Кросби завершит карьеру в «Питтсбурге». Великий канадский центрфорвард до сих пор в полном порядке

Сидни Кросби продлил контракт с «Пингвинами» на два года.

Перед открытием тренировочного лагеря «Питтсбург» совершил очевидный ход и продлил контракт с нападающим Сидни Кросби на два года. У него снова будет такая же символичная по цифрам зарплата в 8,7 миллиона долларов. Именно под этим номером канадец проводит всю сознательную карьеру, начиная еще с юниорской лиги Квебека, где он выступал за «Римуски». Любопытно, что ровно столько же денег Кросби получает с 2008 года, когда истек срок его трехлетнего контракта новичка с «Пингвинз».

Новое соглашение вступит в силу с сезона-2025/26. Все с легендой произошло так, как и должно быть. Канадец играет в «Питтсбурге» с 18 лет, и теперь очевидно, что он проведет в клубе всю карьеру. Вряд ли в 40 лет ему захочется срываться куда-то еще. Недавним слухам о том, что ветеран подумывал об уходе в команду, которая претендует на титул, веры не было изначально. Слишком многое связывает игрока и организацию. Вместе они много раз были счастливы. Наверняка нападающий останется в «Питтсбурге» в каком-то серьезном качестве и после того, как завершит карьеру.

Осознавая красоту сюжета и определенный символизм, не стоит забывать об очевидных вещах. Кросби много лет подряд держит высочайший уровень и далеко не пассажир, которому выписали привычные 8,7 миллиона за былые достижения. Два последних сезона он провел от звонка до звонка, не пропустил ни одного матча и набрал 94 и 93 очка соответственно. Фантастическая и одновременно завидная стабильность для игрока, который уже миновал порог 35 лет.

Североамериканские коллеги утверждают, что «Питтсбург» вышел на контакт с агентом своей главной звезды Пэтом Бриссоном еще летом. Игрок при этом не стал выкручивать руки ставшему ему родным клубу. Такой вывод можно сделать из скромного срока соглашения. Конкретно для Кросби это не просто место работы. Он по-прежнему хочет побеждать и делает все, что от него зависит, на протяжении долгих лет выступлений в НХЛ.

Сидни Кросби. Фото Global Look Press

Однако «Питтсбург», несмотря на оптимистичное разрешение ситуации с капитаном, в своем нынешнем состоянии обречен на болтание в середине таблицы и борьбу за место в плей-офф. Кросби может спокойно набирать больше очка в среднем за игру, если избежит проблем со здоровьем. Для команды этого недостаточно. Но вины самого хоккеиста в таких скромных ожиданиях нет ни капли.

Менеджмент клуба в последние годы совершает странные шаги, сделав ее по среднему возрасту старше всех в лиге.

Для современной НХЛ с ее интенсивностью и скоростями костяк команды, который давно преодолел отметку «30 плюс», слабо подходит. Точнее, не годится для борьбы за титул. Лучше быть с Кросби, чем без него, но радость от пролонгации контакта с ним хороша в моменте. При анализе ближайших перспектив становится очевидно, что «Питтсбург» свернул не туда и модный менеджер Кайл Дубас капитально изменить положение дел не сумел.