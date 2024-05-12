Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:40

Кузнецов играет мало, но творит красоту. «Каролина» впервые выиграла в серии с «Рейнджерс»

Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Евгений Кузнецов в матче с «Рейнджерс».
Фото ХК «Каролина»
Telegram Дзен
Первое поражение команды из Нью-Йорка в этом плей-офф.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд
«Каролина» — «Рейнджерс» — 4:3 (3:1, 0:1, 1:1)
Голы: Кузнецов — 3, 1:51 — 1:0. Ноесен — 4 (Терявяйнен, Деанджело), 6:33 — 2:0. Куилль — 1 (Какко, Густафссон), 8:06 — 2:1. Ахо — 3 (Гюнцель, Бернс), 15:29 — 3:1. Гудроу — 2 (Шнайдер, Веси), 32:43 — 3:2. Лафренье — 4 (Зибанежад, Труба), 42:04 — 3:3. Шей — 1 (бол., Терявяйнен, Свечников), 56:49 — 4:3.
Вратари: Андерсен — Шестеркин (57:43).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 31 (10+13+8) — 25 (8+12+5).
Наши: Кузнецов (8.38/3/-1), Орлов (21.20/2/0), Свечников (15.53/2/0) — Панарин (18.09/1/-3).
12 мая. Роли. PNC Arena.
Счет в серии: 1-3.

На протяжении всей серии «Каролине» все время совсем немногого не хватало для победы. Род Бриндамор не вносил изменения в стиль команды, а пытался перевернуть серию перестановками: то уберет Евгения Кузнецова из состава, то поменяет Фредерика Андерсена на Петра Кочеткова в воротах. Но ничего из этого результата не дало, и «Харрикейнс» уже сегодня могли провести последний матч в сезоне.

Трудно представить, какие слова нашел Бриндамор для своей команды, но уже с первых минут «Каролина» полетела вперед. В самом дебюте матча свою третью шайбу в плей-офф забросил Евгений Кузнецов. У россиянина получился великолепный бросок, который не оставил ни шанса Игорю Шестеркину.

В концовке игры Кузнецов заходил уже на дубль и, пожалуй, лучшую шайбу в плей-офф, но немного не повезло. Удивительно, но Евгений создал больше всего хайлайтов, сыграв менее 10 минут.

В первом периоде «Каролина» закинула сразу три шайбы: помимо Кузнецова, отличились Стефан Ноусен и Себастьян Ахо. «Рейнджерс» ответили лишь одной шайбой Кулле: для 22-летнего форварда она стало первой в плей-офф за карьеру.

Казалось, что уж такое преимущество «Каролина» должна удержать. Причем «Харрикейнс» не садились в глухую оборону, а продолжали проверять Шестеркина большим количеством бросков. Но у «Рейнджерс» уровень везения прокачан до максимальной отметки.

Сначала шайба в ворота «Каролины» влетела после обычного наброса Брэйдена Шнайдера и хорошего подставления Барклая Гудроу. Затем отличился уже Алексис Лафреньер, причем с отрицательного угла: форвард заехал за ворота Андерсена и закинул шайбу в ворота рикошетом от спины голкипера.

Форвард, которого уже записали в главные разочарования драфта-2020, находится в какой-то невероятной форме. В регулярке Алексис побил собственный рекорд по результативности, а в плей-офф набирает больше очка за игру.

Все шло к очередному овертайму, третьему подряд в этой серии. Но судьбу матча решило глупое удаление Линдгрена за 4 минуты до конца. «Каролина» его довольно быстро реализовала и забрала первый матч в серии.

С трудом верится, что «Каролина» сможет отыграться. Но зато «Рейнджерс» впервые в этом плей-офф почувствовали вкус поражений.

Андрей Свечников
Артемий Панарин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Игорь Шестеркин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
1
0
Читайте также
Три лидера РПЛ поменялись местами в турнирной таблице перед финишем
Биография Майка Тайсона: жизнь и карьера легенды бокса
Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
Акинфеев сидел на скамейке, Вендел не забивал в пустые, а судьи не пускали Семака к чемпионству? Что случилось в матче «Зенит» - ЦСКА
Три мирных жителя погибли и восемь пострадали в результате удара ВСУ по Донецку
Горячий игнор: страны Глобального Юга не едут на саммит в Швейцарию
Популярное видео
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
«Каролина» — «Рейнджерс»: видеообзор матча
Панарин обошел Буре и Войнова по числу матчей в плей-офф НХЛ среди российских игроков
«Каролина» одержала первую победу в серии с «Рейнджерс», Кузнецов отметился голом
Кузнецов открыл счет в четвертом матче серии с «Рейнджерс»
«Каролина» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ
Кубок Стэнли: «Каролина» — «Рейнджерс», «Колорадо» — «Даллас». Расписание и результаты 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Тарасенко — в топ-5 русских снайперов в истории Кубка Стэнли. А Задоров забивает больше Макдэвида