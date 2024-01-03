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НХЛ

Сегодня, 11:00

Свечников наконец-то обрел себя после травмы. Русский талант снова играет как настоящая звезда

Свечников забил два гола Шестеркину в победном матче против «Рейнджерс»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Андрей Свечников.
Фото USA Today Sports
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Дубль россиянина помог «Каролине» разгромить «Рейнджерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Каролина» — 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)
Голы: Друри — 6 (бол., Ноесен, Шей), 1:49 — 0:1. Свечников — 7 (бол., Ахо, Бернс), 19:29 — 0:2. Крайдер — 19 (Труба, Панарин), 24:30 — 1:2. Мартинук — 2 (Стаал), 26:32 — 1:3. Чатфилд — 4 (Друри, Нечас), 41:33 — 1:4. Свечников — 8 (Шей), 42:56 — 1:5. Бантинг — 9 (Лемье, Шей), 55:49 — 1:6.
Вратари: Шестеркин — Кочетков.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 29 (12+10+7) — 27 (9+5+13).
Наши: Панарин (19.19/2/0) — Орлов (14.11/2/0), Свечников (16.04/3/+1).
Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

У меня есть стойкое убеждение, что Андрей Свечников — потенциально одна из самых разносторонних звезд нынешней НХЛ. Коллега Зислис наверняка не согласится со мной и поспорит на тему, можно ли второго номера драфта вообще называть звездой даже в обозримом будущем.

То, как развивается карьера 23-летнего нападающего, действительно разочаровывает многих. Пока он всего лишь раз приблизился к отметке в 70 очков за регулярку. Да и незаменимым винтиком в механизме «Каролины» его назвать нельзя. Тем не менее его потолок очень высок.

Андрей Свечников.
Фото USA Today Sports

Тормозят развитие и не дают в полной мере раскрыть потенциал Андрея два фактора. Первый — это здоровье. Разрыв крестообразной связки, из-за которого он пропустил остаток предыдущего сезона и старт текущей регулярки, не мог пройти бесследно. Второй — достаточно примитивная рабоче-крестьянская игровая модель Рода Бриндамора, в которой звездам порой становится душно — хандру от постоянного бей-беги-бросай с мусорных позиций периодически ловит даже фронтмен «Харрикейнз» Себастьян Ахо. Впрочем, и в этой системе Свечников может быть эффективным и успешным.

У него есть реально все: габариты и мощь, катание, бросок, техника, нестандартное мышление, рабочая этика. И все это на одинаково хорошем уровне. Навыка, который сильно бы выпячивался, превалировал над другими или делал его игру одномерной, не видно.

Андрей Свечников в&nbsp;матче &laquo;Каролина&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монреаль&raquo; (5:3) в&nbsp;Роли 28&nbsp;декабря. «Он доминирующий игрок». Свечников блеснул и оформил победу «Каролины»

Таких разносторонних игроков в Америке называют прекрасным прилагательным well-rounded. Брось его в любую игровую ситуацию, и он точно в ней не потеряется. Форчек, игра на возврате, нейтрализация меньшинства, возня в углах — во всех этих компонентах парень из Барнаула достаточно эффективен. В противном случае в системе Бриндамора он бы не выжил даже в статусе элитного проспекта, на которого потратили такой высокий пик.

После разрыва «крестов» Андрей очень неторопливо приходил в себя и набирал форму, не давая больших поводов говорить о себе. Вроде и дефицита очков не испытывал, но и прежнего лоска в его игре не было.

Но в последнее время он по-настоящему горит. Незадолго до наступления Нового года в матче с «Монреалем» он сделал первый хет-трик с декабря 2022-го и забросил столько же, сколько и за всю эту регулярку. Затем отдал две голевые передачи и внес большой вклад в победу над «Торонто». А этой ночью оформил дубль в матче с «Рейнджерс» и помог «Каролине» разгромить лидера Столичного дивизиона.

«Они доминировали сегодня. Не думаю, что есть другое подходящее слово, чтобы описать игру Свечникова и Ахо. Они были нашими лучшими игроками и просто зажигали последнюю неделю. За этим весело наблюдать, и я просто пытаюсь чаще давать им шайбу», — сказал после матча с ньюйоркцами защитник «Харрикейнз» Брэди Шей.

Александр Овечкин в&nbsp;матче &laquo;Питтсбург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo; (3:4) в&nbsp;Питтсбурге 2&nbsp;января. «Лучшее начало». Овечкин открыл год победным голом против Кросби

В последних пяти матчах у Свечникова сразу 11 (6+5) очков. А его связка с Ахо за этот же отрезок насобирала сразу 24 балла. И хочется верить, что этот новогодний микроотрезок станет для россиянина отправной точкой к полноценной трансформации в звездного нападающего.

Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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