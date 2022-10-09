Хоккей Канады трещит по швам. Даже глава страны хочет закрыть федерацию

От главной хоккейной организации «кленовых» отвернулись почти все спонсоры. Не исключено, что в стране придется создавать новую Hockey Canada .

Канадский хоккей продолжают сотрясать грандиозные разборки. Причина — бум сексуальных скандалов, связавший руки местной федерации. Обвинения, к которым причастны игроки молодежных сборных «Кленовых листьев» на турнирах 2003 и 2018 годов, бьют по репутации нынешнего руководства. Выяснилось, что хоккейные чиновники использовали средства, полученные от регистрационных сборов игроков, на выплаты компенсаций и сокрытия темных историй.

От некогда могущественной Hockey Canada отвернулись спонсоры. Четыре основных партнера организации — Nike, Imperial Oil, TELUS и Tim Hortons — прекратили либо приостановили поддержку федерации. Отказались от сотрудничества Scotiabank, Chevrolet Canada и Canadian Tire. Ситуация накалилась до предела, когда в дело вмешался премьер-министр Канады. Джастин Трюдо допустил создание новой федерации хоккея, поставив под сомнение будущее действующей Hockey Canada.

Вовлеченность в процесс первых лиц государства — сигнал, что канадский хоккей столкнулся с большими проблемами. Премьер-министр не станет разбрасываться словами на ветер. Озвученная Трюдо позиция подчеркивает печальное положение Hockey Canada. На правительственном уровне неспроста задумались об обновлении хоккейной власти. Трюдо призвал к ответу действующих чиновников и недвусмысленно пояснил, что доверие к организации утеряно и пришло время управленческих перемен.

Джастин Трюдо. Фото Global Look Press

Категоричная реакция поступила и от провинциальных федераций хоккея. Представители Квебека приняли резолюцию о недоверии к Hockey Canada, заявив, что приостанавливают переводы регистрационных сборов, уплачиваемых в центральную организацию. Федерация несет не только имиджевые, но и экономические убытки. Бюджет, из которого финансируются разные программы и сборные команды, заметно похудеет, если стороны не найдут компромисс. А пострадают от разногласий в первую очередь сами хоккеисты — особенно юниорских и молодежных сборных.

В декабре Hockey Canada предстоит провести молодежный чемпионат мира — турнир, опережающий в Стране кленового листа по популярности слет взрослых сборников. ИИХФ, следуя не самым логичным аргументам, отдала МЧМ-2023 Канаде. Изначально турнир планировался к проведению на новых аренах в Омске и Новосибирске. Социально-политическая повестка изменила обстоятельства. Соревнования отобрали у России и передали канадцам, которые третий раз подряд примут сильнейших молодых хоккеистов планеты.

Сюр в том, что Hockey Canada, мягко выражаясь, опростоволосилась при организации двух прошлых МЧМ. Последний зимний турнир превратился в фарс из-за безалаберности организаторов. Игроки уходили на карантин. «Заболевшим» командам безжалостно выписывали технические поражения. Неконтролируемые обстоятельства заставили ИИХФ закрыть МЧМ и перенести его на август. И после этого Люк Тардиф без угрызения совести отдал новый турнир Канаде.

Вскрывшиеся темные дела Hockey Canada влекут перемены в штабе организации. Серьезность намерений подтверждает заинтересованность на уровне правительства. Первый звоночек раздался 8 октября. В отставку подала временно исполняющая обязанности председателя правления федерации Андреа Скиннер. Выборы в совет директоров Hockey Canada назначены на конец декабря. Но не исключено, что срок изменится из-за новых подробностей сексуальных разборок. Ясно одно: канадские игроки не останутся без опеки и поддержки. Рано или поздно ситуация стабилизируется. Хоккей — национальный вид спорта, и внимание премьер-министра к скандалам ускорит исправление положения. Вот только вернут ли доверие кабинетные перестановки и сохранит ли Hockey Canada нынешнее название — вопросы, которые пока остаются без ответа.