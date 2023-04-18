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НХЛ

Сегодня, 10:00

Чудес Сорокина мало для победы в плей-офф. Русский вратарь закончит сезон в первом раунде?

Михаил Скрыль
Корреспондент
Стефан Ноесен (в красном) рядом с голкипером «Айлендерс» Ильей Сорокиным.
Фото USA Today Sports
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«Каролина» с победы начала серию против «Айлендерс» — 2:1.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. Восток. Первый матч
«Каролина» — «Айлендерс» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Ахо — 1 (бол., Бернс, Нечас), 3:47 — 1:0. Ноесен — 1 (бол., Бернс, Нечас), 22:27 — 2:0. Пулок — 1, 22:51 — 2:1.
Вратари: Раанта — Сорокин (58:24).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 37 (14+15+8) — 25 (10+7+8).
Наши: — - -.
18 апреля. Роли. PNC Arena. 18 680 зрителей.
Счет в серии: 1-0.

Для российских вратарей НХЛ плей-офф начался с поражений. Сергей Бобровский смотрел первый матч с «Бостоном» со скамейки. Серию начал Алекс Лион, пропустивший три шайбы с 29 бросков. Нелепым получился второй — победный — гол от Брэда Маршана. Лиону 30 лет, но он только сегодня дебютировал в Кубке Стэнли. Без чудес от вратарей рассчитывать на интригу в серии с «Брюинз» не придется. Ждем возвращения в рамку Бобровского?

Проиграл первый матч плей-офф Илья Сорокин. «Каролина» предложила голкиперу достаточно работы — без подвигов вратаря счет стал бы гораздо крупнее.

Изначально не предполагалось, что серия «Харрикейнз» и «Айлендерс» очарует обилием заброшенных шайб. Команды входят в топ-5 конференции по обороне. «Каролина» обладает более разнообразным и скоростным нападением. Во второй половине регулярки парней Рода Бриндамора не надломила травма Андрея Свечникова, из-за которой российский форвард пропустит весь плей-офф. «Харрикейнз» не первый год метят в контендеры, но постоянно спотыкаются на пути к Кубку Стэнли. Первый матч с «Айлендерс» команда провела так, как и полагается фавориту серии.

Ньюйоркцы начали игру с удаления, которое хозяева реализовали за пять секунд. Первой спецбригаде Бриндамора не потребовалось много времени, чтобы организовать разящий бросок. Брент Бернс вычертил диагональ на открывшегося Себастьяна Ахо, и финский форвард расстрелял Сорокина. Илья пропустил с первого же опасного момента, но не рассыпался и отразил 13 бросков из 14 за двадцать минут. «Айлендерс» две попытки в большинство потратили впустую. В чем, собственно, нет ничего удивительного. Спецбригады ньюйоркцев не работали весь сезон. Это подтверждают скромные 15,8 процента реализации в регулярке. Хуже дела только у «Анахайма» и «Филадельфии». Наивно полагать, что большинство одномоментно преобразится в плей-офф.

Сорокину с первого матча серии недвусмысленно намекнули, что от игры голкипера зависит, как долго «Айлендерс» протянут в плей-офф. Второй гол в ворота Ильи также влетел в меньшинстве. «Каролина» преподала бесплатный мастер-класс по большинству. Теперь ведущая спецбригада перестроилась на розыгрыш с броском Бернса от синей линии, а забытый на пятаке Стефан Ноесен ловко подставил клюшку.

«Харрикейнз» с хладнокровием настоящей кубковой команды пользовались шансами, которые предоставлял соперник. Оставалось только переиграть Сорокина. Илья стоял на голове и в каждом отрезке получил больше работы, чем визави Антти Раанта. До ворот финна долетело меньше бросков, а единственный пропущенный гол остался на совести голкипера. Райан Пулок исправился за удаление и не без везения отыграл одну шайбу.

«Айлендерс» бросились спасать родину в третьем периоде, но «Каролина» грамотно сыграла по счету, не позволяя сопернику свободно расставляться в зоне. «Харрикейнз» в каждой 20-минутке превзошли соперника по созданным моментам в формате «5х5». Если верить статистике, голкипер спас команду от трех шайб — аналитики насчитали 3,01 ожидаемого гола «Каролины» за три периода в равных составах. В концовке «Айлендерс» нашли силы на финальный штурм, но Раанта выручил партнеров.

Реализация моментов и игра спецбригад определили результат первого матча. Ньюйоркцы ничем не удивили задорную «Каролину», проявившую гибкость по ходу матча. Только чудеса Сорокина, который за одну атаку отражал по три-четыре броска, позволили гостям до последних секунд надеяться на овертайм. Без свежих идей серия для «Айлендерс» закончится быстро.

Илья Сорокин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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