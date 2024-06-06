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Сегодня, 09:00

Русский вратарь сорвет куш в Нью-Йорке! Шестеркин заслужил исторический для НХЛ контракт

Шестеркин может стать самым высокооплачиваемым голкипером НХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports
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Скоро Игорь может обогнать по зарплате Сергея Бобровского и Андрея Василевского.

Стоило только «Рейнджерс» вылететь из плей-офф, как североамериканские коллеги заговорили о ближайших задачах руководства клуба. Одна из приоритетных целей — продление самого ценного хоккеиста последнего плей-офф для команды — Игоря Шестеркина. Его контракт-мостик, подписанный в августе 2021 года, истекает после сезона-2024/25.

Чтобы не искушать судьбу и обезопасить будущее клуба, переговоры уместнее начать как можно раньше. Кэпхит Шестеркина по нынешнему соглашению — 5,67 миллиона долларов. Эта сумма значительно вырастет, когда голкипер подпишет новое соглашение. За годы в Нью-Йорке россиянин наиграл на роскошный контракт на уровне самых высокооплачиваемых вратарей НХЛ.

Артемий Панарин (№10) и&nbsp;Игорь Шестеркин (№31) после поражения &laquo;Рейнджерс&raquo; в&nbsp;финале Восточной конференции. «Отдали все, но можно было сыграть лучше»: Шестеркин и Панарин после вылета из Кубка Стэнли

Контракты конкурентов

Зарплата каждого хоккеиста оценивается в сравнении. Шестеркин стремительно взлетел во вратарскую элиту НХЛ и два года назад выиграл «Везина Трофи». Фактически последние сезоны Игорь провел с дисконтом для «Рейнджерс». Голкиперы такого уровня получают гораздо большие деньги. По кэпхиту в сезоне-2023/24 россиянина опередили восемь коллег. Среди них не сыгравший ни одного матча за «Торонто» Мэтт Мюррей (6,25 миллиона). Стагнирующий в «Анахайме» Джон Гибсон (6,4). И даже дико нестабильный Джордан Биннингтон, приговоривший сборную Канады на последнем чемпионате мира (6).

Перечисленные выше вратари Шестеркину не ровня, но Игорь играет за меньшие деньги. Это несоответствие объясню ниже. Вернемся к контрактам конкурентов. Все сравнивают стартера «Рейнджерс» с Андреем Василевским и Сергеем Бобровским. Зарплаты соотечественников почти в два раза выше. Бобровского озолотила «Флорида», и после смазанного начала контракта воспитанник «Кузни» дважды подряд вывел «Пантерз» в финал. Трудно переоценить значимость Василевского в золотых сезонах «Тампы». Голкипер сглаживал изъяны атакующего стиля при отсутствии эталонной обороны.

Топ-5 самых дорогих вратарей НХЛ в сезоне-2023/24:
1. Сергей Бобровский («Флорида»): кэпхит* 10 миллионов долларов, год подписания 2019
2. Андрей Василевский («Тампа»): кэпхит 9,5 миллиона долларов, год подписания 2019
3. Джон Гибсон («Анахайм»): кэпхит 6,4 миллиона долларов, год подписания 2018
4. Мэтт Мюррей («Торонто»): кэпхит 6,25 миллиона долларов, год подписания 2020
5. Коннор Хеллибак («Виннипег»): кэпхит 6,16 миллиона долларов, год подписания 2018
*Средняя зарплата за сезон в миллионах долларов

Бобровский и Василевский подписали контракты летом 2019-го и получили близкие деньги — 10 и 9,5 миллиона соответственно. Не забываем о льготном налогообложении штата Флориды, где базируются команды. Пожалуй, нашлись бы безумные генменеджеры, готовые предложить зарплату еще выше. Спустя пять лет Сергей и Андрей остаются самыми дорогими вратарями лиги — не считая Кэри Прайса, который де-факто завершил карьеру, а его 10,5-миллионный контракт приведением летает по монреальскому «Белл-центру».

Фото USA Today Sports

Время для контракта жизни

Для Шестеркина настало время подписывать контракт жизни и срывать космический куш. Возможно, сделка с «Рейнджерс» получится беспрецедентной и Игорь получит самое дорогое соглашение среди вратарей лиги. После такого плей-офф, когда Шестеркин тащил команду за уши, никто не упрекнет генменеджера Криса Друри в переплате, даже если он выкатит предложение на 11-12 миллионов за сезон, о чем пишут коллеги из Северной Америки. Сразу оговорюсь: это не инсайд, а предположение журналистов.

Каждый хотел бы сейчас оказаться на месте агента Шестеркина. Ваш клиент провел феноменальный плей-офф, подтвердив свою значимость для клуба. Руководство ставит в приоритет продление с вратарем, который последние сезоны играл с заниженным контрактом из-за того, что согласился на «мостик» после двухлетнего соглашения новичка. А после сезона-2024/25 Игорь может стать неограниченно свободным агентом. Изучив рынок, вратарь получит космические деньги, ведь топ-голкиперы сейчас в дефиците. Поэтому «Рейнджерс» не стоит затягивать переговоры — с Шестеркиным нужно договориться в ближайшее время.

Игорь Шестеркин. Шестеркин гениален, а «Флорида» «играет в глупые игры». Что говорили после финальной серии «Востока»

Ньюйоркцы привыкли к большим тратам и длительным союзам с вратарями. Позиция основного голкипера долгое время ассоциировалась с Хенриком Лундквистом. Шестеркин вырос в полноценного преемника шведского Короля. «Рейнджерс» не привыкать платить серьезные деньги вратарям. И Крис Друри, который еще играл с Лундквистом, как никто другой, понимает значимость такого голкипера. Россиянин забирал около 70 процентов матчей в регулярке, а в Кубке Стэнли о дублерах и не вспоминали — он играл без замен.

Три плей-офф подряд Игорь входит в лидеры лиги по проценту отраженных бросков (каждый год — выше 92,7%). В разные сезоны в кубковых матчах уходили в тень то Панарин, то Крайдер, то Зибанежад. Шестеркин же подкупал стабильностью и держал высокий уровень, даже когда команда вылетела в первом раунде от «Нью-Джерси». Незачем экономить на россиянине — близкого по мастерству и влиянию на команду голкипера на рынке они не найдут. В то же время конкуренты выстроятся за Шестеркиным в очередь.

В переговорах все козыри в ловушке вратаря. Положение «Рейнджерс», напротив, более уязвимое. Потолок зарплат хоть и постепенно увеличивается, роскошный контракт Игоря серьезно отяготит платежку. Те же 12 миллионов — это около 13 процентов от общей ведомости. И не забывайте о контракте Артемия Панарина с кэпхитом в 11,6 миллиона. При благоприятном для голкипера раскладе наши парни могут занять четверть зарплатной ведомости «Рейнджерс»!

Журналисты уже терзали вратаря вопросами о будущем в клубе. Шестеркин, как грамотный политик, предпочел абстрагироваться. На вопрос о новом контракте россиянин ответил: «Извините, я не говорю по-английски». Корреспонденты оценили юмор, но офису «Рейнджерс» сейчас явно не до шуток. Сделка с Шестеркиным — главная цель на ближайшее время. Все идет к тому, что воспитанник «Крыльев Советов» получит рекордный контракт из действующих вратарей. И это будет абсолютно заслуженно.

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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