Воспитанник «Спартака» набирает обороты в Нью-Йорке. Его уже хвалит легендарный Руа

Максим Цыплаков постепенно становится своим на Лонг-Айленде.

В последнее время мы так увлечены наблюдением за Матвеем Мичковым, что немного забыли про Максима Цыплакова — другого российского новичка, который уверенно стартовал в НХЛ. И пока пермский вундеркинд отдыхал прошлой ночью, 26-летний нападающий «Айлендерс» ярко напомнил о себе в матче против «Баффало», набрав 2 (1+1) очка и став первой звездой встречи.

Причем и его гол, и передача на Кайла Палмьери получились действительно красивыми. «Он снова сыграл великолепно. Чем больше он играет, тем солиднее и увереннее себя чувствует. Мне нравится то, как он владеет шайбой и двигается с ней к воротам», — не мог не отметить главный тренер «Островитян» Патрик Руа своего нападающего, который провел свой лучший матч за океаном.

Прошлой весной Цыплаков выбрал себе идеальное место для старта североамериканской карьеры. В мае агент нападающего Александр Черных сообщал о том, что видеть его клиента в составе хочет половина команд НХЛ. Проверить это утверждение или назвать точное число претендентов на недавного лидера «Спартака» нереально. Однако выбор у габаритного двухстороннего форварда, которого в России многие называли «североамериканским игроком», был действительно большим: для многих менеджеров попытка усилить атаку за счет зрелого хоккеиста с контрактом новичка — это сделка с нулевым риском.

Его подписание с «Островитянами» выглядело очень грамотным решением. Ветеранской команде Патрика Руа с ее отсутствием вменяемого набора проспектов и не самой удачной ситуацией с потолком зарплат в межсезонье позарез был необходим за минимальные деньги еще один сильный край в первые три звена, и с приездом россиянина эта потребность была удовлетворена. Хотя ковровую дорожку для Цыплакова тренеры не стелили — стартовать в тренировочном лагере основы ему пришлось в нижних тройках, имея в партнерах работяг Фредрика Карлстрома, Жюльена Готье и Кэйси Сизикаса. Но усердная работа незадолго до старта регулярки помогла выгрызть себе место во втором звене «Островитян», из которого ненадолго по медицинским причинам выпал Кайл Палмьери.

«Мне нравится то, что он хочет учиться. Он хочет быть профессионалом. Он делает все возможное. С тех пор как он здесь, у него такой настрой, у него очень хороший настрой. Это именно то, что нам нужно. Нам нравится его терпение при обращении с шайбой. Но ему нужно поработать над игрой без шайбы, над пониманием того, где находятся защитники в нашей зоне обороны. Если он будет способен обороняться против ведущих звеньев и лучших защитников, то все будет в порядке.

Мы поможем ему в этом. Он не один. Как тренерский штаб мы несем ответственность за то, чтобы он понимал, чего мы хотим, а также то, что нужно Броку и Кайлу», — крайне комплиментарно отзывался об игре россиянина в выставочных встречах Руа.

Никуда не делся из второго звена Максим и после возвращения в состав «Айлендерс» Палмьери. Выдавленным же им из основного ростера оказался Пьер Энгвалль, проигравший конкуренцию еще и вечно перспективному Оливеру Вальстрему. Не спас от отправки в АХЛ через драфт отказов шведа даже длиннющий контракт. В прошлом году генменеджер ньюйоркцев Лу Ламорелло выдал заурядному ролевику соглашение аж до 2030 года, и сейчас эта сделка вызывает еще больше вопросов, чем летом. К счастью для скандинава, его томление в фарм-клубе оказалось недолгим из-за серьезной травмы Дюклера.

Фото USA Today Sports

«Это форвард для топ-6 или топ-9, там будет Макс, который заслужил свое место. Не то чтобы Энгвалль сделал что-то неправильно, но он фактически потерял работу на данном этапе. Мы не видим его в нижних звеньях», — объяснял свое решение Ламорелло незадолго до старта чемпионата.

Цыплаков отблагодарил клубных боссов за доверие в первом же матче регулярки против «Юты», не став тянуть с дебютной шайбой в НХЛ. В конце третьего периода он вместе с партнерами по сочетанию улетел в контратаку «3 в 2», в которой наглядно продемонстрировал, за счет чего в прошлом сезоне наколотил 30 голов за «Спартак». Отразить резкий бросок, вылетевший из-под ног собственного защитника, у Коннора Ингрэма было крайне мало шансов.

Хлесткие кисти москвича никого не удивили. А вот его игровое время в стартовой игре чемпионата стало небольшим сюрпризом. В свой дебютный вечер на Лонг-Айленде он провел на льду почти 21 минуту, из которых восемь пришлось на большинство — больше него из нападающих хозяев в тот день сыграл лишь Мэтт Барзал. Правда, после игры Руа в беседе с прессой слегка пожурил своего новичка за пару переигранных смен.

Кстати, самому Барзалу хватило всего 30 секунд, чтобы оценить потенциал своего нового партнера. «Честно говоря, я не думаю, что кто-то предполагал, что он будет настолько хорош. Мы видели, как некоторые российские игроки приходили из КХЛ, у кого-то получалось, у кого-то нет. Цыплаков пришел, и буквально за 30 секунд наблюдения за ним я понял, что он будет хорош. После одного периода нашей первой двусторонней игры, я думаю, мы довольно быстро поняли, что он будет крутым. Он отличный игрок», — не скрывал своего восхищения лидер «Айлендерс» в начале октября.

На старте сезона 26-летний форвард стал частью первой спецбригады большинства с Добсоном, Барзалом, Хорватом и Дюклером. Мудрить Руа не стал и отрядил Цыплакова на пятак — туда же, где его использовал и Алексей Жамнов в «Спартаке». Cпустя несколько матчей тренеры «Островитян» решили, что под воротами в группе лидеров куда более органично будет смотреться Палмьери, переместив россиянина во второй юнит. Однако не так давно москвича вернули в топ-сочетание, заменив им травмированного Барзала.

Удивительно, что пока легендарный канадец абсолютно не использует Максима в меньшинстве. Хотя в КХЛ он не только здорово оборонялся в формате «4 на 5», но и регулярно умудрялся забрасывать в быстрых контратаках. Впрочем, дефицита оборонительных форвардов «Айлендерс» давно уже не испытывает.

Что еще поразило многих североамериканских журналистов, так это умение Цыплакова пользоваться классными габаритами при игре с шайбой и отборе, а также его заряженность на силовые приемы. Более того, прямо сейчас он вместе с Жан-Габриэлем Пажо лидирует в команде по количеству хитов (25 в 10 матчах). Вот и этой ночью он ушел со льда, проведя сразу восемь силовых приемов за матч — больше, чем все остальные хоккеисты «Айлендерс», вместе взятые.

Пока по-настоящему стрессовых отрезков, которые могли бы привести к отправке в запас или спуску в АХЛ, у Цыплакова в Нью-Йорке не было. На данный момент единственный провальный матч россиянина — это домашняя встреча с «Монреалем», в которой он схватил результативное удаление в концовке первого периода и не сумел накрыть Логана Майлу в начале второй двадцатиминутки.

Редкие попытки разбить его тройку с Палмьери и Нельсоном на фоне общекомандных неудач прямо по ходу игры выглядят мелочью. Как и возгласы некоторых журналистов, которые видят у него недостаток скорости. Главное, что Максим прибавляет с каждым матчем и не дает Руа поводов публично критиковать его, регулярно получая от него позитивные оценки.