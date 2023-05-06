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Сегодня, 06:40

Сказка закончилась? Чудо-вратарь «Нью-Джерси» перестал тащить, а его команду уничтожают в плей-офф

Андрей Жданюк
Корреспондент
6 мая. «Каролина» — «Нью-Джерси» (6:1).
Фото USA Today Sports
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«Каролина» второй раз подряд прошлась по «Нью-Джерси».

НХЛ.Плей-офф. Второй раунд. Второй матч
«Каролина» — «Нью-Джерси» — 6:1 (0:0, 4:0, 2:1)
Голы: Котканиеми — 2 (бол., Гостисбеер, Друри), 21:35 — 1:0. Котканиеми — 3 (Мартинук, Фаст), 23:58 — 2:0. Стаал — 1 (Друри, Пеши), 37:25 — 3:0. Нечас — 2 (Гостисбеер, Слэвин), 39:44 — 4:0. Вуд — 1 (Маклеод, Бастиан), 43:49 — 4:1. Мартинук — 1, 52:48 — 5:1. Ноесен — 3 (Ахо, Джарвис), 53:42 — 6:1.
Вратари: Андерсен — Шмид (Ванечек, 40:00).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 35 (9+16+10) — 29 (8+12+9).
Наши: — .
6 мая. Роли. PNC Arena.
Счет в серии: 2-0

«Нью-Джерси» играет во втором раунде Кубка Стэнли впервые с 2012 года, но пока дела у команды Линди Раффа складываются не очень. «Девилз» без шансов проиграли «Каролине» во втором матче подряд и усложнили свое положение. Серия с «Рейнджерс» начиналась для «дьяволов» точно так же, но повторить удачный сценарий будет крайне непросто. «Харрикейнз» даже с учетом травм выглядят очень воодушевленно и, кажется, готовы задавить менее опытного соперника.

И все же стоит отдать «Нью-Джерси» должное. Гости мощно начали матч и организовали несколько опасных атак на ворота Фредерика Андерсена. «Каролина» оказалась не готова к такому стартовому давлению и за пять минут дважды заработала удаления. «Девилз» не реализовали численный перевес и упустили хорошую возможностью открыть счет. Возможно, такой ход событий пошел бы на руку «дьяволам», так как в нынешнем плей-офф «Харрикейнз» выиграли все матчи, где забивали первыми.

Сегодня «Каролина» не стала изменять этой тенденции. Хозяева постепенно забрали инициативу в свои руки и во втором периоде устроили настоящий перформанс. Команда Рода Бриндамора забросила четыре шайбы, а главным героем стал Йеспери Котканиеми. 22-летний форвард забил два гола за две с половиной минуты и почти нокаутировал соперника. Сперва он отличился в большинстве, а затем и в равных составах. Было много разговоров о его слабых сторонах, но финн продолжает работать и прогрессировать.

Преимущество хозяев нарастало. Периодически «Каролина» отдавала шайбу сопернику, но только для того, чтобы немного взять паузу. С последующими атакующими всплесками гости ничего не могли поделать. В концовке второго периода Джордан Стаал и Мартин Нечас сделали счет 4:0, намекнув, что интриги в этой встрече ждать не стоит. Голкипер «Нью-Джерси» Акира Шмид, который стал главным открытием первого раунда, снова не смог достойно проявить себя. После четырех пропущенных шайб, как и в прошлой игре он уступил место в воротах Витеку Ванечеку.

Замена вратаря никак не сказалась на ходе событий матча. Единственное, что получилось у «Девилз», так это испортить «сухарь» Андерсену. Майлз Вуд отметился первым голом за карьеру в Кубке Стэнли, однако на этом успехи его команды закончились. Не помогло гостям и возвращение в состав после травмы Тимо Майера. Швейцарец на бумаге считался главным усилением «Нью-Джерси» перед стартом плей-офф, но в семи играх в его активе нет набранных очков. Совершенно не то, чего ждали от бывшего форварда «Сан-Хосе».

Голы Джордана Мартинука и Стефана Ноусена стали завершающими пробоинами для «Девилз». За два последних матчах команда Линди Раффа пропустила 11 шайб, и следующая игра во многом станет определяющей. Отыграться с 0-3 в серии будет практически невозможно. Для «Каролины» же пока все складывается более, чем удачно. У команды идет игра, а восстановившийся после травмы Андерсен готов тащить. Голкипер «Харрикейнз» выиграл все три матча в нынешнем плей-офф и уверенно затмил нашумевшего Шмида.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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