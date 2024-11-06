Но с ним уже все в порядке.

Первый период матча НХЛ между «Сент-Луисом и «Тампой» обернулся настоящим кошмаром. Шайба попала в шею защитнику «Блюз» Дилану Холлоуэю, а через некоторое время он потерял сознание.

Что произошло

Встреча началась размеренно, команды никуда не торопились, больше присматриваясь друг к другу. И дело плавно шло к концу первого периода, но произошел жуткий эпизод. Холлоуэй принял на себя бросок нападающего «Лайтнинг» Ника Пола, шайба попала ему в шею. Дилан не упал, а просто схватился рукой за больное место.

Затем он сделал ускорение, подставил клюшку под наброс партнера, увернулся от силового, вернулся в свою зону, подобрал шайбу, скинул ее партнеру и побежал на смену. В этот момент все и началось.

Когда Дилан заходил на скамейку, то наклонил голову вправо, а затем завалился на бок и потерял сознание. Хоккеисты двух команд выехали на лед в оцепенении, медперсонал «Сент-Луиса» привез носилки, на которых Холлоуэй был отправлен в подтрибунное помещение, а чуть позже в больницу. Первый период был закончен, когда на табло горели 18:49, команды отправились на досрочный перерыв, доиграв остаток времени после.

«Сент-Луис» в своих соцсетях оперативно сообщил о состоянии защитника. «Дилан Холлоуэй находится в сознании и в стабильном состоянии. Он на пути в больницу для дальнейшего наблюдения и оценки», — написали в пресс-службе «Блюз».

Хозяева выиграли

Было непонятно, как отреагируют команды на происходящее, но во втором и третьем периодах игра смотрелась гораздо живее. «Блюз» пропустили, а следом забросили три шайбы подряд.

«Тампа» усилиями Никиты Кучерова (на его счету два ассиста) сократила отставание в счете, но сравнять так и не смогла. По-другому быть и не могло: «Сент-Луис» боролся за себя и за того парня. И одержал победу — 3:2.

О чем говорили после игры

Естественно, хоккей после матча отошел на второй план. Большая часть вопросов к игрокам и тренерам касалась состояния здоровья Холлоуэя. Капитан «Блюз» Брэйден Шенн успокоил болельщиков, заявив, что с его одноклубником все будет в порядке.

«Просто несчастный случай, который произошел неожиданно. Рад, что у нас хорошие новости и с ним все будет в порядке. К счастью, у нас есть персонал. Ребята пришли на помощь, успокоили всех и сделали свою работу, пока ждали врачей. В таких ситуациях тяжело находиться рядом, но когда есть успокаивающие факторы... и парни, которые знают, что делают, всем становится немного легче», — сказал Шенн журналистам.

Когда Холлоуэй сидел на скамейке, то ближе всех к нему находился россиянин Алексей Торопченко. Он одним из первых обратил внимание на состояние игрока и подозвал тренера.

«Я увидел — что-то происходит, и сказал Рэю (один из тренеров «Сент-Луиса». — Прим. «СЭ»). Мы все волновались, но врачи сказали — с ним все в порядке, это действительно приятно было слышать», — цитирует Торопченко пресс-служба НХЛ.

По словам главного тренера «Блюз» Дрю Баннистера, его команда непросто пережила этот момент.

«Холли — член нашей семьи... Я думаю, мы как команда проявили большую силу духа, сумев справиться с этим. Мы смогли узнать последние новости о Холли, немного успокоиться и сосредоточиться на игре. Судя по тому, что мы слышали, у него все хорошо. Это хороший знак», — цитируют тренера американские СМИ.

Остается надеяться, что Холлоуэй сможет быстро восстановиться и вернуться на лед.