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Сегодня, 16:20

ИИХФ опять отменяет Россию. «Забыли» упомянуть Бобровского, Тарасенко и Куликова в статье о победе «Флориды»

ИИХФ проигнорировала россиян в статье о победе «Флориды» в Кубке Стэнли
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Сергей Бобровский.
Фото Sam Navarro, USA Today Sports
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Не первый раз.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) опять отменяет Россию и российских хоккеистов. На этот раз пострадали игроки «Флориды» Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко. Сегодня «Пантеры» победили в седьмом матче плей-офф НХЛ и выиграли Кубок Стэнли, но автор статьи на сайте ИИХФ Лукас Эйкройд не упомянул никого из россиян.

И это несмотря на то, что вратарь Бобровский отразил 23 из 24 бросков «Эдмонтона» и был признан первой звездой встречи. Более того, неоднократно спасал «Пантер» по ходу плей-офф и был одним из претендентов на приз MVP. А Дмитрий Куликов ассистировал Сэму Райнхарту в моменте с победной шайбой. Но никому из них не нашлось места в итоговом тексте от ИИХФ.

Вратарь &laquo;Флориды&raquo; Сергей Бобровский со&nbsp;своими болельщиками.

При этом упомянуты все остальные — в материале нахваливали Макдэвида, Бушара и Драйзайтля из «Эдмонтона», а из победителей отметили Баркова, Лунделла, Луостаринена, Микколу, Экблада, Райнхарта и других.

В мае ИИХФ дважды попадала в скандалы, связанные с Россией. Первый раз — во время чемпионата мира, когда по ходу телетрансляции матча между сборными Швеции и США появилась графика с самыми титулованными сборными. На ней было указано, что шведы — третья сборная по количеству золотых медалей чемпионатов мира (11), а чаще них ЧМ выигрывали лишь Чехия (12 трофеев) и Канада (28). Хотя на счету российской и советской сборной — 27 золотых медалей, однако в ИИХФ об этом забыли.

Отсранение сборной России по&nbsp;хоккею не&nbsp;мешает ей&nbsp;находиться в&nbsp;лидерах рейтинга ИИХФ. «Это оскорбительно». Шведы и финны в бешенстве — через год Россия может стать первой в мировом хоккейном рейтинге!

Второй скандал случился в конце мая — после обновления рейтинга ИИХФ, в котором Россия поднялась на второе место, несмотря на то что сборная не играет на чемпионатах мира с 2021 года. Тогда глава ИИХФ заявил, что систему подсчета поменяют, чтобы исправить такую «несправедливость».

«Сейчас этот рейтинг не имеет смысла в связи со сложившейся ситуацией. Координационный комитет будет работать над этим и предложит новые правила составления международного рейтинга ИИХФ, которые будут адаптированы к текущему положению дел. Мы не должны наказывать страны, участвующие в чемпионатах мира», — заявил Люк Тардиф.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Дмитрий Куликов
Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
23
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