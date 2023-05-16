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16 мая, 13:15

Сорокин близок к уникальному достижению. Признают ли русского вратаря лучшим в НХЛ?

Михаил Скрыль
Корреспондент
Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports
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Голкипер «Айлендерс» номинирован на «Везину Трофи».

Претенденты на «Везину»

Бобровский, Василевский, Шестеркин, Сорокин. Что объединяет этих вратарей? Каждый номинировался на «Везину Трофи» — приз, вручаемый лучшему голкиперу сезона НХЛ. Сергей выиграл трофей дважды. Андрей и Игорь — по разу. За последние десять лет российские вратари чаще коллег из других стран забирали престижную награду. Статистику нашей школы может улучшить Сорокин, которого включили в число номинантов на «Везину» по итогам сезона-2022/23. Лучшего голкипера определяют генеральные менеджеры клубов. Им придется выбирать между Сорокиным, Линусом Улльмарком из «Бостона» и Коннором Хеллибаком из «Виннипега».

О том, что уроженец Междуреченска войдет в список кандидатов, говорилось с начала регулярки. На третий год в «Айлендерс» Илья считался безальтернативным основным вратарем. Семена Варламова воспитанник «Кузни» подвинул еще в прошлом сезоне. А с новым подписанным контрактом не возникло сомнений, что «островитяне» сделают ставку на Сорокина. Менеджерский расчет сработал. Илья стремительно прогрессировал и вырос в одного из сильнейших голкиперов лиги. Высокий уровень россиянин демонстрировал весь чемпионат без спадов.

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports

Не берусь гадать, кому отдадут предпочтение генменеджеры. В голосование попали три элитных вратаря, каждый из которых провел феноменальный сезон. Улльмарк вместе с «Бостоном» побил немыслимые рекорды регулярки. «Брюинз» с запасом выиграли Президентский кубок, а шведский голкипер одержал 40 побед в 49 матчах. Линус играл за сильную команду, но это не преуменьшает вклад вратаря. Улльмарк взлетел до тройки лучших голкиперов лиги за один сезон. Год назад швед не впечатлял статистикой и делил рамку с Джереми Суэйменом. В этом сезоне вратари «Бостона» разбили время 60/40 в пользу шведа, который выиграл конкуренцию перед плей-офф.

Хеллибак — традиционный охотник на «Везину». Американец год за годом тащит на своем хребте «Виннипег». Лишь в одном из шести последних сезонов «Джетс» с Коннором пролетели мимо плей-офф. Хеллибак как синоним стабильности. Американец выигрывал «Везину» в 2020 году, опередив Василевского и Туукку Раска из «Бостона». Не думаю, что фактор победы трехлетней давности сыграет против Коннора — в новейшей истории хватает вратарей, побеждавших два раза. Как те же Бобровский и Тим Томас.

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Признавался лучшим в КХЛ, а теперь и в НХЛ?

Чтобы оценить шансы Сорокина на победу, достаточно вспомнить, что Илья практически в одиночку вывел «Айлендерс» в плей-офф. Без стараний вратаря сезон для ньюйоркцев завершился бы после регулярки. Значимость россиянина для команды подчеркивает показатель GSAA (голевые сейвы выше среднего). Сорокин занимает второе место в лиге после Ульмарка. Поправку сделаем на количество игр: Илья выходил в старте намного чаще шведа. Вратарь «Айлендерс» лидирует в НХЛ по «сухим» матчам. За сезон их набралось целых шесть. Столько же на двоих сыграли Улльмарк и Хеллибак.

Генеральных менеджеров ждет нелегкий выбор. Хочется, чтобы руководители клубов не повелись на впечатляющую статистику Улльмарка в переродившемся «Бостоне», а оценили голкиперов глубже. Нам, россиянам, будет приятно, если победит Сорокин. Появится очередной повод для гордости за местную школу вратарей. В пользу Ильи, если смотреть на ситуацию комплексно, говорят больше аргументов. Ульмарк отыграл меньше матчей и провел сезон в клубе-претенденте на Кубок Стэнли. Швед лишился давления за результат со второй половины чемпионата, когда «Брюинз» обеспечили высокую позицию в таблице.

Фото USA Today Sports

Сорокин с «Айлендерс» бились насмерть за место в восьмерке до последнего тура. И вышли из борьбы победителями, в том числе благодаря надежной игре голкипера. Без Ильи ньюйоркцы давно скатились бы к «Вашингтону» и другим командам, потерявшим шансы на плей-офф. Что до Хеллибака, то Сорокин превосходит американца по основным статистическим показателям (процент сейвов и коэффициент надежности). Даже если россиянин останется без «Везины», проведенным сезоном может быть доволен. Команда вышла в плей-офф, а Илья прописался среди лучших голкиперов лиги. Для этого хватило меньше трех полноценных сезонов за океаном. Выиграв «Везину», Илья оформит редкое достижение, а именно: станет первым вратарем, которого признавали лучшим и в КХЛ, и в НХЛ.

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В России Сорокин получил ценный приз после серебряного для ЦСКА сезона-2015/16. Прошло семь лет — и воспитанник «Кузни» соревнуется с сильнейшими голкиперами планеты. Карьера Сорокина — пример для юниоров, мечтающих о счастье в НХЛ. Илья уехал из России сформировавшимся вратарем, выиграв все в КХЛ, а теперь входит в число топ-голкиперов планеты. Для полного счастья не хватает «Везины» в личной коллекции.

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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