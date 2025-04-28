Российский форвард провел в НХЛ матч года. Свечников сделал хет-трик и приблизил «Каролину» к победе в серии

«Харрикейнз» ведут у «Нью-Джерси» 3-1.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд

«Нью-Джерси» — «Каролина» — 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

Голы: Свечников — 2 (Бернс, Блэйк), 0:52 — 0:1. Дж. Слэвин — 1, 9:47 — 0:2. Свечников — 3 (бол., Джарвис, Ахо), 20:42 — 0:3. Хишир — 3 (Палат, Майер), 22:45 — 1:3. Майер — 1, 27:34 — 2:3. Мартинук — 2 (Бернс), 54:14 — 2:4. Свечников — 4 (п.в., Блэйк, Ахо), 56:43 — 2:5.

Вратари: Маркстрем (56:24 — 56:43) — Андерсен (Кочетков, 24:19).

Штраф: 16 — 14.

Броски: 22 (4+11+7) — 29 (8+11+10).

Наши: — - Орлов (22.51/0/+1), Свечников (15.13/6/+2).

27 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center. 17054 зрителя.

Счет в серии: 1-3.

Нынешний сезон получается для российского нападающего «Каролины» Андрея Свечникова непростым. Часть регулярного чемпионата форвард пропустил из-за травмы, а в целом результативность оставляла желать лучшего. Андрей не добрался даже до отметки в 50 очков за регулярку — такое с ним происходило только в дебютном сезоне-2018/19.

Казалось, что прогресс Свечникова застопорился, а менеджмент «Каролины» переоценил хоккеиста летом 2021 года, дав контракт на 7,75 миллионов долларов в год. На звездный уровень у форварда выйти пока так и не получается, но в нынешнем плей-офф у Свечникова есть отличный шанс доказать, что в нем не ошиблись. В четвертом матче серии против «Нью-Джерси» у Андрея это отлично получилось.

Сначала Свечников забил в первой же смене — наброс форварда вратарь «Дэвилз» Якоб Маркстрем просто не увидел из-за скопления хоккеистов на своем пятаке. А на старте второго периода российский нападающий замкнул передачу Сета Джарвиса на пятаке, реализовав большинство. И вышел на третье место в истории «Каролины» по набранным очкам в плей-офф (40) — впереди только Себастьян Ахо (74) и Эрик Стаал (43). Последний уже завершил карьеру, так что Свечников может обойти его уже в ближайшее время.

При счете 0:3 «Нью-Джерси» быстро отыграл одну шайбу, а затем состоялся дебют Петра Кочеткова в нынешнем плей-офф — основной вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен получил травму и вынужден был покинуть лед. Кочетков достаточно быстро пропустил, но в дальнейшем сыграл надежно, не дав шанса сопернику. Свечников же в итоге оформил хет-трик, поразив пустые ворота. Четыре гола в четырех матчах — теперь статистика российского форварда выглядит прекрасно.

Александр Никишин наконец-то официально подписал контракт с «Каролиной», но пока остается в резерве. Этого стоило ожидать — главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор славится своим консерватизмом и крайне редко идет на перестановки. Возможно, если у «Каролины» начнутся проблемы, Бриндамор и введет Никишина в состав, но пока на это надеяться сложно.

Теперь «Харрикейнз» остается один шаг до прохода во второй раунд, где их ждет куда более серьезный соперник — победитель пары «Тампы» и «Флориды». Сейчас «Каролина» выглядит мощно, но получится ли так доминировать против топов?