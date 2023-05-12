Сказка закончилась. Удивительный промах звезды отправил в отпуск команду-сенсацию

«Каролина» выбила «Нью-Джерси» из плей-офф — 1-4.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференций. «Восток». Пятый матч

«Каролина» — «Нью-Джерси» — 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Мерсер — 3 (Майер, Маклеод), 15:06 — 0:1. Слэвин — 2 (Мартинук), 20:50 — 1:1. Майер — 2 (бол., Хэмилтон, Д. Хьюз), 27:15 — 1:2. Бернс — 2, 39:22 — 2:2. Фаст — 5 (бол., Котканиеми, Гостисбеер), 67:09 — 3:2.

Вратари: Андерсен (67:09) — Шмид (27:00 — 27:07, 67:09).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 39 (8+12+11+8) — 29 (7+14+5+3).

Наши: — - -.

12 мая. Роли. PNC Arena. 18841 зритель.

Счет в серии: 4-1.

Нынешний второй раунд плей-офф НХЛ совершенно точно запомнится нам аномально малым количеством россиян, играющих в нем. Прямо сейчас в гонке за Кубок Стэнли остались лишь Клим Костин, Иван Барбашев, Евгений Дадонов, Сергей Бобровский и Илья Самсонов. Мягко скажем, не густо. Однако у братской Белоруссии ситуация еще хуже — сегодня наши соседи лишились своего единственного оставшегося представителя Егора Шаранговича, который этой ночью остался в запасе и закончил сезон вместе со своим «Нью-Джерси».

А ведь по содержанию «Девилз» выдали сегодня, возможной, свой лучший матч во втором раунде. Парни Линди Раффа были острее соперника в первом периоде, доминировали во втором и уступили в инициативе лишь в третьей двадцатиминутке, уверенно выстояв под шквалом бросков «Харрикейнз». Глобально не хватило команде из Ньюарка только одного — реализации.

До 40-й минуты «Дьяволы» действительно практически не знали проблем. Они дисциплинированно играли в обороне, качественно вычищали собственный пятак, не допускали частых провалов и всего за 8 секунд реализовали одно единственное удаление хозяев, наказав Фредрика Андерсена за отраженный перед собой бросок Даги Хэмилтона.

При этом гости должны были уйти на перерыв с преимуществом в две шайбы, задавив оборону «Ураганов» за воротами и разорвав ее за пару смен до сирены усилиями второго звена. Однако после идеального паса Джека Хьюза, выдернувшего голкипера из рамки, Тимо Майер не попал по абсолютно пустым воротам в ситуации, в которой, казалось бы, сделать это было невозможно.

И нужно ли говорить, что этот момент стал для «Девилз» роковым после того, как они получили гол в раздевалку от Брента Бернса, отправившего команды отдыхать со счетом 2:2 броском от синей линии? Идеальная иллюстрация поговорки «не забиваешь ты — забивают тебе».

Только дисциплинированно выстояв под прессингом «Каролины» в третьем периоде, в овертайме «Нью-Джерси» пропустил всего лишь после второго удаления в матче. Причем на этот раз антигероем гостей стал другой швейцарец Йонас Зигинталер, выбросивший шайбу за стекло в безобидной ситуации. И если гости сегодня в ключевой момент матча простили хозяев, то парни из Роли оказались куда менее великодушными и быстренько казнили соперника голом Йеспера Фаста, перекрывшего Акиру Шмида и удачно подставившегося под бросок Котканиеми.

Благодаря этой победе «Каролина» вышла в финал конференции пятый раз в своей истории. Причем во всех пяти случаях она сделала это при участии Рода Бриндамора — трижды, когда канадец был игроком «Харрикейнз», и еще два раза уже под его руководством. А еще «Ураганы» доказали всем — мощи и сил у них хватает и без Свечникова с Терявяйненом.