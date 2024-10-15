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Сегодня, 10:45

«Прибавил еще пару тысяч долларов к зарплате». В Америке восхищены игрой Шестеркина

Американские СМИ оценили игру Шестеркина в матче с «Детройтом»
Егор Сергеев
Опасный момент у ворот Игоря Шестеркина.
Фото USA Today Sports
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Игорь снова показал свой уровень!

В ночь на 15 октября в Нью-Йорке прошел матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева льда выиграли со счетом 4:1, в тройку лучших игроков встречи попали два россиянина — Артемий Панарин, сделавший три ассиста, и Игорь Шестеркин. Голкипер отразил 31 бросок из 32, чем особенно впечатлил журналистов.

The New York Post: «Внес огромный вклад в победу команды»

«Рейнджерс» сыграли эту встречу с упором на защиту, и в основном им это удалось — за исключением конца первого периода и нескольких рывков «Ред Уингс» во втором. 31 сейв вратаря Игоря Шестеркина, безусловно, внес огромный вклад в победу команды».

 
Игорь Шестеркин (справа) в&nbsp;матче против &laquo;Детройта&raquo;. «Понимаю, почему он отказался от 88 миллионов». Панарин и Шестеркин тащат «Рейнджерс»

Yahoo Sports: «Шестеркин прибавил еще пару тысяч долларов к своей зарплате»

«На «Мэдисон Сквер Гарден» раздавались скандирования в адрес Игоря, и будущий самый высокооплачиваемый вратарь в хоккее, вероятно, прибавил еще пару тысяч долларов к своей зарплате.

«Ред Уингз» не смогли забить Шестеркину больше одного гола. Обычная ситуация, когда против тебя играет элитный голкипер, но нельзя игнорировать и ошибки самого «Детройта». Гости знали, что Игорь — крепкий орешек, но не непобедимый. Он тоже человек. Всего пару дней назад «Юта» забила ему шесть шайб. Возможно, это и мотивировало вратаря на сегодняшний успех».

Фото USA Today Sports

Clutch Points: «Он хотел прийти в себя после далеко не идеальной игры против «Юты»

«Игра Шестеркина восхитила многих, в том числе главного тренера «Детройта» Дерека Лалонда. Он встретился с журналистами после матча и назвал вратаря особенным.

Игорь, безусловно, хотел прийти в себя после далеко не идеальной игры против «Юты». Именно это он и сделал, совершив большое количество сейвов в сегодняшней встрече».

Foreverblueshirts: «Шестеркин показал нереальное хладнокровие»

«Спустя два дня после того, как Игорь «обжегся» в матче против «Юты», он отыгрался на домашнем льду, показав нереальное хладнокровие.

В целом «Рейнджерс» действовали более жестко в обороне, чем в субботнем матче против «Юты». Шестеркин был великолепен и сделал 31 сейв».

 
Игорь Шестеркин. Шестеркин отказался от рекордного контракта для вратарей. Это не должно шокировать

Lohud: «Игра с «Детройтом» во многом отражает великого Игоря»

«Вратарь «синерубашечников» прошел путь от великого к не очень, а затем снова к великому, в первых матчах сезона. И игра с «Детройтом» во многом отражает великого Игоря. Скоро он станет самым высокооплачиваемым вратарем в НХЛ».

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ

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