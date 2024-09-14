Илья Сорокин: биография российского вратаря «Айлендерс»

История голкипера «Островитян» из Нью-Йорка.

Илья Сорокин

Дата рождения: 4 августа 1995 года

Место рождения: Новокузнецк, Россия

Вид спорта: хоккей

Амплуа: вратарь

Рост: 190 см

Игровой номер: 30

Детские годы Сорокина

Сорокин родился в Новокузнецке. Позже его семья переехала в Междуреченск — город, расположенный в 60 километрах от Новокузнецка. Там Илья впервые встал на коньки и начал заниматься хоккеем. С 5 до 7 лет он был полевым игроком, но затем стал вратарем. В детстве он также занимался музыкой, увлечение игрой на пианино осталось с ним и во взрослом возрасте. В 14 лет Сорокин поступил в академию новокузнецкого «Металлурга», а в 2011-м и 2012-м принял участие в юношеских чемпионатах России, причем во втором случае выступал за команду на год старше.

«Металлург» Новокузнецк

В сезоне-2012/13 Сорокин дебютировал в МХЛ в составе «Кузнецких Медведей». Он сыграл 27 матчей в регулярном чемпионате, отразив 91,4% бросков, а также три матча в плей-офф, отразив 89,8% бросков. В январе 2013 года 17-летний Сорокин впервые сыграл в КХЛ за «Металлург», а в следующем сезоне стал выступать за взрослую команду регулярно.

В те годы новокузнецкая команда часто проигрывала, а Сорокин, хоть и спасал команду, пропускал много. Молодой вратарь тяжело переживал поражения и много работал с психологом, чтобы чувствовать уверенность в своих силах.

«Я много работал с психологом, чтобы не тянуть за собой этот шлейф. Я глубоко к сердцу принимал каждое поражение, а проигрывали мы много. Отдельное спасибо команде: старшие ребята меня только подбадривали, никакого дополнительного давления на меня не оказывали, помогали чем могли. Все это меня закалило. Тут ты либо идешь дальше, либо загибаешься. Хороший опыт, хорошая школа. И жизнь заставляет быстрее взрослеть», — рассказывал Сорокин в интервью Sport24.

ЦСКА

Сорокин перешел в ЦСКА в середине сезона-2014/15. Он отразил 93,7% бросков в шести матчах оставшейся части регулярного чемпионата, но в плей-офф не сыграл. По ходу сезона-2015/16 Илья смог закрепиться в составе и провел весь плей-офф в качестве основного вратаря. Тогда армейцы дошли до финала Кубка Гагарина, где уступили «Металлургу» (3-4 в серии). По итогам сезона у Сорокина было 95,3% отраженных бросков в 28 матчах регулярного чемпионата и 94,5% - в 20 играх плей-офф.

В 2017 году ЦСКА подписал с Сорокиным контракт на три года. В сезоне-2017/18 армейцы вновь дошли до финала Кубка Гагарина, но на этот раз уступили «Ак Барсу» (1-4). Наиболее успешным для Сорокина в ЦСКА стал сезон-2018/19.

В 40 матчах выигранного командой регулярного чемпионата Илья отразил 94% бросков и 11 раз сохранил ворота в неприкосновенности, а в 20 играх плей-офф справился с 94,7% бросков и помог команде впервые выиграть Кубок Гагарина, став самым ценным хоккеистом плей-офф. В сезоне-2019/20 армейцы во второй раз подряд выиграли регулярный чемпионат. В первом раунде плей-офф ЦСКА выиграл у «Торпедо» (4-0), а Сорокин отразил 96,6% бросков, сыграв в двух из четырех матчей «на ноль» (в регулярке было 93,5%), но из-за начавшейся пандемии коронавируса COVID-19 сезон не был завершен.

Фото Global Look Press

НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» выбрал Сорокина на драфте 2014 года, а спустя шесть лет подписал с вратарем годичный контракт. В новой команде Илья стал сменщиком более опытного соотечественника Семена Варламова.

В сезоне-2020/21 Сорокин отразил 91,8% бросков в 22 матчах регулярного чемпионата и 92,2% бросков в семи играх плей-офф, а «Островитяне» дошли до финала Восточной конференции Кубка Стэнли, после чего с Ильей продлили контракт на три года. В сезоне-2021/22 Сорокин играл чаще Варламова и отразил 92,5% бросков в 52 матчах регулярного чемпионата, но «Айлендерс» не вышли в плей-офф.

В следующем сезоне Илья помог команде попасть в плей-офф, отразив 92,4% бросков в 62 матчах. В первом раунде Кубка Стэнли Сорокин провел все шесть игр, но «Островитяне» уступили «Каролине» (2-4). Сезон-2023/24 Илья начинал в качестве основного вратаря, но к концу регулярки утратил статус, и в плей-офф первым номером вновь стал Варламов. «Айлендерс» снова проиграли «Каролине» (1-4).

Сборная России

Осенью 2014 года Сорокин дебютировал в сборной России на Кубке Карьяла, а зимой поехал на молодежный чемпионат мира. Илья начал турнир в качестве основного голкипера, но после первой игры уступил место Игорю Шестеркину. В финале с Канадой Сорокин был выпущен на замену после неудачного начала матча: россияне уступали со счетом 0:2 после двух с половиной минут. Матч завершился победой канадцев со счетом 5:4. Сорокин и Шестеркин поддерживают общение спустя годы, их дружбе не мешает спортивная конкуренция: в России Игорь выступал за СКА, а в НХЛ — за соседей «Айлендерс» «Нью-Йорк Рейнджерс».

На взрослых чемпионатах мира 2015 и 2016 годов Сорокин провел суммарно пять игр, не пропустив ни одной шайбы. Но обоих турнирах Россия заняла третье место.

В 2018 году Сорокин в составе российской сборной стал олимпийским чемпионом. На Играх он сыграл в матче со Словенией (8:2), заменив Василия Кошечкина в третьем периоде, и пропустил одну шайбу. ЧМ-2018 и ЧМ-2019 Илья вновь провел в качестве запасного вратаря, выиграв еще одну бронзовую медаль в 2019 году.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Достижения Сорокина

В клубе

обладатель Кубка Гагарина (2019)

В сборной

олимпийский чемпион (2018)

серебряный призер молодежного чемпионата мира (2015)

бронзовый призер чемпион мира (2016, 2017, 2019)

Личные

обладатель приза «Золотой шлем» шести лучшим игрокам сезона КХЛ (2015/16)

обладатель приза «Лучший вратарь» КХЛ (2015/16)

самый ценный игрок Кубка Гагарина (2019)

Личная жизнь Сорокина

Сорокин не ведет активную жизнь в соцсетях, а также не распространяет информацию о своем семейном положении.

Помимо игры на пианино, Сорокин также любит читать книги и интересуется авиатехникой.

«Самолеты мне нравятся с детства. У меня всегда было больше игрушечных самолетов, чем машинок. Полет на реактивном учебном самолете Л-29 запомнил, конечно, на всю жизнь. Скажу больше, если будет возможность, я с удовольствие его повторю. Было тяжело в плане необходимой подготовки, ведь в полете испытываешь перегрузки. Под конец я даже хотел, чтобы все быстрее закончилось. Когда самолет выполнял фигуры высшего пилотажа — «мертвую петлю», «бочку» и другие, — желудок с трудом выдерживал. Если Л-29 немного доработать, на нем можно будет участвовать в боевых действиях. Меня посадили впереди. Один раз мы даже пикировали, и пилот сказал мне: «Целься в аэропорт. Представь, что ты стреляешь!» Было весело», — рассказывал вратарь в интервью пресс-службе ЦСКА.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Сколько зарабатывает Сорокин

С нового сезона начнет действовать долгосрочное соглашение Сорокина с «Айлендерс», которое рассчитано до 2032 года. По нему средняя зарплата вратаря за сезон будет составлять 8,25 миллиона долларов — вдвое больше его предыдущего оклада.