66 миллионов долларов за 8 лет для Сорокина! Теперь в топе самых дорогих вратарей НХЛ только россияне

Илья подписал новый контракт с «Айлендерс» — с сезона-2024/25 он будет зарабатывать по 8,25 миллиона в год.

В спорте не бывает одного правильного пути, по которому юниор приходит к статусу звезды. Однако карьера Ильи Сорокина оставляет почти неизбежное ощущение этой самой ускользающей от анализа правильности. Попал в КХЛ в 17 лет, провел три сезона в родной «Кузне», пошел на повышение в топ-клуб, выиграл конкуренцию в ЦСКА, взял Кубок Гагарина, полностью готовым (можно было даже на год-два раньше) поехал в НХЛ, немного посидел бэкапом за Семеном Варламовым, стал основным в «Айлендерс», а теперь в 27 лет — номинант на «Везину» и обладатель контракта на 66 миллионов долларов.

Илья — редчайший для современной НХЛ (где реально крутых вратарей очень мало, а половина из них — россияне) случай, когда голкипер главная звезда команды. При всем уважении к Мэттью Барзалу, игра «Айлендерс» даже в регулярке, а уж особенно в плей-офф строится не от креатива впереди, а от стены сзади, и главная ее основа именно Сорокин.

Вероятно, через год на рынке с учетом существенного повышения потолка зарплат и дефицита сильных вратарей россиянин мог бы получить 10+ миллионов долларов. Сергей Бобровский чуть восстановил веру в то, что топ-киперам можно давать много денег, и кто-то наверняка бы рискнул.

Но Сорокину комфортно в «Айлендерс», уезжать из Нью-Йорка в другой город США или Канады — так себе идея. Больше Ильи контракты сейчас, не считая очевидно закончившего карьеру Кэри Прайса, только у Бобровского и Андрея Василевского,. В будущем получить сумму, как у Сорокина, должен только Игорь Шестеркин и — с большой натяжкой — Коннор Хеллибак.

К концу контракта Илье будет 36 лет — нормальный возраст окончания пика вратарской карьеры. Пока что у него было минимум спадов даже по сравнению с другими нашими топ-голкиперами — и нет причин для опасений, что что-то может измениться.

Вместе с Сорокиным в «Айлендерс» остался и Варламов, которому дали контракт на 4 года и 11 миллионов. Семен готов к роли второго вратаря, в которой у него нет шансов быть первым, кроме как в случае травм стартера, зато он почти до 40 лет обеспечен работой — про важный для многих фактор большого мегаполиса тоже забывать не стоит.

Единственный слегка неприятный момент — неочевидные командные перспективы и небольшой шанс выиграть Кубок для обоих наших голкиперов. «Айлендерс» Барри Тротца был близок к цели несколько лет назад, но уж слишком сильной оказалась «Тампа».

Но при бывшем тренере, а сейчас генменеджере «Нэшвилла» «Айлендерс» были сильнее. Тротц один из лучших тренеров в лиге по способности выжать максимум из беззвездного состава. Последний розыгрыш Кубка Стэнли же показал, насколько текущей команде тяжело там биться даже с почти идеальным Сорокиным в составе — мощь «Каролины» была несопоставима выше.

Возможно, за девять будущих сезонов, которые Сорокин должен провести в клубе из Нью-Йорка, «Айлендерс» все же смогут найти усиление, чтобы не остаться в середняках. Вратарскую позицию они закрыли на десятилетие, а сам Илья может сосредоточиться на хоккее — главный контракт своей жизни он уже подписал.