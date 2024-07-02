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1 июля после открытия рынка свободных агентов клубы НХЛ объявили о нескольких десятках новых контрактов. Не остались в стороне главного дня переходов в году и россияне. «СЭ» собрал главные сделки с участием наших хоккеистов.
Самый дорогостоящий контракт среди россиян заключил Никита Задоров. Защитник не договорился с «Ванкувером», в котором заканчивал сезон-2023/24, и вышел на рынок. В числе кандидатов на любителя модных костюмов называли «Колорадо», «Торонто» и «Бостон». Договорились в итоге с «Брюинз». Задоров подписал первый долгосрочный контракт в энхаэловской карьере. За ближайшие шесть лет Никита заработает 30 миллионов долларов.
Переход в «Бостон» — тот случай, когда финансовые амбиции сочетаются с карьерными. «Брюинз» остаются в пуле команд, которые ставят высокие задачи. Задоров — своеобразный защитник, чередующий классные силовые приемы с чудовищными провалами в обороне, но с грамотным тренером он способен заиграть на уровне второй пары «Бостона». Никита провел сильный плей-офф с «Ванкувером» и за 13 матчей набрал 8 (4+4) очков, став третьим снайпером команды. Неудивительно, что после такого Кубке Стэнли защитник подписал контракт жизни.
Российское представительство «Миннесоты» пополнил Яков Тренин. «Уайлд» не пожалели на двустороннего форварда 14 миллионов долларов. Нападающий подписал самый дорогой контракт в энхаэловской карьере — после прошлого сезона кэпхит взлетел на 1,8 миллиона.
Что в «Нэшвилле», что в «Колорадо» Тренина использовали как чеккера. Тренеры полагались на разрушительные качества нападающего, и свою порой незаметную, но важную работу Яков выполнял честно. Вот только новый контракт с «Уайлд» выглядит завышенным для форварда третьего-четвертого звена. Либо же генменеджер «Миннесоты» Билл Герин видит в Тренине атакующий потенциал, который почему-то не раскрыли в «Предаторз» и «Эвеланш».
В клуб с большими амбициями перешел Илья Любушкин. Ближайшие три сезона наш защитник проведет в «Далласе» и получит 9,75 миллионов долларов. За шесть лет в НХЛ он заработал статус надежного, а главное стабильного домоседа. Такие защитники редко получают большие деньги, но пользуются спросом и уважением тренеров. Вот и Любушкиным интересовались несколько клубов, и Илья договорился с «Далласом».
Защитник пробивался к самому крутому контракту в НХЛ через беспросветных аутсайдеров. Из России он вовсе уезжал в «Аризону», затем поиграл за «Баффало», «Анахайм», а островком света, пока не начался плей-офф, считалось время в «Торонто». «Даллас» не пожалел на Любушкина денег и дал трехлетний контракт. Защитник второй-третьей пары получил отличные условия, а вместе со «Старз» можно замахнуться и на Кубок Стэнли.
Отпраздновав, как и полагается, победу в Кубке Стэнли, «Флорида» принялась раздавать игрокам новые контракты. Остался в клубе Дмитрий Куликов. Опытный защитник продлил соглашение на четыре года, кэпхит составил чуть больше миллиона долларов.
Сделка на вполне земных условиях устроила все стороны. Дмитрий хотел остаться в «Пантерз», клуб хотел сохранить защитника, сыгравшего не последнюю роль в чемпионстве. Деньги, которые получит Куликов, кажутся скромными. Но не забываем о преимуществе «Флориды» в связи со льготным налогообложением. Прибавьте к этому комфортный климат и неугасающие амбиции клуба — и вы поймете, почему Куликов согласился на относительно небольшую сумму.
«Филадельфия» официально объявила переход, о котором в России говорили последние недели. Матвей Мичков подписал трехлетний контракт новичка с «Флайерз». Спустя год после драфта «Летчики» дождались главного проспекта системы. Ради отъезда в Северную Америку нападающий расторг соглашение со СКА.
В «Филадельфии» Мичкова ждет работа с «деликатным» Джоном Тортореллой. Требовательный и своенравный американец вполне подходит на роль тренера, который направит талант Матвея в правильное русло. В НХЛ форвард столкнется с новой планкой требований, которой нужно соответствовать. Это касается не только хоккея, но и быта. Чем раньше Мичков поймет все тонкости, тем быстрее пройдет адаптация к НХЛ. А заработать за три года с учетом бонусов (которые, правда, непросто выполнить) нападающий может до 13,35 миллиона долларов — гарантированная часть же намного скромнее.
О сделке пока не объявляли в Северной Америке, но, по данным «СЭ», Илья Самсонов также покинул «Торонто» и попробует перезагрузить карьеру в «Вегасе». Сумма соглашение пока остается неизвестной, но в ситуации с Самсоновым о деньгах размышлять стоит в последнюю очередь. Вырвавшись из «Вашингтона» в «Мэйпл Лифс», голкипер провел два зеркальных сезона. Два года назад Самсонова были готовы носить на руках. После нынешнего чемпионата «Торонто» не предложил Илье новый контракт — что неудивительно, если вспомнить, как вратарь попадал на драфт отказов.
Очередной шанс закрепиться в НХЛ воспитанник «Магнитки» получил в «Вегасе». «Рыцари» обменяли Логана Томпсона (по инициативе самого голкипера) в «Вашингтон» и остались с нестабильным Адином Хиллом, которого озолотили после чемпионства. Канадец с 4,9-миллионным кэпхитом считается основным голкипером, но даже в прошлом сезоне Томпсон смог подвинуть Хилла. Теперь это предстоит сделать Самсонову. Спрос на Илью сохранился после смазанного года в «Торонто», но еще один неудачный сезон может подвести вратаря к возвращению в КХЛ.
Примечание: среди россиян в списке неограниченно свободных агентов остаются Владимир Тарасенко, Александр Барабанов и Никита Зайцев (подпишет контракт со СКА).