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Отслужил, сбежал из ЦСКА в НХЛ, но пока не впечатляет. Как Федотов играет за «Филадельфию»

«Филадельфия» сыграет с «Миннесотой» 26 октября
Михаил Скрыль
Корреспондент
Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов на разминке перед матчем с «Калгари». 12 октября 2024 года.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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За три матча с российским вратарем «Флайерз» не одержали ни одной победы, а по статистике Иван — один из худших в лиге.

Внимание к «Филадельфии» многократно увеличилось после подписания контракта с Матвеем Мичковым. Российский суперталант дебютировал в НХЛ и выдал неплохой для своих лет старт в новой лиге. После семи матчей форвард возглавляет список бомбардиров «Флайерз» и идет по графику «очко за матч». Гораздо хуже дела складываются у соотечественника Мичкова — Ивана Федотова. Вратари — боль и печаль главного тренера «Филадельфии» Джона Тортореллы. У «Летчиков» всего одна победа на старте чемпионата, а по пропущенным шайбам команда уступает только «Питтсбургу», который провел на один матч больше.

«Флайерз» связывали большие надежды с Иваном Федотовым. В апреле россиянин подписал новый контракт, и сейчас он самый высокооплачиваемый вратарь клуба. 6,5 млн долларов на два года морпеху выписали не просто так. «Летчики» хотели показать веру в Ивана, который пережил тяжелый отрезок после срочной службы в армии. Шаг генменеджера Даниэля Бриера еще тогда считали рискованным, а сейчас очевидно, что контракт россиянина становится обузой для клуба.

Федотов завалил начало регулярки. «Филадельфия» не впечатляет в целом, но вратарь показывает кошмарную статистику и откровенно не выручает. Пока у Ивана ни одной победы, а отражает он лишь 82,3 процента бросков при коэффициенте надежности 5,35. Похожие цифры голкипер показал в прошлом сезоне, когда появился в трех матчах за «Флайерз». Год назад неудачную игру еще можно было списать на адаптацию к новой лиге. Сейчас это повод для серьезных беспокойств.

Голкипер Клэй Стивенсон готовится отразить бросок Джета Лучанко. Дебют Мичкова за «Филадельфию»: набрал два очка, сыграл больше остальных нападающих команды

Проблема «Летчиков» еще и в том, что дублер Федотова — Самуэль Эрссон — тоже не впечатляет надежностью. Статистика шведа немногим лучше россиянина. В фарм-клубе играет Алексей Колосов, но ему объективно рано заходить в НХЛ. По времени в АХЛ белорус не убедил, что готов к североамериканскому хоккею. Американец с тяжелым кэпхитом (5 млн долларов) Кэл Петерсен, который не пригодился «Лос-Анджелесу», тоже не выглядит спасителем.

«Филадельфии» остается надеяться на преображение Федотова. Подыскать сильного свободного вратаря здесь и сейчас проблематично. Рассчитывать на подпитку из фарм-клуба бессмысленно. При желании Бриер может выставить Федотова на драфт-отказов (такой вариант уже обсуждается в североамериканской прессе), но что «Флайерз» получат взамен? Другой вариант — отправить россиянина в АХЛ для набора игровой формы.

В том, что Иван — сильный голкипер, все убедились по выступлениям в ЦСКА и сборной России. Вратарь выиграл Кубок Гагарина и серебро Олимпиады-2022. Его отъезд в НХЛ считался делом времени. Планы подпортил год армейской службы. После возвращения на «гражданку» Федотов так и не вернулся на прежний уровень. Хотя уже идет второй сезон и вратарь даже поменял клуб. Сейчас старший матрос Федотов выглядит еще слабее, чем год назад, когда вернулся с северного флота в ЦСКА.

Иван Федотов (82-й номер). 6 500 000 долларов для Федотова. Как Иван получил солидный контракт с «Филадельфией»

«Филадельфия» серьезно поторопилась, когда выписала россиянину двухлетний контракт на шесть с половиной миллионов. Это не великие деньги для основного голкипера. Просто напомню: Игорь Шестеркин отклонил предложение «Рейнджерс» с зарплатой 11 миллионов в год. Вот только Федотов и близко не оправдывает свой кэпхит. Бриер сам загнал себя и клуб в тяжелую ситуацию. Поспешно выписанный контракт российскому вратарю ограничивает возможности «Летчиков».

Иван Федотов
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз

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