«Металлург» расстался с молодым и талантливым нападающим Никитой Рожковым, отпустив его на все четыре стороны самостоятельно строить карьеру. Кто-то отнесся к этому решению клуба спокойно, кто-то посчитал, что уральская команда не умеет работать с молодежью и отпускает воспитанника, хотя он бы мог принести пользу «Металлургу» в будущем. Сомневаюсь, что Сергей Гомоляко и Илья Воробьев отказались бы от хоккеиста, который реально мог бы помочь. В ком они ошибались раньше? Защитник Савелий Ольшанский не смог выбраться из ВХЛ, а сейчас находится в тульском клубе, который будет бороться за место в плей-офф. Юрий Платонов в «Северстали» не доигрывает матчи — в том смысле, что ему резко сокращают время по ходу встречи. Можно было бы поспорить насчет Никиты Гребенкина. При определенном доверии он бы мог закрывать позицию в третьем звене, но и конкурировать бы ему пришлось не с Дубакиным, Лапиным и Грецким, а совсем с другими людьми.
Рожкову давали шанс. За его плечами, между прочим, больше 40 игр в КХЛ, в которых он ни разу не смог отличиться. При этом было видно, что парень не успевал, был слабее физически и так и не смог взять под контроль эмоции, хотя очень странно волноваться более одного матча. Да, техничный, не отнимешь. Но этого мало. Сейчас молодежь другая пошла, более уверенная в себе, посмотрите хотя бы на Никиту Сусуева из «Спартака» или Дмитрия Уткина из «Сочи». Не было особых достижений у Рожкова и в Высшей лиге. Неплохой сезон в «Рубине», но не более. Много ребят из Высшей лиги выглядели сильнее его. Сейчас Рожков подписывает контракт с «Северсталью». И если он хочет зацепиться за КХЛ, то ему надо начинать рвать и метать с первой секунды. Разин хоть и любит индивидуально сильных хоккеистов, но ждет от них не только финтов на месте. Пока же Никита напоминает игрока другой лиги. Хорошо, если мы ошибаемся.
«Витязь» внес в список отказов нападающего Александра Авцина. Почему-то считается, что из-за статистики. Мол, у хоккеиста нет заброшенных шайб в 13 матчах и тренерам надоело ждать. Конечно, это не так. Виталий Попов не забрасывал более 25 матчей с начала чемпионата, но это беспокоило только самого хоккеиста. Все остальные видели, как он полезен в меньшинстве, как много делает для разрушения чужих атак, для защиты собственных ворот, старается на вбрасываниях.
Чем был полезен Александр, трудно было разобраться. Пожалуй, его подписание — вторая ошибка по российским игрокам за сезон от Игоря Варицкого. Первый раз он неправильно оценил потенциал Виталия Меньшикова и быстро разочаровался в защитнике. Александр и в прошлом сезоне не выделялся в атаке. В 36 матчах за «Спартак» он отличился только один раз, а до этого было шесть шайб за «Трактор». Проспект «Монреаля» и выпускник московского «Динамо» так и не смог найти свою роль в российских лигах.
Были времена, когда он выстреливал. Как-то Александр забросил 12 шайб за «Нефтехимик», но это выглядело чудом, ведь в следующем сезоне он отличился только один раз в 20 матчах. Иногда в его действиях что-то проскальзывало. То примет нестандартное решение, то забросит какую-то красивую шайбу, но это было так редко, что требовалось изрядное количество времени, чтобы увидеть это. В «Витязе» ждали. Но у Авцина были травмы, всего два матча в сентябре (с одной передачей, что позволило ему дождаться ноября) и очень много посредственных матчей в последнем осеннем месяце. Смысл держать хоккеиста, которому 31 год, когда есть более молодые?
В матче АХЛ «Милуоки» принимал на своей площадке «Техас», и это было противостояние российских вратарей разных поколений. Молодой Ярослав Аскаров, который проводит первый сезон за океаном в системе «Нэшвилла», против ветерана Антона Худобина, который вряд ли останется играть в Северной Америке после этого сезона. Аскаров победил со счетом 3:2, отразив 34 броска против 31 сейва со стороны опытного земляка.
На удивление, бывший голкипер СКА выглядит довольно неплохо. Не будем рассуждать о перспективах в НХЛ, там многое зависит от других факторов, на которые Ярослав повлиять не может. В лиге фарм-клубов на счету Аскарова девять побед при трех поражениях, 90.7 процента отраженных бросков и неплохие отзывы от СМИ. «Милуоки» лидирует в Центральном дивизионе после 18 матчей, Аскаров чувствует себя все более уверенным, а самое главное, кажется, оставил ту детскую манеру, что была у него в России. Дома хоккеист мог подойти к матчам спустя рукава, абсолютно неготовым. Правда, и выступал он в таком клубе, где настроение могли испортить в любой момент. «Адмиралы» же в него верят, а в «Нэшвилле» пока честно говорят, что еще не время дебютировать в НХЛ, надо демонстрировать потенциал на протяжении долгого времени, а не после разовых всплесков.
Несмотря на победы, Ярослав действительно не выглядит идеально. Он пропускает довольно смешные шайбы, иногда не видит дальние броски (считается, что это его основной недостаток), но хорош в ближнем бою. Большой плюс в том, что Аскаров выступает в сильной команде, которая много побеждает и выходит на лед в отличном настроении. Но иногда Ярослав действительно играет круто, как прошлой ночью. Спасения в нужный момент, полная концентрация. Но такие игры были у него и в России, на уровне ВХЛ. Так что он пока лишь показывает, что стремится прогрессировать. Для НХЛ этого мало, но он на заметке.