«У Василевского есть шанс преодолеть и отметку в 400 побед». В Америке вновь в восторге от игры россиян

Сегодня, 11:30
Минувшая ночь получилась продуктивной для российских хоккеистов в НХЛ. Кирилл Капризов набрал два очка в игре с «Монреалем» (3:0) и установил сразу два клубных рекорда «Миннесоты», а 19-летний Матвей Мичков вырвал победу для «Филадельфии» красивым голом в овертайме (5:4 ОТ). Голкипер Андрей Василевский помог «Тампе» обыграть «Виннипег» (4:1) и был признан первой звездой матча.
«Кирилл Капризов побил рекорд «Миннесоты», который ранее сам и установил. 27-летний россиянин отметился голом, а затем ассистировал в победном матче против «Монреаля». В этом сезоне он забросил десять шайб и отдал 20 голевых передач в 16 играх. Его 30 очков в 16 матчах — рекорд франшизы. До этого быстрее 30 результативных баллов набирал сам россиянин в сезоне-2022/23 — тогда затратил 22 встречи. Согласно статистике НХЛ, Капризов стал третьим игроком не из Северной Америки, который за последние 15 лет достиг отметки в 30 результативных действия за 16 или менее игр».
«Это была вторая подряд выдающаяся игра Ивана Федотова. Вратарь «Филадельфии» сделал три важнейших сейва во время овертайма, дав шанс на победу вопреки всему. Все статистические показатели говорили о превосходстве соперника. Однако каким-то образом эта встреча была закончена на отметке 4.55 в овертайме, когда Матвей Мичков забросил победную шайбу с невероятного угла.
В конце игры «Филадельфия» выглядела так, как будто выдохлась и, возможно, перегруппировалась. Мичкову показалось, что у него нет вариантов для продолжения атаки, и он направился за сетку ворот. Один из его коньков уже был за линией, когда он бросил через щель между вратарем «Оттавы» и штангой. Хорошо, что команда не сдалась — но не все в этом матче шло как надо. Очень запутанная игра и очень нужная победа».
«После двух периодов «Филадельфия» уступала по броскам 7:28. Это не опечатка. «Флайерз» полностью доминировали при владении шайбой, но каким-то образом почти не угрожали сопернику. В третьей двадцатиминутке казалось, что отставание по броскам серьезно навредит, но команда совершила удивительное возвращение. Два быстрых гола позволили сравнять счет и привели к овертайму. Несколько удачных сэйвов Федотова помогли догнать «Оттаву», когда это было особенно важно. А в овертайме сенсацию устроил новичок.
Матвей Мичков отличился с острого угла за 54,8 секунды до конца овертайма и принес «Флайерз» победу со счетом 5:4. На последней минуте овертайма Мичков получил шайбу на уровне линии ворот с правого края и совершил бросок. Шайба отскочила от Уллмарка и принесла победу. Это шестой гол Мичкова в сезоне».
Вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский был одним из лучших голкиперов НХЛ на протяжении последних десяти лет, выиграв Кубок Стэнли и «Везина Трофи». В четверг вечером он пополнил свое наследие — победил в 300-м матче в карьере в лиге и стал лишь 40-м вратарем с таким достижением. Он помог «Лайтнинг» взять верх на «Виннипегом», отразив 23 из 24 бросков. Василевский достиг 300-й победы всего за 490 игр — это самый быстрый результат в истории. Он даже обогнал легендарного Жака Планта.
Правда, у Василевского есть преимущество перед голкиперами прошлого: он играет в эпоху побед в овертаймах и сериях буллитов, что значительно улучшает показатель побед. В прошлом у хоккеистов не было такой роскоши. Но даже несмотря на это, россиянин — один из лучших вратарей современной эпохи и один из лучших, когда-либо игравших в НХЛ. Впереди у него еще несколько лет на высоком уровне — у него есть шанс преодолеть и отметку в 400 побед.