Вратарь — надежда поколения пробивает себе дорогу в Америке. Как дела у Ярослава Аскарова

Обзор дня Алексея Шевченко.

Молодежь

«Металлург» расстался с молодым и талантливым нападающим Никитой Рожковым, отпустив его на все четыре стороны самостоятельно строить карьеру. Кто-то отнесся к этому решению клуба спокойно, кто-то посчитал, что уральская команда не умеет работать с молодежью и отпускает воспитанника, хотя он бы мог принести пользу «Металлургу» в будущем. Сомневаюсь, что Сергей Гомоляко и Илья Воробьев отказались бы от хоккеиста, который реально мог бы помочь. В ком они ошибались раньше? Защитник Савелий Ольшанский не смог выбраться из ВХЛ, а сейчас находится в тульском клубе, который будет бороться за место в плей-офф. Юрий Платонов в «Северстали» не доигрывает матчи — в том смысле, что ему резко сокращают время по ходу встречи. Можно было бы поспорить насчет Никиты Гребенкина. При определенном доверии он бы мог закрывать позицию в третьем звене, но и конкурировать бы ему пришлось не с Дубакиным, Лапиным и Грецким, а совсем с другими людьми.

Рожкову давали шанс. За его плечами, между прочим, больше 40 игр в КХЛ, в которых он ни разу не смог отличиться. При этом было видно, что парень не успевал, был слабее физически и так и не смог взять под контроль эмоции, хотя очень странно волноваться более одного матча. Да, техничный, не отнимешь. Но этого мало. Сейчас молодежь другая пошла, более уверенная в себе, посмотрите хотя бы на Никиту Сусуева из «Спартака» или Дмитрия Уткина из «Сочи». Не было особых достижений у Рожкова и в Высшей лиге. Неплохой сезон в «Рубине», но не более. Много ребят из Высшей лиги выглядели сильнее его. Сейчас Рожков подписывает контракт с «Северсталью». И если он хочет зацепиться за КХЛ, то ему надо начинать рвать и метать с первой секунды. Разин хоть и любит индивидуально сильных хоккеистов, но ждет от них не только финтов на месте. Пока же Никита напоминает игрока другой лиги. Хорошо, если мы ошибаемся.

Расставание

«Витязь» внес в список отказов нападающего Александра Авцина. Почему-то считается, что из-за статистики. Мол, у хоккеиста нет заброшенных шайб в 13 матчах и тренерам надоело ждать. Конечно, это не так. Виталий Попов не забрасывал более 25 матчей с начала чемпионата, но это беспокоило только самого хоккеиста. Все остальные видели, как он полезен в меньшинстве, как много делает для разрушения чужих атак, для защиты собственных ворот, старается на вбрасываниях.

Чем был полезен Александр, трудно было разобраться. Пожалуй, его подписание — вторая ошибка по российским игрокам за сезон от Игоря Варицкого. Первый раз он неправильно оценил потенциал Виталия Меньшикова и быстро разочаровался в защитнике. Александр и в прошлом сезоне не выделялся в атаке. В 36 матчах за «Спартак» он отличился только один раз, а до этого было шесть шайб за «Трактор». Проспект «Монреаля» и выпускник московского «Динамо» так и не смог найти свою роль в российских лигах.

Были времена, когда он выстреливал. Как-то Александр забросил 12 шайб за «Нефтехимик», но это выглядело чудом, ведь в следующем сезоне он отличился только один раз в 20 матчах. Иногда в его действиях что-то проскальзывало. То примет нестандартное решение, то забросит какую-то красивую шайбу, но это было так редко, что требовалось изрядное количество времени, чтобы увидеть это. В «Витязе» ждали. Но у Авцина были травмы, всего два матча в сентябре (с одной передачей, что позволило ему дождаться ноября) и очень много посредственных матчей в последнем осеннем месяце. Смысл держать хоккеиста, которому 31 год, когда есть более молодые?

Дуэль

В матче АХЛ «Милуоки» принимал на своей площадке «Техас», и это было противостояние российских вратарей разных поколений. Молодой Ярослав Аскаров, который проводит первый сезон за океаном в системе «Нэшвилла», против ветерана Антона Худобина, который вряд ли останется играть в Северной Америке после этого сезона. Аскаров победил со счетом 3:2, отразив 34 броска против 31 сейва со стороны опытного земляка.

На удивление, бывший голкипер СКА выглядит довольно неплохо. Не будем рассуждать о перспективах в НХЛ, там многое зависит от других факторов, на которые Ярослав повлиять не может. В лиге фарм-клубов на счету Аскарова девять побед при трех поражениях, 90.7 процента отраженных бросков и неплохие отзывы от СМИ. «Милуоки» лидирует в Центральном дивизионе после 18 матчей, Аскаров чувствует себя все более уверенным, а самое главное, кажется, оставил ту детскую манеру, что была у него в России. Дома хоккеист мог подойти к матчам спустя рукава, абсолютно неготовым. Правда, и выступал он в таком клубе, где настроение могли испортить в любой момент. «Адмиралы» же в него верят, а в «Нэшвилле» пока честно говорят, что еще не время дебютировать в НХЛ, надо демонстрировать потенциал на протяжении долгого времени, а не после разовых всплесков.

Голкипер Ярослав Аскаров делает сэйв. Milwaukee Admirals

Несмотря на победы, Ярослав действительно не выглядит идеально. Он пропускает довольно смешные шайбы, иногда не видит дальние броски (считается, что это его основной недостаток), но хорош в ближнем бою. Большой плюс в том, что Аскаров выступает в сильной команде, которая много побеждает и выходит на лед в отличном настроении. Но иногда Ярослав действительно играет круто, как прошлой ночью. Спасения в нужный момент, полная концентрация. Но такие игры были у него и в России, на уровне ВХЛ. Так что он пока лишь показывает, что стремится прогрессировать. Для НХЛ этого мало, но он на заметке.