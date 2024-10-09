Шестеркин отказался от рекордного контракта для вратарей. Это не должно шокировать

11 миллионов долларов в год — слишком мало.

За несколько часов до старта регулярного чемпионата НХЛ на территории Северной Америки авторитетный инсайдер и эксперт Кевин Уикз взорвал мощнейшую информационную бомбу. Он сообщил в своем аккаунте в сети X, что сторона вратаря Игоря Шестеркина отказалась от контрактного предложения «Рейнджерс» сроком на восемь лет и общую сумму 88 миллионов долларов.

Цифры красивые и впечатляющие. Это был бы рекорд для вратарей за всю историю НХЛ. Сейчас он принадлежит завершившему карьеру Кэри Прайсу. Легенда «Монреаля» в июле 2017-го заключил соглашение на восемь лет и 84 миллиона. Из действующих голкиперов больше всех зарабатывает Сергей Бобровский во «Флориде» — по 10 миллионов в год до окончания сезона-2025/26.

Первая реакция на новость может выражать недоумение и даже шок. Однако, чуть поразмыслив, хочу согласиться с агентом хоккеиста Максом Моливером. Шестеркин не находится в ситуации, когда надо сразу соглашаться даже на щедрое предложение.

Опасения, что в нынешнем сезоне могут произойти травма или спад, будут всегда. Так же как и бешеная мотивация показать свою лучшую игру, чтобы потом сорвать большой куш. Только что Бобровский показал всей лиге, что дорогостоящий вратарь тоже способен играть самую важную роль в походе за титулом. Два раза подряд «Флорида» добиралась до финала Кубка Стэнли во многом на его плечах.

Игорь Шестеркин. Фото USA Today Sports

Для «Рейнджерс» Шестеркин имеет даже большее значение. Убрать его из команды — это как выдернуть нижнее основание пирамиды и надеяться, что вдруг все обойдется. Именно россиянин своей игрой придает ньюйоркцам вид завершенной и весьма прочной конструкции. В свои 28 лет он находится в самом расцвете карьеры. Шестеркин держит высокий уровень несколько сезонов подряд, брал «Везину» и в плей-офф неизменно повышал свой уровень игры. Вратарь очень стабилен, чем выгодно отличается от конкурентов. В нынешней ситуации не надо стесняться. Следует забирать свое по максимуму, поскольку предстоящий контракт станет главной финансовой сделкой в его жизни.

Для «Рейнджерс» ситуация осложняется тем, что у его менеджмента минимум рычагов для лоббирования более жесткой позиции в переговорах. Почти весь костяк команды состоит из игроков под 30 лет и старше. У них на счету каждый сезон.

В клубной системе на подходе нет вратарских талантов, сопоставимых с Шестеркиным даже потенциально. Взять качественного голкипера со стороны — сложно и обойдется не дешево. Наконец, Шестеркин остается главным героем «Мэдисон-Сквер-Гарден», и указать ему на дверь через год тяжело даже с циничной точки зрения бизнеса.

Странные рассуждения о том, что огромный контракт вратаря помешает в будущем построить команду для борьбы за титул выглядят чистой спекуляцией. Это проблема менеджмента, а не самого игрока. Он не должен решать чужие проблемы. Ни Артемий Панарин, ни Мика Зибанежад, ни Адам Фокс, ни Джэйкоб Труба на себе не экономили, получая деньги по рынку. Вклад каждого из них в командные результаты поменьше, чем у Шестеркина. Потолок зарплат в ближайшие годы должен расти, и если «Рейнджерс» не захотят пойти навстречу своему вратарю, то на свободном рынке это сделает кто-нибудь другой. Отбоя от желающих не будет.