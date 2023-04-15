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НХЛ

Сегодня, 15:45

«Жизнь — лучший драматург». Истории об Илье Ковальчуке, которому сегодня — 40

Игорь Рабинер
Обозреватель
Илья Ковальчук
Илья Ковальчук.
Фото Getty Images
Илья Ковальчук в «Атланте»
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Илья Ковальчук с золотой медалью Олимпийских игр
Фото Getty Images
Илья Ковальчук в «Атланте»
Фото Наталья Шмелева
Илья Ковальчук и Артемий Панарин
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
Илья Ковальчук с Кубком Гагарина
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Обозреватель «СЭ» — об олимпийском чемпионе, двукратном чемпионе мира, финалисте Кубка Стэнли, обладателе «Морис Ришар Трофи».

Квебек

Февраль 2019-го. Аутсайдер регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» принимает в Staples Center действующего обладателя Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз». Перед началом игры на кубе матч подается как противостояние снайперов — Ковальчук против Овечкина. Таким оно и получится.

Ови забивает два в большинстве. На последней минуте Ковальчук фирменным могучим щелчком при 1:3 возвращает «Королей» в игру — но уже слишком поздно. Кови и Ови после игры обнимаются и о чем-то говорят. Я смотрю на это с верхотуры, из ложи прессы. И вспоминаю...

Они, оказалось, — тоже. Не в тот, понятно, момент, а накануне, за ужином. «О Квебеке вспоминали?» — спрошу я на следующий день Ковальчука в интервью. — «Конечно!» И выяснится, что костяк той золотой команды Вячеслава Быкова общается до сих пор. Кто бы кем ни стал. Президентом КХЛ (которого в том разговоре Илья назвал просто «Мороз»), главным тренером обладателей Кубка Гагарина. Та сборная объединила их навсегда.

За несколько дней до разговора с Ковальчуком в начале 2019-го я беседовал в Сан-Хосе с Евгением Кузнецовым. И он вдруг заговорил о сокровенном:

— Гол Ильи Ковальчука в Квебеке многое перевернул в моей жизни. Думаю, я не один такой. Я вырос не на НХЛ, а на игре сборной. Это была сумасшедшая возможность посмотреть на наших настоящих звезд. Где я на ЧТЗ мог НХЛ увидеть?

Когда я процитирую эти слова самому Ковальчуку, тот просияет: «Сам Кузя мне этого не говорил!» Стеснялся, наверное, хотя Кузнецов и не из стеснительных...

Совсем скоро исполнится 15 лет с того легендарного дубля Ковальчука канадцам в финале Квебека. После нуля его голов во всех предыдущих матчах турнира и дисквалификации на полуфинал из-за матч-штрафа в четвертьфинале.

Доброхоты советовали Быкову не ставить Кови на финал. Главный тренер, слава богу, слушать их не стал — за что Илья будет благодарен ему по гроб жизни. А потом был золотой бросок под комментарий Романа Скворцова и Сергея Гимаева: «Жизнь — лучший драматург»...

Илья Ковальчук в «Атланте»
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Хартли. Уход победителем

И вправду — лучший. Вот еще один удивительный сюжет. Тренер Боб Хартли, когда-то сделавший «Колорадо» обладателем Кубка Стэнли, принимает мертвую «Атланту» с юным талантом Ковальчуком, первым номером драфта НХЛ. Для скорейшего превращения Ильи в настоящую суперзвезду в «Трэшерз» выменивают двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Детройта» Вячеслава Козлова.

Хартли не мягкая игрушка, и, когда Кови однажды опаздывает на собрание, тренер неумолимо снимает его с игры, и это становится для него уроком. Как и регулярные собрания Боба с двумя россиянами (Илья еще неважно говорил по-английски), на которых Хартли через опытного Козлова, чтобы было доступнее, доводит до молодого свои требования. Как и первый их совместный выход в плей-офф, что для «Атланты», чудовищной организации, было как полет в космос для Юрия Гагарина.

Спустя много лет мы будем сидеть с главным тренером «Авангарда» Хартли и его помощником Козловым в тренерской комнате в Балашихе, и после тренировки, даже не сняв коньки (Хартли — точно), они будут час рассказывать мне о Ковальчуке. Канадец вспомнит, как порывистый Кови, узнав о его отставке, зальется слезами, придет к нему и будет на низком старте, чтобы рвануть к генеральному менеджеру с претензиями. Хартли насилу его отговорит...

Вот таким был молодой Ковальчук, который мало знал и хотел знать о какой-либо субординации. В лос-анджелесском разговоре 2019 года он расскажет мне, что только за одну вещь в течение всей карьеры ему стыдно — за ответную резкость, которую он позволил себе на чемпионате мира 2004 года на скамейке в адрес возглавлявшего тогда сборную патриарха Виктора Тихонова. Но сразу понял, что был не прав, и тем же вечером пришел в номер к Виктору Васильевичу со словами искреннего извинения. И, естественно, был услышан.

А «жизнь — лучший драматург» в истории с Хартли завершилась красиво. С подачи Ковальчука, который разговаривал с обеими сторонами, Боб возглавил «Авангард». Сам Илья тогда еще играл за «Лос-Анджелес». Уже потом, после «Кингз», «Монреаля» и «Вашингтона», Боб позвал его к себе. И они выиграли Кубок Гагарина.

Пусть даже Ковальчук официально не объявлял об уходе, ясно, что де-факто это уже произошло. Он ушел победителем. И это произошло с тем тренером, который, иногда жесткими методами, делал его тем хоккеистом, которым мы Илью знаем.

Этот красивый конец его хоккейной карьеры мирит меня с тем, что он не закончил в команде, где начал и с которой вышел из высшей лиги в суперлигу, — «Спартаке». С красно-белыми в их современном виде Кубок Гагарина Ковальчук бы точно не выиграл. А если бы это произошло в СКА, ценность победы была бы ниже — с возможностями этого клуба можно побеждать и без Ковальчука. Правда, почему-то этого не происходит...

Илья Ковальчук в «Атланте»
Наталья Шмелева

Без Кубка Стэнли

Как же летит время. Не только с Квебека прошла уже пятнашка, но и с золота Олимпиады в Пхенчхане, где Ковальчука признали MVP турнира, пять лет миновало. Хотя та финальная драма с немцами была, казалось бы, совсем уж только что.

И вот ее главный герой Никита Гусев в 2023-м в точности повторяет маршрут Ковальчука-2016, выведенного в СКА Романом Ротенбергом (тогда — формально Сергеем Зубовым) из заявки во время плей-офф — видимо, чтобы демонстрацией отсутствия священных коров встряхнуть остальных. Только ни тогда, ни сейчас это не помогло: и тот СКА, и этот проиграли серии ЦСКА в одну калитку.

Зато, когда Кови, лидера по духу, никто никуда не выводил, оказывался возможен и Квебек, и Пхенчхан, и «Авангард» — 2021. Пусть даже 39-летний Илья в финальной серии того Кубка Гагарина и не набрал ни одного очка. Но одно его присутствие в раздевалке, авторитет, правильные слова в нужный момент придавали его партнерам силы и уверенности. Это и называется неоценимым ветеранским опытом. Потому и есть в той же НХЛ незыблемое правило — Кубок Стэнли не выигрывают команды, где нет хотя бы одного человека, который этот трофей уже брал.

Ковальчуку, увы, так и не довелось этого счастья испытать. Максимум — финал 2011 года за «Нью-Джерси» с «Лос-Анджелесом». Весь тот Кубок он провел через адскую боль из-за межпозвоночной грыжи, что не помешало ему стать третьим бомбардиром плей-офф. Но абсолютного здоровья, чтобы показать весь свой талант в финальной серии, не было.

Годы спустя в надежде переиграть судьбу и все-таки добыть Кубок он подпишет контракт с тем самым «Лос-Анджелесом», который семью годами ранее сломал его мечту. Но это были уже не те «Кингз». Как и чуть позже — не тот «Вашингтон», когда все, кому в России небезразличен хоккей, сошли с ума от обмена 37-летнего Кови к Ови.

Но эта сказка была слишком красива, чтобы стать былью. «Вашингтон» вылетел в первом же раунде. И карьера Ковальчука в НХЛ завершилась.

Илья Ковальчук с золотой медалью Олимпийских игр
Фото Getty Images

Отец, Пхенчхан

А ведь, не покинь он НХЛ в хорошем хоккейном возрасте — с 30 до 35 лет, — не отправься в Россию, в СКА, шансов выиграть Кубок Стэнли было бы намного больше. И в том, что этого не произошло, из-за такого долгосрочного отъезда ощущается некая справедливость судьбы, как бы горько, может быть, Илье ни было это слышать.

Для меня навсегда останется самой большой загадкой карьеры Ковальчука его отъезд из «Нью-Джерси» (с которым у него контракт действовал бы, между прочим, до сих пор) в СКА. Думаю, детали всей этой истории мы когда-нибудь узнаем, если Кови надумает написать откровенную книгу.

Но две вещи мирят меня с тем его решением, которое, казалось бы, противоречит спортивной сути.

Во-первых, личная история. Отец Ильи, очень рано и скоропостижно ушедший из жизни (игроку тогда было всего 22, самому же Валерию Ковальчуку — 56), когда сыну было четыре года, написал в дневнике: «Наша цель — Олимпийские игры». А потом поставил ему цель их выиграть.

Так выйдет, что первые четыре попытки, с участием всех лучших игроков мира, не окажутся успешными. Хотя ему, 18-летнему, очень много даст попадание в олимпийскую сборную-2002 в Солт-Лейк-Сити.

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— Зашел в раздевалку, огляделся и подумал: «Как я вообще сюда попал?! — скажет он мне в 2019-м. — Год назад играл в «Спартаке», читал в «СЭ» обзоры НХЛ и в первую очередь — забил ли Павел Буре, на которого я обращал больше всего внимания. А теперь я с ним в одной раздевалке...

После Сочи-2014 пути НХЛ и МОК разойдутся. К этому времени Ковальчук уже играл в СКА — и, кстати, в роковом сочинском четвертьфинале с финнами открыл счет, забив единственный российский гол. Будь он к Пхенчхану-2018 за океаном, пятой попытки не случилось бы. Но и он, и Павел Дацюк тогда играли в России.

Понятно, что это был турнир другого уровня. Но выиграть сложно любое соревнование, а Олимпиаду с ее давлением — вдвойне. Мы помним тот финал, на пути к которому немцы высадили шведов и канадцев.

Менее чем годом позже Ковальчук вспоминал об отце и его смерти:

— Я очень быстро повзрослел. За три дня. Все произошло неожиданно и скоропостижно. В тот момент моя жена Николь была беременна... Такая шоковая терапия. Снится отец часто. Счастлив, что выполнил поставленную им цель. Только ради этого стоило ехать играть в Россию.

Илья Ковальчук и Артемий Панарин
Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

СКА, Панарин, Тарасенко

А вторая причина, которая мирит меня с его пятилетним отъездом из лучшей лиги мира в КХЛ, — в паре цитат его тогдашних молодых партнеров по СКА. Я разговаривал с Артемием Панариным и Владимиром Тарасенко как для «СЭ», так и для книги «Русские дороги к хоккейной мечте», и речь заходила о Ковальчуке.

Панарин:

— Илья для меня большую роль сыграл даже одной фразой. Мы с Витей Тихоновым (в СКА) достаточно много тренировались. Были ребята, которые говорили: «Да хорош уже тренироваться. Вы с ума сошли?» Это было в раздевалке, и Кови при всех сказал: «Панара, красава! Не слушай никого. Собаки лают, караван идет». Я потом неделю окрыленный ходил. Мне Ковальчук такое сказал — значит я на правильном пути! Он всегда ко мне хорошо относился.

Тарасенко:

— Первый раз я на постоянной основе играл с легендой российского хоккея (в СКА во время локаута сложилась тройка Ковальчук — Тихонов — Тарасенко. — Прим. И.Р.). Я приехал из Новосибирска в Санкт-Петербург, мне было 20 лет. Никогда не забуду, насколько тепло Илья ко мне относился, как поддерживал. Для меня очень важна была поддержка от такого человека.

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В 2016-м, когда Тарасенко будет лучшим снайпером и звездой «Сент-Луиса», а Ковальчука в СКА во время Кубка Гагарина отстранят от команды, мы будем разговаривать с Владимиром в Сан-Хосе, и он чуть ли не самый длинный свой пассаж в интервью «СЭ» посвятит Илье. Поддержав его, скажет: «В СКА Илья мне очень помог. А я такой человек, что, если люди мне когда-либо делали добро, то всегда буду на их стороне».

Вскоре СКА возглавит Олег Знарок. Ковальчук будет реабилитирован, снова станет лидером клуба — и они придут ко второму за время пребывания Ильи в Санкт-Петербурге Кубку Гагарина. Ни до, ни после Ковальчука питерские армейцы не брали трофей. А Илья выиграл его еще и с «Авангардом».

Но титулы титулами, а для меня важнее — роль, которую Ковальчук на примере Панарина и Тарасенко сыграл в развитии наших звезд НХЛ следующего поколения. Видите, как вышло — уехав из-за океана, он сделал многое для того, чтобы вернуться туда уже в других людях. Как в песне «Сансара» его любимого Басты: «Учитель продолжается в своем ученике». Пусть даже речь идет о нем не как о тренере, а как об опытном хоккеисте и образце.

Кови с Дацюком тоже ведь никогда не забудут, как играли с Игорем Ларионовым в Солт-Лейк-Сити (Волшебник — еще и в «Детройте») и сколькому тогда у Профессора научились. А потом они сами превратились в новых профессоров. Так действуют законы жизни.

Илья Ковальчук с Кубком Гагарина
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Будущее

У Ковальчука есть дар — объединять людей. В раздевалке и вообще по жизни. Вспомнить хотя бы, как он на Матче звезд НХЛ в конце нулевых за ужином помирил поцапавшихся по молодости и горячности двух наших тогдашних молодых суперзвезд — Александра Овечкина и Евгения Малкина. У них давно все в полном порядке, но как знать, было бы так, кабы не тогдашние усилия Кови?

Капитаном «Атланты» его тоже делали не случайно. А как, получив приз самого ценного игрока победного Кубка Гагарина 2015 года, он во время церемонии награждения передал его Евгению Дадонову — сказав, что не заслуживает этого трофея и отдает его тому, у кого он должен быть по праву? Это ли не чувство справедливости, которое когда-то заставляло его плакать и рваться в кабинет генерального менеджера «Атланты» после отставки Хартли, а с возрастом приняло другие формы?

Может, после окончания карьеры игрока его качества через какое-то время стоит использовать в новой роли. Президента ФХР, например. Правда, в нынешний момент, когда сборные нигде не играют, вряд ли туда выстроится очередь. И у того же Ковальчука должна быть возможность отдохнуть, провести достаточно времени с его четырьмя детьми — и снова захотеть хоккея в той или иной форме. Президентской ли, тренерской — как у автора голевого паса его золотого гола в Квебеке Сергея Федорова...

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Одного ЧМ-2008 было бы достаточно, чтобы имя Ковальчука было навсегда вписано в историю нашего хоккея. Но он сделал и многое другое — я ведь в этом материале даже золотой Берн-2009, где он доминировал весь турнир и стал MVP, едва не забыл упомянуть. И «Морис Ришар Трофи», приз лучшему снайперу сезона в НХЛ, который существует с 1999 года и выигрывался из россиян еще только Буре и Овечкиным. И поди сыграй на пяти Олимпиадах, попробуй соответствовать их уровню, как это удалось за всю историю нашего хоккея только Дацюку с Ковальчуком. А на шестую, серебряную в Пекин, он поехал уже генеральным менеджером.

Последнее доказывает: сорок лет — это только начало. Энергетика Ковальчука-человека столь мощна, а его умение сплачивать и вести за собой людей столь очевидно, что я уже жду, кем он станет дальше. Очень хотел бы одного — чтобы это было в хоккее. Там он, уверен, принесет больше всего пользы.

Илья Ковальчук
Хоккей
ХК Авангард
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК СКА
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