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НХЛ

Сегодня, 09:45

Случайность или начало крутой голевой серии? Свечников прибил «Монреаль» хет-триком

Первый хет-трик Свечникова принес «Каролине» победу над «Монреалем»
Михаил Зислис
Обозреватель
Андрей Свечников.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Каролины» обеспечил победу над «Канадиенс».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Монреаль» — 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)
Голы: Свечников — 4 (Бернс, Ахо), 1:35 — 1:0. Фаст — 3 (Ахо, Бернс), 12:40 — 2:0. Стивенс — 2 (Пеццетта, Штрабл), 13:51 — 2:1. Мэтисон — 6 (бол., Монахэн, Примо), 19:56 — 2:2. Фаст — 4 (Ноесен, Друри), 21:29 — 3:2. Андерсон — 6, 40:25 — 3:3. Свечников — 5 (Пеши, Ахо), 53:51 — 4:3. Свечников — 6 (бол., п.в., Ахо, Бернс), 59:41 — 5:3.
Вратари: Раанта — Примо (59:35 — 59:41).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 33 (15+7+11) — 21 (7+12+2).
Наши: Орлов (16.57/1/0), Свечников (16.32/4/+3) — -.
Роли. PNC Arena. 18969 зрителей.

О хорошем писать всегда приятно. Но о нынешней «Каролине» в комплиментарном тоне рассуждать сложно. Не первый сезон от команды ждут выхода на новый уровень и реальных притязаний на титул. Однако главный тренер Род Бриндамор не меняется и, кажется, игроки начали уставать от его твердолобового подхода. Перебегать, передавить и передушить соперника можно. Только это отнимает много сил и было бы неплохо иногда действовать похитрее, не растрачивая энергию вхолостую.

Победа над посредственным «Монреаалем», в составе которого играл третий вратарь Кэйден Примо, не должна вводить в заблуждение. Пока «Ураганы», обладая составом для реальной борьбы за Кубок Стэнли, чаще мучаются. До сегодняшней встречи их от соперника отделяли всего пять очков.

Одним из тех, о ком много говорили перед матчем, был финн Антти Раанта. Голкипера-ветерана вернули в основную команду после выставления на уэйвер и краткосрочной командировки в АХЛ. Раанта пропустил три шайбы, но каждый отбитый им бросок сопровождался одобрительной реакцией трибун. Болельщики понимают, что уничтожать нервную систему вратаря, проводящего слабый сезон, было бы отвратительным поступком, вспоминая его прошлые успехи.

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Другим героем матча стал Андрей Свечников. В нем многие видели будущую суперзвезду, но полностью раскрыть свой потенциал у него долгое время не получается. В нынешнем сезоне он, как и вся «Каролина» не отличается стабильностью. До игры против «Монреаля» у российского нападающего было всего три заброшенных шайбы в 20 матчах. Сегодня он разразился хет-триком, включая победный гол ближе к концу третьего периода. До этого в последний раз он сделал то же самое в ноябре 2022-го с «Эдмонтоном».

Голкипер «Канадиенс» Примо мог бы действовать и получше. Он как минимум не выручив в двух эпизодах, а третью шайбу россиянин забросил броском из своей зоны уже в пустые ворота. Свечников, неплохо взаимодействовавший с лучшим центрфорвардом команды Себастьяном Ахо, набрал 7 (4+3) очков в последних трех играх. Это случайный всплеск или зарождение чего-то большего?

Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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