Русский талант сделал три передачи, но его уничтожают в Канаде за грубый силовой прием

Дисквалифицируют ли Свечникова?

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Монреаль» — 6:2 (2:1, 0:1, 4:0)

Голы: Пеццетта — 4 (Питлик, Юленен), 3:24 — 0:1. Котканиеми — 9 (Нечас, Бернс), 12:14 — 1:1. Джарвис — 9 (Ахо, Свечников), 14:47 — 2:1. Арве-Пинар — 7 (бол., Хоффман, Армиа), 35:01 — 2:2. Ахо — 24 (де Хаан, Свечников), 42:05 — 3:2. Джарвис — 10 (Бернс, Свечников), 43:53 — 4:2. Стаал — 15 (Мартинук, Фаст), 45:00 — 5:2. Джарвис — 11 (мен., Степан), 59:40 — 6:2.

Вратари: Раанта (59:48) — Монтембо.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 41 (17+12+12) — 22 (8+8+6).

Наши: Свечников (18.43/4/+3) — Дадонов (13.13/2/-4).

17 февраля. Роли. PNC Arena. 18680 зрителей.

Матч между «Каролиной» и «Монреалем» вряд ли мог подарить большую интригу, однако, несмотря на роль очевидного аутсайдера, «Канадиенс» достойно держались два периода. Победить «ураганов» на их льду крайне непросто, но гости уже в начале встречи вынудили соперника отыгрываться. Тем не менее, после второго перерыва «Каролина» выдала мощный игровой отрезок и задавила «Монреаль». Андрей Свечников поучаствовал в трех голах своей команды, но больше запомнился неприятным инцидентом.

Форвард жестко сыграл против молодого канадского защитника Джастина Бэррона и толкнул его на борт. В итоге игрок «Монреаля» ударился головой и некоторое время не мог подняться на ноги. Продолжить матч Бэррон не сумел, а канадские болельщики просто возненавидели Свечникова за этот эпизод. Андрей получил две минуты штрафа, однако фанаты «Канадиенс» требуют дисквалификации россиянина и мести со стороны игроков своей любимой команды. Восьмого марта в Монреале Андрея ждет теплый прием.

Несмотря на три передачи в матче (все вторые), Свечников не попал в тройку главных звезд матча и в 18-й игре подряд остался без голов. Нападающий Сет Джонс оформил первый в НХЛ хет-трик, а Йеспери Котканиеми ответил бывшей команде шикарной шайбой. Молодой финн на скорости проехал через всю площадку и уверенно расправился с Сэмом Монтембо. Оборона гостей выступила в роли зрителей, а за матч только пять игроков «Монреаля» не получили отрицательный показатель полезности. Среди нападающих худший в этом компоненте Евгений Дадонов (минус 4).

«Сент-Луис» удивляет

«Сент-Луис» — «Нью-Джерси» — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Голы: Бучневич — 16 (Барбашев, О`Райлли), 16:32 — 1:0. Мерсер — 12 (Боквист, Сиверсон), 17:30 — 1:1. Торопченко — 4 (Уокер, Парэйко), 24:00 — 2:1. Кайру — 25 (Шенн, Томас), 25:35 — 3:1. Хаула — 5 (Зеттерлунд, Шарангович), 28:32 — 3:2. Шенн — 16 (бол., Кайру, Томас), 51:42 — 4:2.

Вратари: Биннингтон — Блэквуд.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 36 (13+12+11) — 36 (16+13+7).

Наши: Барбашев (15.57/3/+2), Бучневич (19.24/2/+1), Торопченко (12.01/3/+1) — -.

17 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

В гости к «блюзменам» приехал горячий в нынешнем сезоне «Нью-Джерси» и потерпел поражение. «Сент-Луис», несмотря на обмен Владимира Тарасенко и разговоры о грядущей перестройке, одержал три победы подряд. Команда заряжена, готова биться, и пока совершенно не кажется, что она собирается опускать руки. Россияне в команде по-прежнему продолжают зажигать. Иван Барбашев отдал классную передачу на Павла Бучневича и тот забросил 16-ю шайбу в сезоне. Павел идет по графику больше одного очка за матч и сейчас у него в активе 43 балла в 41 игре.