяся в стране.

Наша пятерка, независимо от ваших указаний, еще на скамейке, перед выходом на лед моделирует предстоящую игру. Корректирует задания. Меняет тактику по ходу встречи. Без всего этого вряд ли было бы возможно показывать хоккей столь высокого класса десять лет подряд«, — говорилось в письме.

Тихонов письмо не прокомментировал, а Ларионов вскоре покинул ЦСКА и переехал в Северную Америку.

Игорь Ларионов в ЦСКА. Фото Сергей Колганов, архив «СЭ»

Переезд в НХЛ

В 1989-м Ларионов отправился в НХЛ — в «Ванкувер Кэнакс», который задрафтовал игрока за четыре года до этого. Вместе с Игорем к клубу из Канады присоединился Крутов, но тот пробыл за океаном всего год.

В сезоне-1989/90 Ларионов набрал 44 (17+27) очка в 74 матчах регулярного чемпионата, в сезоне-1990/91 — 34 (13+21) очка в 64 матчах регулярки и 1 (1+0) — в шести играх плей-офф. В сезоне-1991/92 к канадскому клубу присоединился Павел Буре. Игорь стал партнером Русской Ракеты по тройке и набрал 65 (21+44) очков в 72 матчах регулярки и 10 (3+7) — в 13 играх плей-офф.

Уход в «Лугано» и возвращение в НХЛ

В 1992 году Ларионов покинул Канаду и перешел в швейцарский «Лугано». Причиной сам хоккеист назвал разногласия с организацией «Совинтерспорт», которая получала значительный процент от доходов советских игроков НХЛ.

«В 1992 году после того самого сезона, когда Паша Буре, играя со мной в тройке, получил приз лучшего новичка лиги, я был настроен продлить контракт с «Ванкувер Кэнакс». Но «Совинтерспорт», мой посредник при подписании первого контракта, в случае продления его снова получал право на 50 процентов от моих доходов. Между тем за три года, что я провел в Ванкувере, ни один человек из этой организации, которая получила 1 миллион 200 тысяч долларов, ни разу даже по телефону не поинтересовался моими делами. Когда же снова запахло большими деньгами, его представители моментально перемахнули через океан. «Ну ладно, 250 тысяч долларов, и по рукам!» — предложили визитеры. «Нет!» — ответил я. «Тогда 150 тысяч, и мы с вами расстаемся». — «Вы не получите больше ни одного цента!» — поставил я точку в нашем не слишком приятном диалоге. И уехал в Лугано, где подписал контракт на три года, хотя права на меня по-прежнему принадлежали «Ванкуверу», — рассказал впоследствии хоккеист.

Ларионов помог «Лугано» дойти до полуфинала швейцарской лиги, набрав 29 (10+19) очков в 24 матчах регулярного чемпионата и 13 (3+10) — в восьми играх плей-офф. После сезона в Швейцарии россиянин вернулся в НХЛ — его подписал клуб «Сан-Хосе Шаркс», который также пригласил экс-партнера Игоря по ЦСКА Сергея Макарова. «Акулы», худшая команда Западной конференции, в сезоне-1992/93 с Ларионовым смогла дважды дойти до второго раунда плей-офф.

Вячеслав Фетисов и Игорь Ларионов. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

«Детройт»

В 1995 году Ларионов был обменян в «Детройт Ред Уингз». В клубе также играли Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов, Вячеслав Козлов и Сергей Федоров. Тренер Скотти Боумэн решил объединить россиян в одно звено, создав таким образом «Русскую пятерку». В том сезоне «Детройт» дошел до финала конференции, а в сезоне-1996/97 выиграл Кубок Стэнли впервые за 42 года. Ларионов, ранее дважды побеждавший на Олимпиадах и четырежды — на чемпионатах мира, вошел в «Тройной золотой клуб».

После грандиозного успеха из «Русской пятерки» выбыл Константинов, который завершил карьеру из-за травм в ДТП. Авария произошла после мероприятия чемпионов в гольф-клубе, в ней также серьезно пострадал массажист команды Сергей Мнацаканов, еще одним пассажиром лимузина был Фетисов.

В сезоне-1997/98, по ходу которого Ларионову исполнилось 37 лет, «Детройт» смог снова завоевать чемпионский титул. После пяти лет в «Ред Уингз» Профессор перешел во «Флориду». В составе «Пантерз» он провел 26 матчей с 11 (5+6) очками и затем вернулся в предыдущий клуб.

В сезоне-2001/02 «Детройт» с Ларионовым вновь выиграл Кубок Стэнли, а спустя год 42-летний Игорь покинул команду.

Игорь Ларионов в «Детройте». 1996 год. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Последние годы карьеры

Заключительным для Ларионова в НХЛ стал сезон-2003/04, он провел его в составе клуба «Нью-Джерси Дэвилз». За сезон игрок забросил одну шайбу и сделал 10 голевых передач.

Формально последними матчами в карьере игрока для Ларионова стали две игры за шведский клуб «Брунфло», в которых он забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

Сборная

В составе молодежной сборной СССР Ларионов провел два чемпионата мира, выиграв оба турнира.

Первым крупным соревнованием в первой команде страны для Ларионова стал Кубок Канады (позже — Кубок мира) 1981 года, в котором советская сборная одержала победу. Триумфально для центрфорварда завершился первый чемпионат мира (1982) и Олимпиада (1984).

На чемпионатах мира Ларионов выиграл четыре золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую, на Олимпиадах — две золотые и одну бронзовую. В 2002 году центрфорвард принял участие в Играх в Солт-Лейк-Сити и был капитаном команды, которую тренировал Фетисов. Россияне в полуфинале уступили США (2:3) и затем выиграли матч за третье место с Белоруссией (7:2).

Игорь Ларионов со сборной России на Олимпиаде-2002. Фото Александр Федоров, «СЭ»

После завершения карьеры

В конце нулевых Ларионов начал заниматься агентской деятельностью, а также работал директором по спортивным операциям в СКА. Неспортивная деятельность известного хоккеиста была связана с производством вина (продажи велись в основном в США, также поставки осуществлялись в Швейцарию и Россию), позже он запустил сеть ресторанов (в Москве).

В 2019 году Ларионов вошел в тренерский штаб молодежной сборной России. После серебра МЧМ-2020 и ухода из команды Валерия Брагина он был назначен главным тренером молодежки. Под его руководством Россия дошла до полуфинала МЧМ-2021, но затем потерпела поражения от Канады и Финляндии и заняла четвертое место.

По ходу сезона-2020/21 Ларионов руководил сборной России на двух этапах Евротура — Кубке Карьяла и Шведских играх — и выиграл оба турнира.

В 2022 году Ларионов был назначен главным тренером «Торпедо». В сезоне-2022/23 нижегородцы дошли до второго раунда плей-офф КХЛ, а в сезоне-2023/24 выбыли в первом раунде.

Прозвище

Прозвище «Профессор» Ларионов получил еще в СССР за выдающееся понимание игры на льду. Имидж игрока поддерживало его интеллигентное поведение.

«Он был классным, очень щедрым и очень вежливым. Иногда деловым, но искренним. Он не часто ходил с нами в кино, а делал то, что, возможно, следовало бы делать большинству из нас: читал книгу или просто узнавал что-то новое вместо того, чтобы посмотреть комедию», — вспоминал экс-игрок «Детройта» Кирк Молтби.

Также Ларионов любил играть с одноклубниками в шахматы. Он начал заниматься ими в шесть лет.

Игорь Ларионов с Кубком Стэнли в Москве. 1999 год. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Достижения

Командные

Олимпийский чемпион (2 — 1984, 1988)

Чемпион мира (4 — 1982, 1983, 1986, 1989)

Обладатель Кубка Канады/Кубка мира (1981)

Обладатель Кубка Стэнли (3 — 1997, 1998, 2002)

Чемпион СССР (8, 1982 — 1989)

Личные

Член «Тройного золотого клуба»

Член Зала славы хоккея и Зала славы ИИХФ

Сколько зарабатывает Ларионов

Контракт Ларионова с «Торпедо» рассчитан до 2027 года. По информации «СЭ», специалист заработает 40 миллионов рублей в сезоне-2024/25 и по 50 миллионов — в двух последующих. Ранее зарплата 63-летнего тренера составляла 17 миллионов рублей в год.

Игорь Ларионов с дочками. Фото Динара Кафискина, архив «СЭ»

Личная жизнь

Ларионов женат на фигуристке Елене Батановой. Они живут вместе более 30 лет. У пары трое детей — дочери Алена и Дайана и сын Игорь, который стал хоккеистом и выступает за «Торпедо» под руководством отца.

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