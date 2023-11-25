Знакомьтесь: Никита Кучеров, инопланетянин

Обозреватель «СЭ» — о шести очках Никиты Кучерова и удивительном сюжете матча «Каролина» — «Тампа» (2:8).

Незримая связь с Василевским

Большое везение для влюбленного в хоккей человека — увидеть такой уникальный матч в режиме реального времени, а не нарезку с моментами, когда уже знаешь результат и просто наслаждаешься моментами. Мне подфартило, и спасибо за это провидению.

Но фарт ведь тоже приходит не случайно. Меня, чтобы включить трансляцию, как магнитом притянул факт возвращения на лед после операции и восстановления Андрея Василевского, последний раз игравшего еще в апреле, в серии первого раунда плей-офф против «Торонто». С тех пор прошло семь месяцев. Отыграет он солидно, местами подтащит, но ни героем, ни, к счастью, антигероем матча не станет. После такого перерыва его 22 сейва из 24 бросков без единой ошибки можно считать более чем приличным возвращением.

Камбэк Большого Кота определенно вдохновил другого российского двукратного обладателя Кубка Стэнли. Между Василевским и Никитой Кучеровым, несомненно, существует незримая связь — конечно, не как между близнецами, но как между сроднившимися за уже десятый совместный сезон и четыре финала Кубка Стэнли людьми. Прекрасно помню, как совсем недавно, 8 сентября 2021-го, они вместе выставляли Кубок Стэнли в школе «Белые медведи», откуда Никита когда-то выпускался. Вроде бы это было совсем недавно — два года и два месяца назад, — и в то же время очень давно. Когда легендарный трофей доедет до России в следующий раз — поди знай...

У Кучерова и так идет зверский сезон, в котором он сильно напоминает себя образца 128 очков в регулярке-2018/19. Но в Роли он превзошел сам себя. Хотя в первом периоде за такой поворот, как и за итоговые 8:2 в пользу «Тампы», не говорило вообще ничто. Достаточно сказать, что за первые двадцать минут «Молния» нанесла в створ ворот Антти Раанты ОДИН бросок! Не «Сан-Хосе» образца нынешнего сезона, заметьте. «Тампа»! И закономерно, что в конце периода «Каролина» дожала. Это полностью соответствовало картине матча, и по ходу второго периода главный тренер «Ураганов» Род Бриндамор во флеш-интервью (в НХЛ это норма во время игры!) назовет первый период лучшим для своей команды в сезоне.

Вот только произойдет это уже при 1:3.

Три большинства. Три броска. Три гола. Три очка Никиты

В атакующую беспомощность могучей, по идее, команды с одним из лучших тренеров НХЛ Джоном Купером к первому перерыву невозможно было поверить. И правильно, что невозможно. Потому что, как когда-то любил выражаться Олег Романцев, «все думали, что лев умер, а он просто прилег отдохнуть». Второй период начался совершенно невообразимо. Не думаю, что когда-либо видел что-то подобное.

Второй период начался с беспечного и, к сожалению, характерного для Андрея Свечникова фола в чужой зоне. Форвард из-за травмы провел только половину матчей нового сезона, — но, будучи кем угодно, но не силовиком, уже лидирует в «Харрикейнз» по штрафным минутам. Какие-то легкомысленные зацепы — все это известно давно, и в этом смысле Андрею пора матереть. Терпение у тренеров небезгранично.

Несмотря на второе по эффективности в этом сезоне в лиге большинство, долго «Тампа» не могла войти в зону. Но потом Кучеров шайбу туда втащил, сыграл в пас с Брэйденом Пойнтом, и тот вывел на пушечный щелчок в девятку Стивена Стэмкоса. 1:1.

А потом глаза с каждой минутой начали все больше выходить из орбит. Потому что за первые шесть минут второго периода случились еще два дурацких, никакой необходимостью не продиктованных удаления «Харрикейнз» — второе (вернее, третье) даже четырехминутное. Словно Свечников всю команду в одну секунду этим вирусом заразил!

И, как и в случае с Андреем, «Тампа» оба этих удаления безжалостно реализовала с первого броска. И также сперва «Молния» не могла войти в зону, и снова только вошла, как тут же и забила — теперь уже на месте Стэмкоса, только с другого края, оказался сам Кучеров, после перевода Хэйгела с одного края на другой бросивший просто лазерно. С силой и точностью невероятными для того, чтобы Раанта успел переместиться.

В третий раз тянуть «Тампа» уже не стала, и Кучеров теперь отдал голевую Пойнту. Три гола в большинстве меньше чем за шесть минут! И 1+2 у Никиты, что уже на тот момент позволило ему выйти в лидеры в списке бомбардиров НХЛ. И счет 3:1 в пользу «Лайтнинг» при соотношении бросков 11:4 в пользу «Каролины». Четыре броска, три гола. И Раанте на тот момент ничего было не предъявить. Трижды оборону хозяев в большинстве просто растерзали, вспороли.

Никита Кучеров (слева), Виктор Хедман и Андрей Василевский. Фото USA Today Sports

Повторил рекорд «Тампы», из россиян больше за матч набирал только Макаров, столько же — никто

«Каролина» еще потрепыхалась и в своем большинстве после передачи Свечникова сократила разрыв до 2:3. Ко второму перерыву у «Тампы» было семь бросков, и она выигрывала. Это выглядело каким-то сюрреализмом. В тот момент, как и в первом периоде, Василевский и позволил команде оставаться на плаву. При сумасшедшем большинстве, где дирижер — Кучеров, хотелось (и не в первый раз) понять, чем двукратные обладатели Кубка Стэнли четырех последних сезонов занимаются при игре «пять на пять». Или там думают, что спецбригады решают вообще все?

После двух таких небанальных периодов я ждал от третьего чего-то особенного — и дождался. Он превратился в форменное избиение «Каролины». Причем теперь уже в равных составах — ответ на мое удивление, чем «Тампа» в них занимается, последовал убедительный. Еще четыре гола «пять на пять» (причем Куч был на льду абсолютно при каждом и набрал «плюс четыре») и один в большинстве. И вот тут уже вратаря у «Каролины» действительно не было — после трех голов при семи бросках Раанта забыл выйти на третий период и в итоге пропустил восемь голов с 14 бросков. И его не заменили. Не знаю, насколько легко финну будет такое пережить — факт, что Петру Кочеткову надо быть готовым подхватить знамя. Вся спортивная жизнь — она и состоит в реализации предоставляемых ею шансов.

Кучеров был восхитителен. Он раз за разом не въезжал — влетал в зону и проходил сквозь пару защитников, как в каком-нибудь «Гарри Поттере», просачиваясь сквозь стену. Словно их на льду вообще не было. Въехал, например, так однажды за синюю линию и из-под ведущего защитника «Ураганов» Слэйвина зашвырнул в девятку свою вторую шайбу в матче. Стало 2+3.

У «Каролины» было еще одно большинство, Свечников влепил в крестовину. А под конец Дмитрий Орлов (у него, кстати, по «плюсу-минусу» удивительный для такого матча «0» и 5 бросков в створ за 18.16 на льду) получил две минуты, что позволило Кучерову набрать шестое очко, а Пойнту сделать хет-трик. Мне, понятно, хотелось, чтобы Никита стал автором хет-трика и 3+3 — но, наверное, судьба сочла, что это было бы уже слишком. Шесть очков — в любом случае божественное выступление, которое позволило ему оторваться в списке бомбардиров НХЛ с 35 очками — у ближайшего преследователя, кстати, защитника «Ванкувера» Куинна Хьюза, 32.

А главный болельщик и руководитель российского фан-клуба «Тампы» Алексей Челюканов, автор прекрасной книги, фактически энциклопедии «Лайтнинг» на русском языке, уточнил в Тelegram, что это второй случай с шестью очками в истории «Молнии» в одном матче. Первый (3+3) был у защитника Дага Кроссмана еще в первом сезоне клуба в лиге, аж в 1992 году!

Что же касается российских хоккеистов в НХЛ, то шести очков за игру за всю историю среди них не набирал никто, а семь (2+5) — Сергей Макаров за «Калгари» в матче с «Эдмонтоном» в сезоне-1989/90, выигранном «Флеймз» — 10:4. У Кучерова, таким образом, второй результат всех времен.

Никита Кучеров (в центре) в матче против «Каролины». Фото USA Today Sports

Не сглазить!

...Вспоминаю историю, которую когда-то рассказал мне Никита — как он, молодой, приехал на первый свой тренинг-кемп в «Тампу», и генеральный менеджер, один из кумиров его детства Стив Айзерман, застыдил парня, что процент жира у него самый большой в команде. Не вес, а именно жировая прослойка. Ее тогда в России просто не определяли!

Кучерову стало стыдно, он полностью изменил режим питания, и через три недели у него были уже совсем другие показатели. Больше он никогда не питался так, как раньше. Потому что очень хотел пробиться в НХЛ. А пробившись — стать там лучшим и выиграть Кубок Стэнли. Второе удалось уже дважды, первое (если считать таковым «Харт Трофи») тоже было. И были два титула лучшего бомбардира плей-офф именно в чемпионские годы.

86-му номеру «Тампы» в этом году стукнуло тридцать. Сложно поверить, что когда-то для хоккеистов это было возрастом заката, и в Советском Союзе их уже списывали в утиль. Ведь сейчас у Никиты в 20 матчах 35 очков. Велик соблазн начать считать, сколько будет после 82 игр, если он выдержит заданный темп. Многие такие подсчеты любят, но я их делать не стану, поскольку настолько математически это не работает. И сглазить не хочется.

В прошлом сезоне Кучеров набрал 113 очков, второй показатель в карьере после легендарных 128, в третий раз разменяв 100-очковую отметку. Столько раз это удавалось из россиян еще только Евгению Малкину, а больше — Александру Овечкину. Когда по итогам прошлого сезона «СЭ» проводил опрос журналистов на определение лучшего российского хоккеиста сезона, для меня не было сомнений, за кого голосовать. Только за Кучерова!

И тем не менее, если смотреть на прошлогоднего Коннора Макдэвида, казалось, что канадец и все остальные — из разных лиг. Что они — миряне, даже гениальные, а он — с другой планеты.

Но в этом сезоне у Макдэвида была небольшая травма, после нее он на свой уровень никак не выйдет, «Эдмонтон» хромает на обе ноги, хоть и прибил вчера всухую «Вашингтон». У 97-го номера «Ойлерз» шесть голов и 20 очков в 17 матчах — мастерская, но вполне себе земная статистика.

А вот как раз Кучеров сейчас играет как инопланетянин.

И даже если он по старой традиции молчит и никак это свое волшебство не комментирует — давайте просто смотреть и наслаждаться!