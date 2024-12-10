«Постараемся вернуть Кубок Стэнли в Нью-Йорк». Первые слова Шестеркина после подписания рекордного контракта

Сегодня, 01:30
На днях российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин официально продлил контракт с клубом на восемь лет. Новое соглашение с кэпхитом 11,5 миллиона долларов вступит в силу с сезона-2025/26.
Перед матчем НХЛ с «Чикаго» 28-летний вратарь впервые пообщался с журналистами на тему нового контракта, а также рассказал о рождении дочери.
Шестеркин не вошел в заявку команды на встречу регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (5:7). Это было связано с тем, что у его жены Анны были роды. Ребенок стал вторым в их семье — в августе 2022 года на свет появился сын Тимофей.
«Это были довольно тяжелые выходные для меня, но я наслаждался ими. Рад, что все закончилось и теперь я могу сосредоточиться на своей игре. Жена и ребенок в порядке, они здоровы. Так что да благословит их Бог».
По новому соглашению россиянин получит 92 миллиона долларов за восемь лет, что сделает его самым высокооплачиваемым голкипером в истории НХЛ.
«Для меня это очень много значит. Я просто хочу поблагодарить владельца клуба — мистера Джеймса Долана, генерального менеджера Криса Друри и всю франшизу «Рейнджерс», благодаря им это произошло. Я буду стараться изо всех сил, и мы постараемся вернуть Кубок Стэнли в Нью-Йорк. Хочу поблагодарить всех болельщиков, потому что они так сильно нас поддерживают. Мы будем играть для них, играть для нашей семьи».
Игорь смотрит на будущее позитивно, несмотря на то что «Рейнджерс» находятся на восьмом месте в таблице Восточной конференции. А такое положение дел явно не устраивает коллектив, который мечтает о Кубке Стэнли.
«Будущее выглядит светлым. Я знаю, что мы сделаем все возможное. Сегодня я получил удовольствие от тренировки, так что надеюсь, что и игра мне понравится».
Шестеркин выступает за «Рейнджерс» с сезона-2019/20. Всего на его счету 232 матча в регулярках (16 «сухарей», 92 процента отраженных бросков) и 44 игры в плей-офф. В 2022 году наш вратарь получил «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу регулярки.