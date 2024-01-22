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НХЛ

Сегодня, 07:20

Капризов устроил праздник! Сделал хет-трик и сохранил для «Миннесоты» шансы на плей-офф

Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу над «Каролиной»
Отдел хоккея «СЭ»
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий вышел на четвертое место в истории клуба по голам.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Миннесота» — 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)
Голы: Нечас — 11 (Ноесен, Друри), 14:02 — 1:0. Капризов — 16 (Голигоски, Росси), 17:43 — 1:1. Капризов — 17 (Болди, Эрикссон Эк), 26:18 — 1:2. Бантинг — 10 (Джарвис, Ахо), 48:17 — 2:2. Эрикссон Эк — 20 (Бродин, Фэйбер), 49:32 — 2:3. Капризов — 18 (п.в., Фэйбер), 57:59 — 2:4. Миддлтон — 7 (п.в., Богосян, Эрикссон Эк), 59:04 — 2:5.
Вратари: Раанта (57:07 — 57:59, 58:17 — 59:04) — Густавссон.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 42 (18+13+11) — 19 (3+7+9).
Наши: Орлов (15.34/2/-1) — Капризов (20.19/5/+3).
22 января. Роли. PNC Arena.

До травмы Кирилла Капризова «Миннесота» успешно исправляла неудачное начало сезона, выиграв семь из восьми матчей перед Новым годом. Но после того, как российская звезда выбыла из состава, «Уайлд» проиграли аж пять матчей подряд и существенно осложнили себе выход в плей-офф.

Возвращение Капризова не произвело быстрого эффекта — в первой же игре по «Миннесоте» катком прошлась «Аризона» (6:0). В матчах против «Тампы» и «Айлендерс» Капризов сделал по результативной передаче, а вот ближе к выходным разошелся не на шутку. Сначала он сделал дубль в игре с «Флоридой» (6:4), прибавив к нему ассист. А уж в Роли он оторвался на всю катушку!

Все началось в концовке первого периода, когда Капризов удачно подставил клюшку под бросок Голигоски от синей линии.

Второй гол Капризова получился куда более эффектным. Получив шайбу от Болди перед чужими воротами, Кирилл развернулся и отправил ее точно в угол. А уже в концовке матча российский нападающий «Миннесоты» оформил хет-трик, отправив шайбу в пустые ворота.

Удивительно, что «Харрикейнз» больше, чем в два раза перебросали соперника. «Миннесота» нанесла всего 19 бросков, из которых пять — на счету Капризова. Возможно, хозяевам не хватило Андрея Свечникова, который пропустил матч из-за травмы нижней части тела.

Сделав хет-трик в матче с «Каролиной», Капризов достиг отметки в 132 гола за «Миннесоту» и вышел на четвертое место в истории клуба. По этому показателю он сравнялся с американским форвардом Джейсоном Цукером. Причем если не произойдет чего-то неожиданного, уже в течение пары сезонов Капризов должен становиться лидером. Первое место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты» занимает Мариан Габорик (219). На второй строчке находится Микко Койву (205), на третьей — Зак Паризе (199).

Кирилл Капризов
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Миннесота Уайлд
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