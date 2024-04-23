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Сегодня, 08:00

«Каролина» перевернула игру за девять секунд! Варламов снова не смог спасти «Айлендерс»

«Каролина» обыграла «Айлендерс» и повела в серии плей-офф НХЛ со счетом 2-0
Михаил Зислис
Обозреватель
Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов против нападающего «Айлендерс» Пьерра Энгвалла.
Фото USA Today Sports
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Вторая победа одного из фаворитов Кубка Стэнли в серии первого раунда.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд
«Каролина» — «Айлендерс» — 5:3 (0:2, 1:1, 4:0)
Голы: Палмиери — 1 (Райлли, Нельсон), 16:22 — 0:1. Хорват — 1 (Барзал, Сизикас), 19:45 — 0:2. Ли — 1 (бол., Пажо, Энгвалль), 23:54 — 0:3. Терявяйнен — 1 (бол., Гюнцель, Джарвис), 33:01 — 1:3. Джарвис — 1 (Стаал, Шей), 50:43 — 2:3. Ахо — 1 (Свечников, Джарвис), 57:45 — 3:3. Мартинук — 1 (Друри), 57:54 — 4:3. Гюнцель — 1 (п.в., Ахо, Свечников), 59:04 — 5:3.
Вратари: Андерсен (57:11 — 57:45) — Варламов (58:23 — 59:04).
Штраф: 43 — 83.
Броски: 39 (10+12+17) — 12 (7+4+1).
Наши: Кузнецов (12.25/1/-1), Орлов (20.58/3/0), Свечников (18.45/0/0) — Романов (22.50/0/-1).
23 апреля. Роли. PNC Arena. 18 905 зрителей.
Счет в серии: 2-0

Почти три периода «Ураганы» бились головой в закрытую дверь и были близки к первому поражению в серии, несмотря на большое игровое преимущество. Если в первом матче «Айлендерс» временами еще перехватывали инициативу и заставлял соперника бегать без шайбы, то на этот раз ушли в глухую оборону и отвечали лишь редкими выпадами. Этот план поначалу работал и выглядел оптимистично. Гости грамотно отбивались числом и умением, а впереди показали невероятную эффективность в реализации своих моментов.

Евгений Кузнецов. Кузнецов вернулся! Забил первый гол в плей-офф и стал первой звездой матча

Семен Варламов, которому снова доверил место в воротах главный тренер Патрик Руа, играл солидно и заставил забыть о том, что Илья Сорокин продолжает оставаться в запасе. Российский ветеран впервые пропустил только при счете 3:0 в пользу своей команды. Его вины в этом голе не было — очень хитро и быстро сыграл пришедший в «Каролину» в дедлайн Джейк Гюнцель, отдавший пас в ситуации, когда сам мог спокойно бросать в упор.

В третьем периоде разница по броскам в пользу «Харрикейнз» была невероятной (17-1), что прекрасно подчеркивает характер матча. Осторожность, переходящая в пассивность, и жесткие защитные схемы плохо работают в начале плей-офф, когда у всех сил и эмоций еще полно. «Каролина» отыграла одну шайбу, давила, сколько было сил, и потом сменила скучающего Фредерика Андерсена на шестого полевого менее чем за три минуты до конца третьего периода. Хоккеисты «Айлендерс» дрогнули и проиграли матч за девять секунд.

Не самый удачный бросок Андрея Свечникова стал голевой передачей на Себастьяна Ахо. Эмоциональное потрясение оказалось настолько мощным, что игроки «Айлендерс» дрогнули. Ошиблись те, кто держал команду на плаву в концовке регулярного чемпионата. Лучший защитник ньюйоркцев Ноа Добсон слишком легко проиграл единоборство за своими воротами, отлетев от соперника как большой плюшевый мишка, Александр Романов не успел его подстраховать, и Джордан Мартинук рикошетом от щитка Варламова отправил шайбу в сетку. Операция по собственному спасению для хозяев завершилась успешно. Ситуация была ими полностью перевернута с головы на ноги всего за девять секунд.

Козырь нынешней «Каролины» заключается в потрясающей глубине состава. В первом матче выстрелил Евгений Кузнецов, на этот раз оставшийся в тени, во втором автором победной шайбы стал энергичный форвард третьего звена. Сдержать такого мощного соперника нынешним «Айлендерс» не под силу. Разница в потенциале двух команд велика. Гостей хватило на пару сомнительных и бессмысленных потасовок уже при счете 3:5, но толку от этой агрессии, наверное, нет. К третьему матчу об этих стычках все забудут.

Андрей Свечников
Семен Варламов
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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