«Каролина» — следующий фаворит Кубка Стэнли. Этот клуб может стать самым русским в НХЛ

Три российских игрока поведут «Ураганов» за трофеем, а еще несколько присоединятся в следующие сезоны.

Как только рынок свободных агентов открылся и «Каролина» оперативно проявила себя подписанием важных игроков к будущему сезону, все заокеанские эксперты разом заговорили: ««Каролина» — фаворит Кубка Стэнли».

Мощный трансферный день

1 июля «Каролина» подписала пять игроков в основной состав:

Сразу бросается в глаза, что большинство игроков — возрастные, а контракты — небольшие, на пару лет. Во-первых, встречайте новую тенденцию: потолок зарплат в НХЛ в ближайшие годы будет расти, поэтому некоторым игрокам сейчас крайне невыгодно подписывать долгосрочные сделки. Уже через год потолок поднимется на 4 миллиона, а затем может вырасти еще.

Во-вторых, почти у всех игроков «Каролины» контракты истекают либо следующим летом, либо через два года. Руководству предстоит мощная работа по сохранению звезд за большие деньги.

«Ураганы» забетонировали вратарскую зону сразу тремя крепкими голкиперами. Теперь уже ясно, что для победы в Кубке Стэнли им совсем не нужен вратарь с гигантской зарплатой.

Смотрим последних обладателей кубка и тех, кто защищал ворота в финальных сериях:

2023. «Вегас» — Эдин Хилл (2,1 миллиона)

2022. «Колорадо» — Дарси Кемпер (4,5 миллиона)

2021. «Тампа-Бэй» — Андрей Василевский (9,5 миллиона)

2020, «Тампа-Бэй» — Андрей Василевский (3,5 миллиона)

2019. «Сент-Луис» — Джордан Биннингтон (650 тысяч)

2018. «Вашингтон» — Брейден Холтби (6,1 миллиона)

2017. «Питтсбург» — Мэтт Мюррей (902 тысячи)

2016. «Питтсбург» — Мэтт Мюррей (902 тысячи)

2015. «Чикаго» — Кори Кроуфорд (6 миллионов)

2014. «Лос-Анджелес» — Джонатан Куик (5,8 миллиона)

Так что «Каролина» сэкономила на имени вратарей, но получила трех почти одинаково качественных игроков. Судя по ситуации, россиянин Петр Кочетков, подписавший четырехлетний контракт с зарплатой в 2 миллиона за сезон, станет вторым вратарем, а опытный и взрослый Раанта будет подстраховывать его и Андерсена на случай травм.

Дмитрий Орлов провел замечательный прошлый сезон и без проблем влился с мощный «Бостон» сразу после обмена из «Вашингтона». В «Каролине» россиянин может стать еще результативнее: команда часто играет через подключающихся защитников при позиционных атаках. Достаточно посмотреть на то, как результативно играли в прошлой регулярке Брент Бернс — 61 (18+43) очко и Брэди Шкрей — 38 (18+20) очков.

Майкл Бантинг в последние годы был зажигалкой «Торонто». Играл со звездными партнерами, дрался за их спокойствие на площадке, проливал много своей и чужой крови. Но при этом набирал очки и выполнял кучу черновой работы. Свои 50 баллов в регулярке он обязан заработать.

Подписание Фаста может вызвать вопросы у тех, кто не следил за командой. Просто напомню, что он стал главным снайпером «Каролины» в минувшем плей-офф: 6 шайб в 15 встречах. Меньше забил даже звездный Себастиан Ахо. В регулярке швед также был неплох. Это полезный и резвый игрок для третьей тройки.

Йеспер Фаст (слева). Фото Global Look Press

Как долго продлится чемпионское окно «Каролины»?

Это самый главный вопрос. Если посмотреть на ситуацию с контрактами, то может показаться, что все рассчитано на стратегию «здесь и сейчас».

Следующим летом истекают соглашения у таких звезд, как форвард Себастиан Ахо и защитник Шкрей. Также остался всего год у Теуво Терявяйнена, Мартина Нечаса и Сета Джарвиса.

Терявяйнена в новом клубе представить не сложно: финн давно уже не играет на свою зарплату в 5,4 миллиона и часто травмируется. А вот на Ахо, Нечаса и Джарвиса придется искать большие деньги.

Нечас в прошлом сезоне наконец-то заиграл на высочайшем уровне: 71 (28+43) очко в 82 встречах. Он — лучший бомбардир «Ураганов» в регулярке. Больше 41 балла он не набирал три года кряду.

Ахо семь лет подряд без проблем идет в топ-2 бомбардиров «Каролины». Причем пять лет кряду — лучший. Прямо сейчас финн — главная звезда клуба, и на него придется потратиться. Один раз судьба уже вмешалась в переговоры Ахо с клубом: 1 июля 2019 года «Монреаль» шутки ради сделал оффершит Ахо, и «Ураганам» пришлось повторить предложение: пять лет и 8,4 миллиона за сезон. Теперь, с учетом новостей о повышающемся потолке, финн может просить от 10 миллионов.

Сет Джарвис в этом списке — самый молодой игрок, но не менее ценный. Небольшой техничный двусторонний форвард, который здорово показывает себя в плей-офф. В регулярке парень набирал по 40 очков, в Кубке Стэнли — 8 и 10 очков в двух сезонах подряд.

На долгих контрактах в «Каролине» сейчас всего два хоккеиста: российский форвард Андрей Свечников (7,7 млн в год до 2029-го), который из-за травм никак не может выйти на новый уровень, и центр Йеспери Котканиеми (4,8 млн в год до 2030-го). Последний — явно не тот игрок, вокруг которого можно строить команду. Финн, будучи третьим игроком драфта-2018, так и не вышел на солидный уровень в НХЛ.

Из-за стратегии «здесь и сейчас» «Каролина» находится в состоянии неопределенности. Сложно представить, как будет выглядеть команда хотя бы в следующем сезоне. Сейчас, с учетом того, что почти все подписания «Ураганы» уже сделали, под потолком осталось 2,5 миллиона долларов. Ожидается обмен защитника Бретта Песше (4 млн). С учетом роста потолка у команды будет возможность переподписать своих звезд.

Подборка центров не внушает доверия: после Ахо идут Котканиеми, Друри и возрастной Стаал. Не помешало бы укрепить состав опытным игроком на точке, который поможет перспективным крайним форвардам показать свой потенциал. Однако на рынке вариантов не так много: Бержерон и Крейчи не уверены, что продолжат карьеру, а Джонатан Тейвз, кажется, окончательно решил уйти на покой.

Костяк с большой долей вероятности останется, а бояться отпускать каких-то игроков не стоит. В системе «Каролины» сейчас невероятное количество перспективных форвардов. Особенно россиян. В клубе решили брать количеством: кто-то из десятка молодых игроков точно выстрелит и проявит себя, а значит, будет усиление.

Самый странный слух межсезонья: в «Каролине» думают о возможности трейда защитника Эрика Карлссона, который получает невероятные 11,5 миллиона за сезон, крут в атаке, но совершенно безалаберно играет в своей зоне. Видимо, в клубе хотят собрать комбо из атакующих защитников. Также звездным шведом интересуется «Питтсбург». И оба клуба не имеют большого места под потолком зарплат.

Может ли «Каролина» выиграть Кубок Стэнли?

Журналисты сайта The Athletic за несколько месяцев до старта нового сезона НХЛ решили поиграть в прогнозистов. 45,2 процента проголосовавших выбрали «Каролину» фаворитом в борьбе за кубок, а на втором месте, например, «Колорадо», за который отдали голос 16,1 процента. Но пока, конечно, такие голосования воспринимать всерьез не стоит.

«Ураганы» в прошлом сезоне смогли выйти в финал конференции, несмотря на травмы нескольких ключевых игроков. Не играли снайперы Свечников и Макс Пачиоретти, почти весь плей-офф пропустил Терявяйнен. Их отсутствие, безусловно, сказалось. Достаточно посмотреть на результативность других игроков в плей-офф. «Ураганам» очень не хватало забивных ребят, так что теперь тренерский штаб будет молиться на то, чтобы Андрей опять не получил травму, а Джарвис и Нечас продолжили развиваться и к следующему розыгрышу Кубка Стэнли.

У «Каролины» нет таких ярких звезд, как у «Эдмонтона» или «Тампы», однако пример «Вегаса» в прошлом сезоне показал, что самое важное для победы — глубина состава. И у «Ураганов» она есть. Эти игроки молоды, но уже достаточно опытны и продолжают расти. Так что чемпионское окно у «Харрикейнз» закроется не скоро, а шансы на победу действительно велики.