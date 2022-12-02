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Сегодня, 20:00

Русский вратарь блистает в «Торонто». Он так и не заиграл в команде Овечкина

Михаил Скрыль
Корреспондент
Илья Самсонов.
Фото Global Look Press
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Илья Самсонов возродился после обмена.

Победное возвращение

Блистательный старт сезона Ильи Самсонова смазала неприятная и откровенно нелепая травма, полученная 6 ноября в матче с «Бостоном». Вратарь «Торонто», пытаясь отразить буллит Брэда Маршана, повредил колено и выбыл до конца месяца. Голкипер восстановился к игре с «Сан-Хосе». Утром перед матчем, общаясь с журналистами, Илья сказал, что болевые ощущения прошли и он готов играть. Россиянин вышел в старте и помог одержать непростую победу (3:1), отразив 23 броска. И пусть вас не смущает скромная статистика — любая ошибка вратаря могла помочь «Акулам» вернуться в игру.

Скучать Самсонову точно не пришлось. Матч начался с выхода «один на один» Радима Шимека — Илья справился и с первым броском, и с добиванием. По ожидаемым голам (Xg) в равных составах «Шаркс» превзошли «Торонто» — 2,24 против 1,9. Семь бросков аналитический портал Naturalstattrick отнес к опасным (high danger shots). Пробить Самсонова смог только Мэтью Нието, замкнувший передачу из-за ворот. В остальных моментах голкипер исправлял помарки защитников и действовал надежно.

Илью заслуженно признали второй звездой матча. Самсонов одержал шестую домашнюю победу подряд на старте сезона, повторив достижение 29-летней давности Феликса Потвина. Лидирует по этому показателю Брюс Гэмбл — он выиграл девять матчей подряд на старте регулярки-1967/68.

Самсонов пропустил 12 матчей, четыре из которых команда проиграла. Статистика не такая пугающая. «Мэйпл Лифс» справились с отсутствием основного голкипера. Вовремя вернулся сменщик Ильи — Мэтт Мюррей. Канадец попал в лазарет на старте регулярки, пропустил месяц из-за травмы приводящей мышцы и восстановился только к 16 ноября. Теперь болельщики «Торонто» могут быть спокойны: оба вратаря поправили здоровье и готовы играть.

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Перезагрузился в новой команде

Самсонов выдал вдохновенный отрезок до ноябрьской травмы. Выиграл шесть матчей из восьми, отражал 92,1 процента бросков, получил хорошую прессу и уважение болельщиков. Требовательные фанаты готовы носить Илью на руках после удачных матчей — что вдвойне ценно, учитывая, в какую команду попал вратарь.

«Торонто» — самый обсуждаемый канадский клуб. Каждое действие игроков разбирают под микроскопом. Безумно легко нажить армию хейтеров, если провалишь пару матчей. Полевых игроков это касается в меньшей степени. Вратари по умолчанию в центре внимания. Их ошибки бросаются в глаза, ведь почти каждая приводит к голу. Но кажется, это внимание в том числе способствовало перезагрузке Самсонова в новой команде.

Статистика вратарей «Торонто» в сезоне-2022/23. Фото "СЭ"

Летом «Вашингтон» окончательно разочаровался в Илье, и россиянин покинул клуб. Четыре года Самсонов развивался в системе «Кэпиталз», которые выбрали его на драфте-2015 под 22-м номером, но так и не вырос в безальтернативного первого номера. На что, полагаю, рассчитывало руководство, оценивая перспективы голкипера-первораундника. Илье мешали реализовать потенциал не только игровые причины. Сказывалось влияние русских партнеров. Истории с карантином и опозданием на тренировку подтверждают это. Расставшись с «Вашингтоном», магнитогорский воспитанник подписал однолетний контракт с «Торонто». Причем на коротком сроке настоял сам Илья.

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Перед знакомством с новым клубом Самсонов кардинально поменял предсезонную подготовку. Вратарь признавался, что летом стал больше работать в зале — проводил в тренажерке по два с половиной — три часа. Для разнообразия даже занимался боксом. Качественная предсезонка в совокупности с выходом из зоны комфорта помогли перезагрузить карьеру. Илья попал в коллектив без россиян. В «Торонто» голкипер предоставлен сам себе. Новый клуб, новая раздевалка, новые вызовы — рассчитываешь только на себя и не отвлекаешься на внешние факторы.

Самсонов наделен талантом и вратарской фактурой. Переход в «Мэйпл Лифс» помог голкиперу сменить обстановку и сконцентрироваться на хоккее. Чем меньше отвлекающих факторов, тем стабильнее играет Илья. К тому же в феврале россиянину исполнится 26 лет. В таком возрасте начинаешь по-другому смотреть на некоторые ценности. Сейчас голкипер не оглядывается назад и продолжает выручать «Торонто». Илья выиграл первый же матч после неприятной травмы и готов к конкуренции с Мэттом Мюрреем. Если россиянин выдаст ровный сезон, то летом руководству «Мэйпл Лифс» не останется выбора, кроме как предложить вратарю новый солидный контракт.

Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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