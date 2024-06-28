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Сегодня, 04:50

Кучерова и Бобровского оставили без призов НХЛ. Справедливо?

Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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В Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных наград НХЛ сезона-2023/24.

Харт Мемориал Трофи — Нэйтан Маккиннон («Колорадо»)

«Харт» присуждается игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярке. Журналисты, определяющие победителя в этой номинации, посчитали, что именно Маккиннон заслуживает этой награды. Никита Кучеров — лучший бомбардир регулярного чемпионата — занял лишь второе место, отстав от канадца на 370 очков и получив значительно меньше первых мест в голосовании. Замкнул тройку Коннор Макдэвид. Из россиян голоса также есть у Артемия Панарина — он занял высокое пятое место.

Последним нашим хоккеистом, выигравшим «Харт», был сам Кучеров в сезоне-2018/19. После этого, к слову, награду получали только центральные нападающие.

Тед Линдсей Эворд — Нэйтан Маккиннон («Колорадо»)

Этот приз вручается самому ценному хоккеисту регулярки по итогам голосования среди членов профсоюза игроков НХЛ. В результатах никакого сюрприза: с 2019 года победителем «Харта» и «Линдсея» стабильно становится один и тот же человек. Но опять же обидно за Кучерова, который этой регуляркой точно заслужил хотя бы одну награду, помимо приза лучшему бомбардиру. В тройке лучших в этой номинации вместо Макдэвида был Остон Мэттьюс.

Везина Трофи — Коннор Хеллибак («Виннипег»)

«Везина» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата (плей-офф, как и в других призах, значения не имеет). Финалистами, помимо Хеллибака, были Тэтчер Демко из «Ванкувера» и Сергей Бобровский из «Флориды».

С победителем все было ясно еще при объявлении номинантов. В итоге 31 генеральный менеджер лиги проголосовал за вратаря «Виннипега», еще один отдал голос за Бобровского. За третью «Везину» в карьере россиянин поборется в следующем сезоне. Помимо Бобровского, голоса получили Игорь Шестеркин и Илья Сорокин.

Норрис Трофи — Куинн Хьюз («Ванкувер»)

«Норрис» вручается лучшему защитнику регулярного чемпионата. Единственная номинация из тех, результаты которых объявлялись сегодня, где россиян не оказалось даже в топ-15.

Награду Хьюз забрал без борьбы: 1864 очка у него против 1207 у Романа Йоси, ставшего вторым. Замкнул топ-3 Кэйл Макар с 893 баллами. Для Хьюза этот «Норрис» стал первым в карьере.

Колдер Трофи — Коннор Бедард («Чикаго»)

«Колдер» — приз лучшему новичку сезона. С обладателем этой награды, кажется, все было понятно еще прошлой осенью. Однако из-за травмы Бедард пропустил часть регулярки, и почти четверть респондентов поставила на первое место не некствана из «Чикаго», а защитника «Миннесоты» Брока Фабера. Итоговый результат таков: 1808 против 1464 очков в пользу Бедарда.

В топ-15 попали попали сразу трое россиян: Петр Кочетков (405 очков, 4 место), Дмитрий Воронков (4 очка, 11 место), Павел Минтюков (1 очко, 14 место).

Победители других номинаций, объявленные ранее:

Конн Смайт Трофи (самый ценный игрок плей-офф) — Коннор Макдэвид (Эдмонтон)

Арт Росс Трофи (лучший бомбардир регулярного чемпионата) — Никита Кучеров (Тампа-Бэй)

Морис Ришар Трофи (лучший снайпер регулярного чемпионата) — Остон Мэттьюс (Торонто)

Уильям Дженнингс Трофи (вратари команды с наименьшим числом пропущенных голов в регулярном чемпионате — минимум 25 матчей) — Коннор Хеллибак (Виннипег)

Джек Адамс Эворд (лучший тренер) — Рик Токкет (Ванкувер)

Джим Грегори Эворд (лучший генменджер) — Джим Нил (Даллас)

Селке Трофи (лучший нападающий оборонительного плана) — Александр Барков (Флорида)

Леди Бинг Трофи (образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения) — Джейкоб Славин (Каролина)

Билл Мастертон Трофи (высокое спортивное мастерство и верность хоккею) — Коннор Ингрэм (Аризона)

Кинг Клэнси Трофи (лидерские качества на льду и вне его и активное участие в общественной жизни) — Андерс Ли (Айлендерс)

Марк Мессье Эворд (лидерские качества на льду и вне его) — Джейкоб Труба (Рейнджерс)

Игорь Шестеркин
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Флорида Пантерз
ХК Чикаго Блэкхокс
Коннор Бедард
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