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Сегодня, 05:20

«Рейнджерс» — в финале «Востока»! Мощный камбэк и ассистентский дубль Панарина отправили «Каролину» в отпуск

«Рейнджерс» обыграл «Каролину» в шестом матче
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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А герой матча — оформивший хет-трик Крис Крайдер.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч
«Каролина» — «Рейнджерс» — 3:5
Счет в серии: 2-4.

После третьего матча серии казалось, что проход «Рейнджерс» в финал конференции — дело уже решенное. И это обязательно произойдет: даже если не в четвертом матче, то в пятом или в крайнем случае шестом. Настолько «Рейнджерс» выглядели сильнее «Харрикейнз».

Хоккеисты «Каролины», находясь в шаге от вылета, дважды вытаскивали игры в третьем периоде и затащили себя в матч под номером шесть.

Первый период команды провели предельно аккуратно, практически без опасных моментов. Но за полторы минуты до его завершения защитники «Рейнджерс» буквально выключились, словно у тех, кто ими управлял, села батарейка на джойстике. Мартин Нечас таким подарком не мог не воспользоваться и открыл счет.

В начале второго игрового отрезка у «Каролины» сработало даже большинство, от которого почти не было пользы на протяжении всей серии: Сет Джарвис удвоил преимущество.

Затем команды в течение пары минут обменялись голами: сначала Винсент Трочек воспользовался диким привозом Дмитрия Орлова, а Себастьян Ахо восстановил паритет в две шайбы. Во втором периоде у «Каролины» получалось все: команда уверенно вела игру к победе, а серию к седьмому матчу. Удавалось спасаться даже в такие моменты, когда шайба обязана была залетать в ворота.

Но в третьем периоде у гостей все сломалось.

Абсолютно великие 20 минут провел Крис Крайдер. Нападающий не только вернул «Рейнджерс» в игру с «-2», но и переломил ход серии, оформив хет-трик в течение девяти минут. Возможно, где-то Фредерик Андерсен команду не спас (особенно в первой шайбе американца), где-то чуть лучше могли сыграть защитники.

Но итог простой: 33-летний Крайдер, проведший всю карьеру в «Рейнджерс», за волосы вытащил команду, когда она начала тонуть в болоте хоккея Рона Бриндамора.

Вероятно, для тренера «Харрикейнз» этот матч станет последним на его посту. Но сейчас это не так важно: Игорь Шестеркин и Артемий Панарин ликуют, а Андрей Свечников, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Петр Кочетков едут в отпуск.

Артемий Панарин
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