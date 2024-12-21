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Сегодня, 11:25

«Почему вы так долго тянули с продлением контракта?» 41 сэйвом Шестеркина восхитились в Америке

Шестеркин сделал 41 сэйв в матче с «Далласом»
Егор Сергеев
Игорь Шестеркин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Снова продемонстрировал высокий уровень.

В ночь на 21 декабря в Далласе прошел матч регулярного чемпионата НХЛ между «Старз» и «Рейнджерс». Хозяева льда уступили со счетом 1:3, первой звездой игрового дня был признан голкипер «Нью-Йорка» Игорь Шестеркин. Россиянин сделал 41 сэйв, чем особенно впечатлил журналистов.

The Athletic: «Именно он стал ключом к победе»

«Вы все сами прекрасно видели. Шестеркин не дал сопернику никаких шансов, отразив 41 бросок по воротам. 21 из них пришелся на игру «Старз» в большинстве, что делает его показатели еще более значимыми. «Рейнджерс» вышли на встречу, выиграв лишь трижды в 11 матчах. Им отчаянно нужна была победа, особенно с учетом предстоящего плотного графика. Шестеркин справился: именно он стал ключом к победе».

Вратарь &laquo;Рейнджерс&raquo; Игорь Шестеркин (слева) отразил 41 бросок в&nbsp;матче с &laquo;Далласом&raquo; (3:1). Панарин вернулся, Шестеркин отразил 41 бросок. «Рейнджерс» наконец-то показали хороший хоккей

The Hockey Writers: «Стал самым настоящим героем встречи»

«Этот матч точно не выглядел как прогулка по парку. Игорь Шестеркин стал самым настоящим героем встречи. Благодаря нему гости удержали преимущество и набрали столь необходимые два очка. Несмотря на медленный старт и большое количество штрафов, это, без сомнения, была одна из лучших игр «Рейнджерс» за последние несколько недель. Приятная победа, которой можно насладиться перед матчем с «Каролиной».

Forever Blueshirts: «Героическая игра россиянина»

«Шестеркин устроил шоу и помог «Нью-Йорку» прервать серию без побед. «Старз» семь раз играли в большинстве, в том числе с пятиминутным преимуществом в третьем периоде после того, как Мэтт Ремпе получил серьезный штраф за удар локтем в голову. Они нанесли 21 бросок по воротам за 17 минут игры в большинстве, и Шестеркин отразил их. Он завершил матч с 41 сэйвом. Героическая игра россиянина. Эй, руководство «Рейнджерс», почему вы так долго тянули с продлением контракта?»

Blue Seat: «Подписание контракта с ним — единственно верное решение»

«Сегодня мы увидели, что никто в «Рейнджерс» не оказывает такого большого влияния на льду, как Шестеркин. Подписание контракта с ним — единственно верное решение. Теперь «Нью-Йорку» не нужно беспокоиться о вратарской позиции. Он продолжает быть лучшим голкипером в НХЛ, и это дает хоккеистам столь необходимое спокойствие».

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Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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