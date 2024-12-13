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Сегодня, 09:30

Космос от Кучерова: он набрал шесть очков в одном матче! Никита уже второй бомбардир НХЛ

Форвард «Тампы» Кучеров набрал шесть очков в матче c «Калгари»
Михаил Скрыль
Корреспондент
Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал шесть очков в матче c «Калгари» (8:3).
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Тампа» разгромила «Калгари», забросив восемь шайб, а вратарь Андрей Василевский отметил большой юбилей.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Тампа-Бэй» — 3:8 (1:1, 2:3, 0:4)
Голы: Юбердо — 11, 4:42 — 1:0. Кучеров — 14, 18:40 — 1:1. Гюнцель — 14 (Мозер, Кучеров), 26:25 — 1:2. Пойнт — 19 (бол., Кучеров, Раддиш), 27:55 — 1:3. Чирелли — 12 (бол., Пойнт, Кучеров), 31:05 — 1:4. Кадри — 10 (Юбердо, Бол), 32:14 — 2:4. Зари — 7 (Коулмэн), 34:50 — 3:4. Хагель — 13 (Чирелли), 40:43 — 3:5. Гюнцель — 15 (бол., Кучеров, Пойнт), 51:34 — 3:6. Джики — 5 (Хагель, Чирелли), 53:24 — 3:7. Гюнцель — 16 (Пойнт, Кучеров), 57:21 — 3:8.
Вратари: Владарж — Василевский.
Штраф: 6 — 0.
Броски: 22 (9+7+6) — 26 (9+8+9).
Наши: Кузьменко (15.01/0/-1), Мироманов (19.47/1/-3) — Кучеров (19.11/1/+2).
13 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17 028 зрителей.

Борьба в гонке бомбардиров НХЛ обострилась после матча «Тампы» с «Калгари». Пока Кирилл Капризов вместе с «Миннесотой» буксовал против «Эдмонтона», а «Колорадо» с Нэйтаном Маккинноном уступило дома «Юте», «Лайтнинг» оторвались не на шутку в выездной игре с «Флэймз». Во второй раз за последнюю неделю и в третий — за месяц могущественное нападение команды Джона Купера забросило восемь шайб.

Никита Кучеров (№86) забил гол и&nbsp;сделал две передачи в&nbsp;матче &laquo;Ванкувер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Тампа-Бэй&raquo; (2:4). Кучеров вернулся и показал класс! Набрал три очка и принес победу «Тампе»

Скромный на голы первый период не предвещал перестрелки в духе Дикого Запада. Никита Кучеров сравнял счет на 19-й минуте, а во втором отрезке началось настоящее безумие. Джейк Гюнцель, Брэйден Пойнт и Энтони Сирелли добыли для «Тампы» комфортное преимущество. Дважды «Лайтнинг» реализовали большинство, подтвердив силу своих спецбригад. Кучеров продолжил набирать очки и ассистировал партнерам в каждом из голов. Классику большинства «Тампы» увидели в эпизоде с третьей шайбой, когда Никита из правого круга вбрасываний нашел передачей дежурившего в слоте Пойнта.

Унижение «Калгари» продолжилось в третьем периоде. «Молнии» организовали еще четыре гола за 20 минут. Не обошлось без участия Кучерова и теперь. Их ведущая тройка «Тампы» с Гюнцелем и Пойнта издевалась над соперником как могла. Джейк оформил снайперский хет-трик, Брэйден — ассистентский. Затмил всех этим вечером Кучеров, заработавший шесть очков. Тем самым россиянин ворвался на второе место среди бомбардиров НХЛ. Впереди только Маккиннон, но отставание до канадца всего три очка.

Наивно было списывать Кучерова со счетов, рассуждая о кандидатах на «Арт Росс Трофи», когда нападающий пропустил два матча и ненадолго ушел в тень. Исполнительское мастерство Никиты на высочайшем уровне. Когда форвард ловит кураж, как это произошло против бедных «Флэймз», остановить его практически невозможно. Каждая команда перед играми плотно разбирает соперников. Особенное внимание тренеры уделяют лидерам нападения. Всем известны сильные и слабые стороны Кучерова, большинство «Лайтнинг» также изучено, но это не мешает команде Купера выдавать такие концерты с восемью заброшенными шайбами. Хороший подарок партнеры сделали вратарю Андрею Василевскому, который сегодня провел 500-й матч за «Тампу».

Кучеров установил локальный рекорд. В сезоне-2024/25 никто из игроков еще не набирал шесть очков за матч. А сам Никита до встречи с «Калгари» не пробивал отметку в четыре результативных балла. Борьба за «Арт Росс» получает закрученный сюжет. Кучеров опередил Капризова и приблизился к Маккиннону, но не стоит сбрасывать со счетов другого канадского гения — Коннора Макдэвида. В минувшем матче с «Миннесотой» вожак «Эдмонтона» сделал две передачи и набрал юбилейное 40-е очко. Гонка бомбардиров в очередной раз станет украшением регулярки. И предсказывать ее фаворита в середине декабря — неблагодарное занятие.

6
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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