Гениальный план «Каролины»: почему клуб набирает россиян пачками?

За четыре года «Харрикейнз» задрафтовали 16 игроков из России.

На прошедшем в Нэшвилле драфте НХЛ-2023 было выбрано 19 россиян — этот результат стал для нашей страны худшим за последние шесть лет. Посыпать голову пеплом из-за этого, разумеется, не стоит — куда важнее должно быть не количество, а качество поставляемых за океан юниоров. Однако гораздо сильнее бросается в глаза другой факт — сразу пятерых парней из России задрафтовала «Каролина», которая в последние пару лет сделала заявку на то, чтобы в ближайшем будущем стать самой русской командой НХЛ.

Сейчас об этом забавно говорить, но когда-то «Харрикейнз» считались русофобским клубом лиги, который в промежуток с 1998 по 2018 год выбрал на драфте всего лишь двух россиян, включая Андрея Свечникова — парня, мимо которого боссы «Ураганов» не имели права пройти. Не жаловали здесь и наших готовых игроков из РФ, которых за всю историю было не так много. Да и в целом Роли считался довольно гиблым местом для наших хоккеистов.

Посудите сами. Русский Танк Андрей Коваленко приезжал в «Каролину» уже на закате своей заокеанской карьеры и отыграл за команду всего полтора сезона. Даниил Марков продержался у Питера Лавиолетта чуть больше 40 матчей и затем отправился в «Филадельфию». Олег Твердовский хоть и выиграл с «Кэйнс» второй Кубок Стэнли, но ограничился всего одним сезоном в команде. Александр Семин после роскошной локаутной регулярки в тройке с Эриком Стаалом и Иржи Тлусты резко сдал, доигравшись до выкупа пятилетнего контракта уже на третий год его действия. Некогда вечно перспективный центр Андрей Локтионов после 20 матчей в 2014-м вернулся на родину. Будущие лидеры СКА Сергей Толчинский и Валентин Зыков не смогли выбраться из фарм-клуба. По-настоящему своим в «Харрикейнз» стал лишь Сергей Самсонов, выдавший перед уходом на пенсию несколько качественных сезонов и оставшийся в системе клуба работать тренером по развитию.

Доподлинно сложно сказать, почему за 20-летнюю эпоху правления бывший ГМ «Каролины» Джим Рутерфорд по большей части избегал россиян. По крайней мере, напрямую кем-то из игроков в русофобии легендарный канадец не обвинялся. Однако в случае с драфтом и проспектами он точно мог обжечься историей с Игорем Князевым. В 2001-м босс «Ураганов» при доступных Карло Колайаково и Тиме Глисоне потратил 15-й пик первого раунда на золотого призера МЧМ и защитника «Спартака» Игоря Князева, чья карьера в «Харрикейнз» ограничилась несколькими выставочными матчами. К слову, из защитников выше уроженца Электростали тогда ушли только Майк Комисарек («Монреаль») и олимпийский чемпион Дэн Хэмьюс («Нэшвилл»). И после этого клуб долгие годы абсолютно игнорировал наших проспектов на драфте.

Андрей Свечников. Фото Global Look Press

Но тут пять лет назад в Роли высадился Андрей Свечников, который точно не заставил жалеть о своем выборе. А сменщик Рутерфорда и действующий босс «банды придурков» Дон Уодделл открыл давным-давно заржавевший вентиль и запустил поток русских юниоров, начав их коллекционировать через драфт как не в себя. Смотрите сами — за последние четыре года «Каролина» прикарманила сразу 16 хоккеистов с паспортом РФ. Для сравнения: за этот период клуб выбрал 12 канадцев, 9 американцев, 5 финнов и 5 шведов. Так откуда же взялся этот русский крен? Неужели эффект короля лакросса?

В 2020-м действительно могло показаться, что Уодделл, только-только зацепивший Кочеткова, Пономарева, Никишина и Пашина, одержим идеей собрать русскую банду вокруг Свечникова. Тем более перед глазами у него были живые примеры чемпионских «Вашингтона» и «Тампы». Но вряд ли в погоне за нашими парнями им движут романтизм и желание создать команду-диаспору. В реальности все намного проще и легко объяснимо.

Похоже, все дело в изменениях коллективного соглашения НХЛ. Общее правило гласит — если выбранный игрок не подписывает контракт новичка с клубом в течение четырех лет после драфта, то клуб теряет права на него и хоккеист становится неограниченно свободным агентом на территории лиги. Вот только данное положение распространяется на проспектов из лиг, с которыми у НХЛ заключено трансферное соглашение, то есть на людей из всех более-менее известных чемпионатов (Швеция, Финляндия, Чехия, Германия, Швейцария, Австрия, CHL, NCAA).

Петр Кочетков. Фото Соцсети

Не работает норма лишь в отношении КХЛ, не имеющей сейчас никаких документальных связей с североамериканским гигантом. В ситуации с российскими юниорами действует относительно новая поправка, которая в отечественных СМИ долгое время оставалась незамеченной — права на задрафтованных хоккеистов из лиг, не имеющих трансферное соглашение с НХЛ, сохраняются без каких-либо ограничений по возрасту бессрочно. Поэтому условный Павел Красковский, задрафтованный «Виннипегом» еще в 2014-м, в свои 26 лет до сих пор числится в списке активов «Джетс» и при наличии желания попробовать себя в НХЛ не сможет самостоятельно выбирать себе клуб.

И сейчас приступ любви Уодделла к России уже не кажется таким уж резким и необъяснимым. Примеры некогда не котировавшихся по разным причинам на драфте Артемия Панарина, Ильи Михеева, Кирилла Капризова, Андрея Кузьменко показали, что куда полезнее тратить поздние пики на неочевидных русских игровичков, чем на кучу одинаковых прямолинейных силовиков, которых полно на рынке. Они, может, и будут зреть дольше обычного, играя в приличной лиге, но потом приедут и какое-то время будут вынуждены отпахать на обязательном контракте новичка за крохотные деньги. В условиях постоянно прижимающего потолка такой план для команды претендента точно имеет смысл.