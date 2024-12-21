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В ночь на 21 декабря в Далласе прошел матч регулярного чемпионата НХЛ между «Старз» и «Рейнджерс». Хозяева льда уступили со счетом 1:3, первой звездой игрового дня был признан голкипер «Нью-Йорка» Игорь Шестеркин. Россиянин сделал 41 сэйв, чем особенно впечатлил журналистов.
«Вы все сами прекрасно видели. Шестеркин не дал сопернику никаких шансов, отразив 41 бросок по воротам. 21 из них пришелся на игру «Старз» в большинстве, что делает его показатели еще более значимыми. «Рейнджерс» вышли на встречу, выиграв лишь трижды в 11 матчах. Им отчаянно нужна была победа, особенно с учетом предстоящего плотного графика. Шестеркин справился: именно он стал ключом к победе».
«Этот матч точно не выглядел как прогулка по парку. Игорь Шестеркин стал самым настоящим героем встречи. Благодаря нему гости удержали преимущество и набрали столь необходимые два очка. Несмотря на медленный старт и большое количество штрафов, это, без сомнения, была одна из лучших игр «Рейнджерс» за последние несколько недель. Приятная победа, которой можно насладиться перед матчем с «Каролиной».
«Шестеркин устроил шоу и помог «Нью-Йорку» прервать серию без побед. «Старз» семь раз играли в большинстве, в том числе с пятиминутным преимуществом в третьем периоде после того, как Мэтт Ремпе получил серьезный штраф за удар локтем в голову. Они нанесли 21 бросок по воротам за 17 минут игры в большинстве, и Шестеркин отразил их. Он завершил матч с 41 сэйвом. Героическая игра россиянина. Эй, руководство «Рейнджерс», почему вы так долго тянули с продлением контракта?»
«Сегодня мы увидели, что никто в «Рейнджерс» не оказывает такого большого влияния на льду, как Шестеркин. Подписание контракта с ним — единственно верное решение. Теперь «Нью-Йорку» не нужно беспокоиться о вратарской позиции. Он продолжает быть лучшим голкипером в НХЛ, и это дает хоккеистам столь необходимое спокойствие».