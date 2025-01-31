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Сегодня, 08:50

Кузьменко обменяли из «Калгари»: в команде Мичкова будет еще один россиянин

«Калгари» обменял Кузьменко в «Филадельфию»
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Андрей Кузьменко.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Андрей Кузьменко перешел в «Филадельфию».

Этот сезон для Андрея Кузьменко получается, мягко говоря, не самым удачным. А если говорить откровенно — провальным. Россиянин месяцами не мог забить (в 37 матчах регулярки у него всего четыре шайбы), частенько попадал в запас, а набирал очки только по большим праздникам.

Не просто так стали возникать новости об интересе к Кузьменко «Ак Барса» / «Авангарда» / любого другого топ-клуба КХЛ: летом у форварда заканчивается контракт, а рассчитывать на достойное предложение из НХЛ с такой статистикой вряд ли приходится. И тут совершенно внезапно у Кузьменко появился шанс выбраться из «Калгари» и попробовать спасти свою карьеру в главной хоккейной лиге мира.

Руку помощи россиянину решила протянуть «Филадельфия». И если судьба Кузьменко, судя по всему, была решена еще накануне (форвард не попал в состав «Флэймз» после нескольких хороших матчей), то об обмене остальных участников сделки договаривались уже по ходу игрового дня.

Из-за этого даже произошел забавный момент: форварда «Калгари» Джейкоба Пеллетье отправили в раздевалку в середине матча с «Анахаймом», потому что в последний момент его включили в сделку.

В обмен на игрока с провальным сезоном и истекающим контрактом (Кузьменко) и 23-летнего парня, который этот сезон начинал в АХЛ (Пеллетье), «Фила» решила отдать двух своих первораундников: Моргана Фроста и Джоэля Фараби.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Если про последнего можно сказать, что он не вывозит свой контракт на 5 миллионов долларов в год (50 матчей, 19 очков), то Фрост на протяжении последних лет стабильно выдает 0,5 очка за игру при довольно скромной зарплате в 2,1 миллиона долларов. Важно отметить, что у Фараби провальный только этот сезон, а годом ранее он и вовсе выбил 50 очков.

Важно упомянуть и их возраст: 24 года Фараби и 25 лет Фросту. Эти двое совершенно точно не выглядят балластом, от которого надо избавляться.

Для «Филадельфии» этот обмен выглядит странным со всех сторон. Начиная с того, каких игроков руководство решило отдать, заканчивая тем, кого они решили взять. Еще со времен динозавров всем известно о требованиях Тортореллы и его характере.

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Поэтому очень тревожно за судьбу Андрея Кузьменко, который вообще не спец в игре в обороне и в игре без шайбы. Россиянин уже страдал у системного Рика Токкета в «Ванкувере» — тогда все закончилось обменом в «Калгари». Сейчас таких шансов уже не будет: 29 матчей в джерси «Филадельфии» — последняя возможность для форварда остаться в Северной Америке.

А обмен — очевидная кража и большая победа «Калгари». Фанатам «Филадельфии» остается только посочувствовать.

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Андрей Кузьменко
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Филадельфия Флайерз
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