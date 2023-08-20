Непробиваемый Белый Кит. Почему Сорокин — лучший хоккеист России

В «Айлендерс» его ждали очень долго, но точно не жалеют об этом.

Это материал в рамках проекта «Лучший хоккеист России». 60 представителей всех крупнейших российских СМИ выбрали главных героев прошлого сезона. 9 августа были опубликованы списки номинантов премии, 23 августа вы узнаете, кто попал в число лауреатов. В рамках серии статей журналисты «СЭ» объяснят свой выбор, рассказав, почему отдали голос тому или иному хоккеисту. В очередной из них — колонка Ивана Богуна про Илью Сорокина.

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Лучше всего о том, насколько мощный сезон получился у Ильи Сорокина, говорит второе место в голосовании за «Везина Трофи» и новый восьмилетний контракт с кэпхитом 8,2 миллиона долларов. Из-за долгого ожидания и некогда чисто белых щитков скромного парня из Новокузнецка в Нью-Йорке нарекли прозвищем White Whale. И сейчас Белый Кит показывает, что его не зря ждали на Лонг Айленде долгих шесть лет после драфта. При всем уважении к ртутному игровичку Мэтту Барзалу и держащему марку капитану Андерсу Ли, именно сибиряк, за три года переписавший с десяток клубных рекордов, сейчас — безапелляционно главная звезда довольно серых «Айлендерс».

Без него у «Островитян» во главе с тренером-дебютантом Лэйном Ламбертом не было никакого места в зоне уайлд-кард и попадания в плей-офф. В этом сезоне 27-летний голкипер доказал всем, что способен выигрывать матчи для своей команды практически в одиночку и окончательно задвинул на место бэкапа своего опытного соотечественника Семена Варламова. 31 победа, первое место в лиге по количеству сухарей (6) и 92% отраженных бросков — цифры, без которых ньюйоркцам пришлось бы очень туго. И это совершенно точно не предел для голкипера, который не уперся в свой потолок и не достиг пика.

«Он особенный, это в самом деле так. Он весь год был нашим стержнем. Если брать самых важных игроков для своих команд, то Сорокин войдет в топ-3 или топ-5 во всей лиге. Если бы он так не играл, то нас бы тут просто не было», — неспроста отмечал Барзал по ходу первого раунда.

Да, на перформанс Сорокина набрасывает тень не только чудо-сезон Линуса Улльмарка, который играл за регулярочную машину из Бостона, позволявшую шведу штамповать победы в режиме энергосбережения, но и неожиданный ренессанс своего земляка Сергея Бобровского. Принижать результаты его коллег не хочется. Однако многим наверняка хотелось бы посмотреть, сумели бы они показать его в нынешних «Айлендерс», для которых первый раунд с нынешним ростером — это максимум на данном этапе. По крайней мере, повышенная бросковая нагрузка им была бы обеспечена.

Сейчас в Нью-Йорке нет ни авторитетного коуча с чемпионским опытом, ни системы, которая помогала бы вратарям и маскировала их огрехи, ни россыпи голодных звезд, готовых грызть лед в погоне за чемпионством, ни больших предпосылок к корневым изменениям. Чемпионское окно «Островитян» закрылось с уходом Барри Тротца. Зато есть стеснительный кудрявый парень из Кузни, который в минувшем сезоне стал еще чаще красть голы у лучших хоккеистов планеты в каких-то нереальных ситуациях и стоять на ушах, посягнув на звание Короля Нью-Йорка и решив отобрать титул у своего одногодки и партнера по молодежной сборной Игоря Шестеркина.