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Сегодня, 08:00

«У Макдэвида должна быть своя лига». Интервью Клима Костина — главного открытия сезона НХЛ

Михаил Зислис
Обозреватель
Клим Костин.
Фото USA Today Sports
Клим Костин (справа) дерется с Пэтом Маруном.
Фото USA Today Sports
Клим Костин.
Фото USA Today Sports
Клим Костин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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На российском форварде поставил крест «Сент-Луис», но он по полной раскрылся в «Эдмонтоне» после обмена. Костин рассказал об игре с лучшим игроком мира, своих голах и, конечно, драках.

Игра с «Аризоной» стала переломной

— Происходящее с вами пока похоже на сказку: яркие голы, зрелищные драки, любовь болельщиков, признание со стороны канадских СМИ.

— У меня нет объяснения, что происходит со мной в последнее время. Наверное, с Божьей помощью получается. Еще мне много везет. О каких-то успехах говорить очень рано. «Эдмонтон» дал мне шанс закрепиться в основном составе. Пока пользуюсь этой возможностью и в облаках не витаю. Удалось забить какие-то голы и набрать какие-то очки, но это только начало. Я на личной статистике стараюсь не зацикливаться и продолжаю работать.

— Мне кажется, что переломным для вас моментом стала игра с «Аризоной» — после нее в вас начали верить журналисты и стали влюбляться болельщики.

— Я не думал об этом. Хотя тот матч вышел запоминающимся — мне удалось сделать хет-трик Горди Хоу. Сцепился с Заком Кэссианом, с которым у нас вышло недопонимание (смеется). Возможно, именно та игра стала для меня переломной. Я стараюсь вкалывать изо дня в день, не уделяя чрезмерного внимания даже удачным моментами. Надо каждый раз доказывать, что заслуживаешь места в основном составе.

Положительная реакция со стороны СМИ и болельщиков очень приятна. В то же время я не стараюсь делать что-то особенное, чтобы кому-то понравиться. Предпочитаю оставаться тем, кем являюсь на самом деле, и честно выполняю свою работу.

Форвард &laquo;Эдмонтона&raquo; Клим Костин. Русский талант перезапустил карьеру в канадском клубе. Он не только дерется, но и забивает

— Видел фотографию, на которой вы весело подыгрываете журналистам в раздевалке, используя клюшку словно микрофон.

— Корреспонденты подошли к защитнику Бретту Кулаку, рядом с которым я сижу в раздевалке, и заняли мое место. Я спокойно переодеться не мог, пришлось подождать, и решил немного повеселиться.

— Какие были мысли после того, как вас поменяли в «Эдмонтон»?

— Предсезонка в «Сент-Луисе» подучилась хорошей, но клуб подписал много сильных ребят на односторонние контракты. Внутренне я был готов к тому, что меня обменяют или отправят на драфт отказов. Как говорится, одним местом это чуял (смеется). После выставочной игры с «Коламбусом» меня вызвал генеральный менеджер Дуг Армстронг и сказал, что выставляет на драфт отказов. «Спасибо за все», — говорит. Я его с облегчением и даже улыбкой выслушал. Огорчения у меня не было после того, сколько лет бился и боролся за место в составе. Не сложилось, значит, надо сменить обстановку. Получить шанс в другой команде в моей ситуации было глотком свежего воздуха.

Клим Костин. Фото USA Today Sports
Клим Костин.
Фото USA Today Sports

До сих пор слежу за «Авангардом»

— У «Авангарда» имелись шансы уговорить вас вернуться в Россию?

— Да. После того как меня выставили на драфт отказов, существовала неопределенность. Мы рассматривали все варианты, включая возвращение в «Авангард». Но как только появился на горизонте «Эдмонтон», принял решение еще раз попробовать закрепиться в НХЛ.

— Следите за «Авангардом»?

— С Чистым (защитник Семен Чистяков. — Прим. «СЭ») постоянно на связи. Мы крепко сдружились в «Авангарде» с ним и Егором Чинаховым. У команды был тяжелый старт, потом произошла смена главного тренера. Сейчас дела пошли в гору. Играют хорошо и поднялись в группу лидеров. Еще меня радует, что команда выступает дома на новой шикарной арене. Можно сказать, что в России теперь есть свой «Эдмонтон». Очень хоккейный город и при этом очень холодный.

Дмитрий Саморуков (справа). В НХЛ — уникальный русский трейд. «Эдмонтон» и «Сент-Луис» обменялись лидерами бронзовой молодежки

— Правда, что вы сразу же после обмена набрали своему старому знакомому по молодежной сборной России защитнику Дмитрию Саморукову и сказали, чтобы он готовился к вашему приезду в Эдмонтон?

— Я на тот момент не знал, что меня на него поменяли. Дима — наоборот. Написал сообщение, что к нему отправляюсь. Он в ответ: «Я еду в другую сторону». Забавно получилось. Русских в системе «Эдмонтона» кроме меня больше нет, поэтому было непривычно после «Сент-Луиса», в котором полно наших ребят. Никого не знал до приезда. Свое знание английского не могу назвать совершенным, поэтому даже немного переживал. Как меня примут в новой команде? Теперь по истечении времени понял, что лучше варианта я и получить не мог. В «Ойлерс» ко мне все отнеслись дружелюбно и помогли быстро влиться в коллектив. Получилось даже лучше, поскольку равномерно общаюсь со всеми. Коллектив здесь хороший. Хотя по нашей русской компании в «Блюз» немного скучаю.

— Многие российские игроки говорят, что не хотели бы выступать в канадских клубах из-за слишком пристального внимания и давления со стороны местных болельщиков — нет возможности психологически расслабиться.

— Есть здесь такое, все-таки Канада по-настоящему хоккейная страна. Тут задают самые высокие стандарты и от тебя все ждут максимальной самоотдачи в каждом матче. Мне удалось кое-где забить и поднять планку, поэтому приходится теперь ее держать. В Эдмонтоне и болельщики, и журналисты больше вовлечены в хоккей, если говорить о деталях. Это мне нравится. Не описать словами, насколько здорово играть на домашней арене, когда тебя так мощно поддерживают.

Клим Костин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Клим Костин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Хартли пишет, поддерживает и хвалит

— Мне всегда казалось, что вам важно психологическое равновесие. Если что-то не получается — начинаете сильно переживать. Научились справляться с эмоциями?

— С возрастом это понимание приходит. Стараюсь контролировать себя и держать в руках. Плюс папа каждый день подсказывает. Опыт приходит с годами. Правда, иногда приходят только годы (смеется). Постепенно учусь направлять энергию в правильном русле. Кроме того, стараюсь внимательно анализировать моменты, в которых сыграл неправильно, и делать выводы.

— Тренеры много с вами общаются?

— Да, они ко мне очень позитивно настроены. Можно сказать, что даже по-доброму. Они много работают со мной. После игр мы совместно смотрим видео, обращая внимание на мелкие детали. Очень похоже на то, как работал со мной в «Авангарде» Боб Хартли. В Северной Америке со мной ранее такого не было. Этот подход очень сильно помогает.

— С Хартли, как и Чинахов, контакт поддерживаете?

— Конечно, он сейчас в Майами находится. Всегда пишет, поддерживает, хвалит или на ошибки указывает. Боб дал большой толчок моей карьере. Когда к нему приезжал «Коламбус», то Хартли ходил на ужин с Чинахом.

— Что представляет собой тренер Джей Вудкрофт, о котором в России по большому счету известно только то, что его брат Крейг возглавляет минское «Динамо»?

— Джей, как только меня обменяли в «Эдмонтон», сразу дал надежду, сказав, что я могу играть в НХЛ. Он сказал, какие именно вещи хочет от меня видеть и какие — нет. Тренер был честен со мной с самого начала. Дальнейшие события это только подтвердили.

— В курсе, что Вудкрофта перед стартом сезона один портал признал самым красивым главным тренером в НХЛ?

— Нет. И шуток по этому поводу не слышал. Может, журналисты его спрашивали, но это, наверное, было еще до моего прихода в «Эдмонтон». А так у нас в команде парни только женскую красоту могут оценить (смеется).

Защитник &laquo;Эдмонтона&raquo; Дарнел Нерс и&nbsp;форвард Клим Костин. Российский нападающий зажигает в команде Макдэвида. На нем ставили крест, но он закрепился в НХЛ

Макдэвид и Драйзайтль

— Все рассказывают, что в жизни Коннор Макдэвид очень скромный парень без пафоса.

— Так и есть. Это правда. Очень добрый в общении парень и большой профессионал в работе. Настоящий капитан с лидерскими качествами. Коннор постоянно помогает молодым ребятам, а как только меня обменяли, то он первым подошел и познакомился.

— Что сказал?

— «Привет, меня зовут Коннор». Я говорю, что это необязательно, поскольку и так знаю, кто ты (смеется). Макдэвид — классный парень, у нас с ним хорошие отношения. Он постоянно помогает мне на тренировках и подсказывает. То же самое делают и Леон Драйзайтль, и Зак Хаймэн. Они настроены по-доброму и стараются всегда помогать молодым ребятам.

— С кем больше общаетесь?

— Со всеми примерно одинаково. У нас хороший коллектив, нет такого, что кто-то кучкуется и с другими почти не общается. Если только идем куда-то на ужин на выезде, то, как правило, группой в шесть-семь человек — Фогеле, Бушар, Холлоуэй, Ямамото, Скиннер. Ребята в основном помоложе, которые со мной примерно ровесники.

— Драйзайтль, глядя на то, как он иногда поддушивает журналистов, кажется более сложным человеком, чем Макдэвид. Или для своих он совсем другой?

— Лео — классный пацан, но при этом немного своеобразный человек для тех, кто его не очень хорошо знает. На самом деле он вполне добродушен, а спрашивает с тебя строго, если повторяешь одну ошибку. Но и Макдэвид с Хаймэном, и другие ребята постарше ведут себя аналогично в таких ситуациях. Они — большие профессионалы, хотят побеждать и желают, чтобы люди вокруг делали то же самое ради общей цели.

— Как вам в одном звене с Макдэвидом, против которого вы раньше только играли?

— А вот и нет. Ранее я против него не выходил, поэтому описать, насколько тяжело приходится его оппонентам, не могу. Хотя и так все понятно. С ним я за три матча вместе провел всего семь-восемь минут. Игры были близкие по счету, поэтому больше не получилось. Тренеры чаще выпускали лидеров. Играть с Коннором — одно удовольствие. Положил клюшку на лед и катишь к чужим воротам. На него вообще смотреть не надо. Он сам тебя пасом найдет.

— Валерий Ничушкин сравнил игру Макдэвида с ситуацией, когда профессионал приходит покататься с любителями.

— Точное сравнение. Коннору на льду многое дается очень легко по сравнению с остальными. Такое бывает в видеоиграх, когда ты скачиваешь чит-коды и всех побеждаешь. Макдэвид — это наш чит в игре (смеется). Так-то у него должна быть своя лига.

Клим Костин (справа) дерется с Пэтом Маруном. Фото USA Today Sports
Клим Костин (справа) дерется с Пэтом Маруном.
Фото USA Today Sports

Главное в драках — не показать, что ты испугался

— Из вас в «Эдмонтоне» лепят тафгая или каждая драка стала делом случая?

— Кэссиан ударил меня в спину клюшкой — надо было за себя постоять. А с Лемье я драки не искал. Он ко мне на вбрасывании стал приставать. Говорит: «Ты драку, что ли, ищешь?

— А вы ему в ответ?

— «Хочу просто в хоккей поиграть». Но хоккеисты «Лос-Анджелеса» лезли постоянно на Коннора, лучшего игрока нашей команды. Такое поведение не должно сходить сопернику с рук, и за это надо расплачиваться. Раз Лемье сам предложил подраться, то я спокойно сказал ему: «Давай». До конца матча осталось минуты полторы, с результатом все уже было ясно, поэтому смело вписался в дело.

— Свои бои пересматриваете, может, отдельно к ним готовитесь?

— Драки не анализирую. Вообще без разницы — выиграл ее или проиграл. Главное — не обделаться и не показать, что ты испугался. Нет смысла как-то специально готовиться. Схватил соперника за свитер и машешь кулаком куда попало. Вот и все.

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— В концовке матча с «Виннипегом», когда вас толкнули в борт, мне было страшно.

— Все обошлось. Вот что значит, когда хорошо размялся перед игрой и правильно поработал над растяжкой.

— Про молодежный чемпионат мира и эпизод с Максимом Комтуа канадские журналисты не вспоминали?

— Пока нет. Для меня самого это уже в прошлом. Ошибки молодости. Если спросят — отвечу. Был молодой, горячий.

— В середине сезона к неудачам внутри команды относятся спокойно?

— На таблице не зацикливаемся, двигаясь от матча к матчу и стараясь улучшать свою игру. Давление после неудач все равно внутри команды присутствует. В «Эдмонтоне» играют два лучших нападающих лиги, которые очень хотят побеждать. Этим желанием они заражают всех окружающих.

Клим Костин
Коннор Макдэвид
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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