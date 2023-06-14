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Сегодня, 14:00

Барбашев — один из четырех уникальных россиян. Он выиграл Кубок Стэнли с двумя разными командами

Кирилл Бурдаков
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Хоккеист «Вегаса» Иван Барбашев.
Иван Барбашев.
Фото USA Today Sports
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Спустя четыре года Иван повторил успех.

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев — четвертый российский хоккеист, которому удалось выиграть Кубок Стэнли с двумя разными командами. Четыре года назад москвич завоевал трофей в составе «Сент-Луиса». До него повторить триумф в новом клубе получалось у партнеров по «Рейнджерс» — 1994 Сергея Зубова и Сергея Немчинова, а также Олега Твердовского.

Триумф Барбашева продлил успешную для россиян серию в плей-офф НХЛ. В XXI веке россияне оставались без Кубка Стэнли только пять раз, причем последний пробел пришелся на 2015 год, когда в решающей серии «Тампа-Бэй» Андрея Василевского и Никиты Кучерова уступила «Чикаго». Также нерезультативными оказались сезоны-2000/01, -2009/10, -2010/11, -2012/13.

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Барбашев — пятый москвич, выигравший более одного Кубка Стэнли. Три трофея завоевал Сергея Брылин, по два — Сергей Зубов, Сергей Немчинов и Вячеслав Фетисов. По сумме достижений столица лидирует в общероссийском рейтинге. Восемь раз Кубок брали воскресенцы, пять раз — челябинцы, четырежды — екатеринбуржцы.

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Российские центральные нападающие выиграли Кубок Стэнли 20 раз. Защитники поднимали трофей над головой 18 раз, правые форварды — семь, левые — шесть, а вратари — всего четыре. Любопытно, что все трехкратные обладатели Кубка — Брылин, Ларионов, Малкин и Федоров — играли именно на дефицитной ныне позиции центрфорварда.

Иван Барбашев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Сент-Луис Блюз
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