Дерзкий новичок уже круче Буре! Кузьменко побил рекорд «Ванкувера»

Обзор игрового дня НХЛ.

Панарин набрал 650-е очко в НХЛ

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Рейнджерс» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Ахо — 31 (Нечас), 16:47 — 1:0. Панарин — 24 (Зибанежад, Тарасенко), 30:33 — 1:1. Фокс — 11 (Панарин, Зибанежад), 44:01 — 1:2.

Вратари: Андерсен — Шестеркин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (13+12+5) — 16 (3+8+5).

Наши: — - Панарин (17.21/4/+1), Тарасенко (12.09/1/+1).

Роли. PNC Arena. 18792 зрителя.

После приобретения Владимира Тарасенко и Патрика Кейна «Рейнджерс» продолжают биться с «Торонто» и «Нью-Джерси» за попадание в топ-3 Центрального дивизиона.

Сегодня «синерубашечники» взяли реванш у «Каролины», которая два дня назад прервала четырехматчевую победную серию. И огромный вклад в сегодняшнюю победу команды Жерара Галана внес Артемия Панарина, не сумевший набрать очки в предыдущем матче с «Харрикейнз».

В середине второго периода лучший бомбардир ньюйоркцев сравнял счет, расчертив великолепную комбинацию с Владимиром Тарасенко и Микой Зибанежадом, которая закончилась точным броском в касание от Хлебушка. Примечательно, что этот гол принес парню из Коркино 650-е очко в НХЛ — а ведь подобную отметку в лучшей лиге мира преодолевало всего 14 россиян.

Однако неизвестно, случился бы гол Панарина без шикарного спасения Игоря Шестеркина, который не позволил хозяевам увеличить разрыв до двух шайб за пару минут до спасительной комбинации гостей. Голкипер «Рейнджерс» по-настоящему потащил свою команду, растянувшись и украв блином гол у Йессе Пулюярви после выхода «2 в 1».

А в третьем периоде 10-й номер парней с Бродвея проявил себя более привычным образом и оформил 58-й голевой пас в этом сезоне. На 45-й минуте он без проблем вошел в зону «Харрикейнз», слегка замедлил темп атаки, дождался подключения из глубины партнеров и вложил прекрасной поперечной передачей шайбу в крюк Адаму Фоксу, который поразил дальний угол и в итоге принес «Рейнджерам» важную победу.

Кузьменко побил рекорд Буре

«Ванкувер» — «Сан-Хосе» — 7:2 (3:1, 1:0, 3:1)

Голы: Миллер — 29, 6:15 — 1:0. Кузьменко — 35 (Петтерссон, Бовилье), 8:17 — 2:0. Гертл — 20 (Карлссон, Петерсон), 9:34 — 2:1. Джошуа — 10 (Гарлэнд, Оман), 19:59 — 3:1. Гарлэнд — 13 (Майерс, Кузьменко), 32:24 — 4:1. Агоццино — 1 (мен., Грегор), 49:55 — 4:2. Подколзин — 4 (Майерс, Джошуа), 50:10 — 5:2. Ди Джузеппе — 5 (Хьюз, Миллер), 51:28 — 6:2. Дрис — 11 (мен., Ди Джузеппе), 59:46 — 7:2.

Вратари: Демко — Раймер.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 21 (8+8+5) — 19 (11+4+4).

Наши: Кравцов (13.03/0/0), Кузьменко (17.16/3/+1), Подколзин (13.19/1/+1) — Барабанов (18.13/1/-2), Кныжов (14.28/0/-4).

24 марта. Ванкувер. Rogers Arena. 18919 зрителей.

Кажется, прошло время, когда мы переживали о том, заиграет ли Андрей Кузьменко при новом главном тренере «Ванкувера» Рике Токкете, а скептики рассуждали, оправдает ли новичок «Кэнакс» новый контракт с окладом 5.5 миллионов долларов, который начнет действовать со следующего сезона. Теперь все просто наслаждаются, глядя на то, как легко и играючи ему даются голы в НХЛ.

Сегодня «Касатки», которые уже давно откололись от гонки за место в плей-офф, на домашнем льду разгромили куда более бедовый «Сан-Хосе», а 27-летний россиянин вновь стал одним из героев команды из Британской Колумбии.

Перед матчем разбитному москвичу доверили в раздевалке объявить стартовый состав команды, и он не подвел, сделав все в шутливой манере со своей фирменной улыбкой.

Только главным действующим лицом Кузьменко стал не только в раздевалке, но и на льду. В первом периоде он накатил на пятак, получил пас от Элиаса Петтерссона, убрал быстрыми руками шайбу на неудобную и забросил свою 35-ю шайбу в сезоне, побив клубный рекорд Павла Буре по количеству голов для новичков.

Принял участие в разгроме «Акул» и Василий Подколзин, который забросил свою четвертую шайбу в сезоне. И как это сделал! Молодой россиянин набрал приличную скорость в средней зоне, убрал со своего пути Томаша Гертла, пересек синюю линию и дал с кистей в дальний верхний угол.

А вот Виталий Кравцов, сыгравший 13 минут, остался без очков уже в девятом матче подряд. Впрочем, от него мы уже давно перестали ждать каких-то чудес.