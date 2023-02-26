«Русские вратари — одни из лучших в НХЛ». Бобровский — о непростом сезоне и своем рекорде

Вратарь «Флориды» сравнялся по победам с глыбой российского вратарского цеха Евгением Набоковым.

С появлением дочери стараюсь не нести хоккей в быт

— Как оцениваете текущий сезон? Все ли идет по плану?

— Перестройка игры команды заняла много времени. Переход на новую систему был непростым, ощущается большая разница с прошлым сезоном. Считаю, что ребята проделали колоссальную работу.Результат при этом не всегда выходил таким, каким бы мы его хотели видеть. Но сейчас потихоньку продвигаемся к тому, что хотим видеть, зарабатывать очки. Ведем борьбу за попадание в плей-офф.

— Как восприняли обмен Джонатана Юбердо на Кита Ткачака?

— Конечно, неприятно, когда ребята уходят из команды. Мы провели вместе три года. В целом я считаю, что это хороший обмен. Ткачак — очень полезный игрок, здорово играет в атаке. Умный форвард, лидер в раздевалке. Считаю, с точки зрения будущего команды этот обмен стал сильным ходом нашего генерального менеджера.

— Ощущаете ли давление в связи с тем, что стало не так просто в одиночку затаскивать матчи, как раньше?

— Хоккей — игра командная, и в одиночку выиграть просто невозможно. В принципе, я не люблю сравнивать вчера с сегодня. Например, то, что было два года назад, с тем, что сейчас. Картинка постоянно меняется. Меняется команда — твои партнеры, сам хоккей и очень много других факторов: например, те же правила. Каждый новый этап несет свои преимущества и сложности, вызовы, с которыми необходимо справляться. Процесс идет, и я доволен тем, как он идет, как получается играть. Сейчас в разгаре борьба за попадание в кубковый раунд, и для меня самое главное — играть в плей-офф.

— Давит ли наличие за спиной Спенсера Найта — одного из самых талантливых американских вратарей за последние годы?

— Спенсер действительно очень талантливый парень, в ближайшее время мир услышит о нем. У меня с ним замечательные отношения. Давление не ощущаю, наоборот — получаю удовольствие от работы с ним, от его прогресса. При этом и у него самого можно многому научиться, а также поделиться самому. У нас хорошее партнерское взаимодействие.

— На кого из российских вратарей он похож по стилю?

— У него свой стиль игры, не думаю, что он похож на кого-то из вратарей. У каждого вратаря есть свой стиль, свое индивидуальное видение. Спенсер не по годам развит физически, за счет физподготовки успешно компенсирует многие технические элементы или недостаток опыта. В общем, очень талантливый парень. Уверен, все у него будет хорошо.

— Следите ли за другими русскими вратарями? Удивляет ли их большое количество в НХЛ?

— За другими вратарями, нашими или иностранными, я сейчас не слежу. Не хватает на это времени. С появлением дочери стараюсь держать хоккей в раздевалке и не нести его в быт. То, что в лиге играют много русских вратарей, — приятный факт. Причем наши ребята выступают на ведущих ролях. Безусловно, они — одни из лучших вратарей в НХЛ.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Рекорд Овечкина обсуждает весь мир, и «Флорида» — не исключение

— Кто во Флориде лидер в раздевалке? На каком языке общаетесь с Барковым?

— У нас дружный коллектив, все общаются со всеми, подбадривают и поддерживают друг друга. Саша Барков, безусловно, лидер, но не точки зрения слов, а с точки зрения примера. Общаемся с ним на русском, если говорим один на один, и на английском, если находимся в компании ребят, ввиду этикета.

— Меняется ли с годами подготовка к матчам? Вы по-прежнему приезжаете на игры раньше всех?

— Конечно, меняется. Все идет в сторону более эффективного использования времени. И в плане тренировок, и в плане игр. С опытом ты больше оптимизируешь время и подготовку к играм, чтобы лучшим образом использовать свою энергию.

— Весь хоккейный мир следит за голами Овечкина. Насколько сильно тема рекорда обсуждается в США и во Флориде, или у вас больше озабочены своей командой?

— Рекорд Овечкина обсуждает весь мир, и «Флорида» — не исключение. Уверен, что Саша побьет рекорд Уэйна Гретцки, у него все для этого есть. Овечкин уже в возрасте, но все равно забивает свои 30-40 голов.

— В чем, на ваш взгляд, сложность его щелчка из левого круга? Только лишь в силе броска?

— У него хороший и сильный бросок, шайба летит на неудобной для вратаря высоте при перемещении. Помимо броска Овечкина, у «Вашингтона» есть три-четыре варианта, как можно завершить большинство. Поэтому бригада меньшинства соперников не всегда справляется с их розыгрышем. Бывает, что упускает Сашу. Поэтому все удивляются, что он забивает с одной точки, но в стрессовой ситуации, пока перекрывают других игроков, открывается он. Вообще, у «Кэпс» хороший розыгрыш большинства. Помимо заслуг Александра, нужно отметить работу всей их бригады: партнеры отдают ему хорошие передачи.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports

— С кем из россиян удается видеться и общаться во время сезона?

— Особо времени на общение не остается. По возможности общаемся с Артемием Панариным, встречаемся, когда играем друг против друга. Пресекаемся с Вовкой Тарасенко, Димкой Орловым. Стараюсь держать связь с ребятами, когда есть возможность.

— Вы сравнялись по победам с Евгением Набоковым и стали самым побеждающим российским вратарем НХЛ. Насколько для вас важно это достижение?

— Конечно, это важное событие. Я очень рад и ценю это. Мне посчастливилось быть в одной категории с большими мастерами: Евгением Набоковым, Николаем Хабибулиным, ребятами, на которых я равнялся, когда рос. Конечно, для меня это честь!

Но сейчас я смиренно готовлю себя к следующим играм. Уверен, что впереди меня еще ждет много всего интересного.