Капризов рвется в лучшие игроки НХЛ. Он может отобрать «Харт Трофи» у Маккиннона и Макдэвида

Без российского нападающего невозможно представить игру «Уайлд».

Кириллу Капризову не потребовалось много времени, чтобы вырасти в суперзвезду НХЛ. Окрепший за годы в КХЛ нападающий с ноги выбил дверь в основной состав «Миннесоты» и с первого сезона стал системообразующим игроком «Уайлд». В каждой регулярке воспитанник «Кузни» следовал графику «очко за матч». В Сент-Поле началась настоящая капризовомания. Болельщики без ума от российского форварда, а руководство уже мыслит о долгосрочном контакте.

Сезон-2024/25 Капризов начал так, как и полагается суперзвезде. «Миннесота» в целом хороша на старте чемпионата, а Кирилл задал потрясающий темп результативности. За 15 матчей нападающий насобирал 28 (9+19) очков — это с запасом лучшие цифры в команде и вторые в НХЛ после лидера «Колорадо» Нэйтана Маккиннона.

Только в трех матчах нынешнего сезона Капризов не набрал очки. Статистический гигант Eliteprospects предсказывает Кириллу космические 153 балла за регулярку, если форвард сохранит заданный темп. Суперрезультативная игра и лидерство в «Миннесоте» позволят Капризову замахнуться на личные призы: «Харт Трофи» и «Арт Росс».

Ключевая фигура «Миннесоты»

«Харт Трофи» непременно завоевывали топ-хоккеисты, которые становились ключевыми фигурами своих команд. Как Нэйтан Маккиннон для «Колорадо», как Коннор Макдэвид для «Эдмонтона», как Остон Мэттьюс для «Торонто». Капризова смело можно поставить в один ряд с этими легендами современности. Значимость Кирилла для «Миннесоты» ничуть не меньше.

Россиянин набрал 28 очков за 15 матчей, а всего «Уайлд» забросили 53 шайбы. Капризов поучаствовал больше чем в половине голов команды. Сопоставимые цифры на старте чемпионата выдал Маккиннон. У Кирилла — первое игровое время среди нападающих, в среднем за матч главный тренер Джон Хайнс доверяет форварду около 22 минут. Больше играет только защитник Брок Фэйбер, который незаменим как в равных составах, так и в спецбригадах.

Капризов для «Миннесоты» — больше, чем лидер на льду. Без Кирилла невозможно представить нападение «Уайлд». Конечно, убери россиянина из состава, что Хайнсу может присниться в ночном кошмаре, «Дикари» перестроятся и найдут новые схемы. Но сейчас слишком много завязано на Капризове. Пока главная звезда в прекрасной форме, тренеру незачем что-то менять. Однако зависимость от Кирилла может погубить «Миннесоту», если у россиянина разладится игра или соперники начнут плотнее его разбирать.

Подчеркивает значимость Кирилла лидерство в НХЛ по очкам, набранным в равных составах (16). 13 из них россиянин заработал благодаря передачам. Важное уточнение: 11 ассистов стали первыми и напрямую приводили к голам. То есть Капризов не из тех «бомбардиров», которые набирают очки за дешевые вторые передачи. Россиянин непосредственно определяет игру команды в атаке. Убрав Кирилла из состава, все увидят совсем другую «Миннесоту», которая вряд ли попадет в плей-офф.

Кирилл Капризов. Фото Brace Hemmelgarn-Imagn Images, USA Today Sports

Шансы на «Харт Трофи» велики

Значимость Кирилла для «Уайлд» подчеркивает шансы на выигрыш «Харт Трофи». Недаром я сравнивал Капризова с Маккинноном и Макдэвидом. Это сопоставимые фигуры по влиянию на результаты своих команд.

Североамериканские издания, оценивая претендентов на «Харт» и «Арт Росс» по итогам первого месяца чемпионата, видят Капризова в числе первых. Вместе с традиционными героями: Макдэвидом, Кучеровым, Маккинноном, Драйзайтлем, а также Райнхартом из «Флориды».

Обладателя «Харта» выбирают журналисты. В сравнении с перечисленными выше личностями Кирилл получает меньше внимания. Кубок Стэнли он не выигрывал — с «Миннесотой» не заходил даже дальше первого раунда плей-офф! В прошлые годы в списках на «Харт» если и фигурировал, то не попадал в топ-5. Лучший результат — седьмое место после сезона-2021/22.

Но внимание и признание постепенно приходят к парню из Кузедеево. О чем говорить, если даже молодой канадский талант Коннор Бедард публично восхищается игрой Капризова и не стесняется в комплиментах нападающему.

— Его игра просто невероятна. Я не знаю, сколько у него очков, но он уже давно один из лучших парней в НХЛ. Такое ощущение, что каждый год он делает еще один шаг вперед. Он один из самых сложных соперников, против которых трудно играть, — отметил форвард «Чикаго».

Кирилл Капризов. Фото Brace Hemmelgarn-Imagn Images, USA Today Sports

Капризов проделал большой путь, чтобы оказаться на вершине и конкурировать с гениями уровня Макдэвида и Маккиннона. Россиянина не надломило давление после первого жирного контракта с «Миннесотой». По действующему соглашению Кирилл еще на год связан с «Уайлд», и владельцу клуба уже сейчас можно готовить миллионы, чтобы озолотить главную звезду и сохранить ее в составе.

Сейчас россиянин не просто ведет команду в плей-офф. «Миннесота» выдала классный старт сезона и уступает в Центральном дивизионе только «Виннипегу». Если «Уайлд» сохранят нынешний темп, а Капризов продолжит играть так же полезно, в выборе обладателя «Харт Трофи» Кирилл останется главным фаворитом. «Арт Росс» или «Морис Ришар» — призы, зависимые напрямую от цифр. Предсказывать их в начале ноября слишком наивно. Но о шансах на «Харт Трофи» можно говорить с полной уверенностью. По началу сезона Капризов — главный фаворит на награду, вручаемую хоккеисту, который внес наибольший вклад в игру команды по итогам регулярки.