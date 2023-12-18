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НХЛ

Сегодня, 06:00

Овечкин снова не забил и продлил черную серию. Но «Вашингтон» вымучил победу на буллитах

Михаил Скрыль
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Решающий бросок на счету Евгения Кузнецова.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Вашингтон» — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Ахо — 12 (Джарвис), 27:41 — 1:0. Фехервари — 1 (Уилсон, Строум), 31:33 — 1:1.
Победный буллит: Кузнецов.
Вратари: Кочетков — Кемпер.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 29 (7+8+13+1) — 21 (7+8+5+1).
Наши: Орлов (16.28/3/+1) — Кузнецов (18.31/2/-1), Овечкин (20.45/4/+1).
18 декабря. Роли. PNC Arena. 18700 зрителей.

«Вашингтон» завершил гостевую серию матчем с «Каролиной». Для команды Спенсера Карбери складывалась она не лучшим образом. «Кэпиталз» зацепили одно очко с «Филадельфией», после чего проиграли «Нэшвиллу». Не только результаты должны волновать молодого главного тренера. Затягивается безголевая серия лидера «Столичных» — Александра Овечкина. Главный снайпер лиги уже обновил собственный антирекорд, который ухудшается с каждой игрой. Не забил россиянин и «Каролине», хотя традиционно много бросал, и у него было несколько шансов, чтобы прервать кошмарную серию.

Регулярный чемпионат НХЛ приближается к экватору. Наступает время, когда команды все больше наедаются хоккеем, а плотный график сказывается на физическом состоянии. «Вашингтон» проводил второй матч за сутки, «Каролина» — третью игру за четыре дня. Неудивительно, что соперники не форсировали темп, хотя «Харрикейнз» в свойственном стиле больше владели шайбой и изрядно понервировали вратаря «Кэпиталз» Дарси Кемпера в первом периоде. Например, когда разыгрывали большинство и использовали быстрые передачи. Брэди Шею даже удалось забить, но гол справедливо отменили. Стефан Ноесен перестарался на пятаке и завалил Кемпера.

«Харрикейнз» в последнее время испытывают проблемы с вратарями, которые отчасти стали следствием недальновидных решений в межсезонье. Летом руководство зачем-то предложило новый контракт финну Антти Раанте, чья медицинская карта раздувалась с каждым годом. Из-за проблем со здоровьем «Каролина» временно осталась без Фредерика Андерсена. Раанта завалил начало сезона, и клуб поместил голкипера на драфт отказов. Большая нагрузка выпала на 24-летнего Петра Кочеткова, а на матч с «Вашингтоном» из Лиги Восточного побережья повысили Янива Переца. Россиянин неплохо освоился в роли основного вратаря: в первом периоде не позволил забить Овечкину с пятака, а перед перерывом играюче прочитал выход «один на один» Тома Уилсона и поймал шайбу ловушкой.

Второй период смотрелся веселее, если учесть, что команды обменялись голами. «Минус» в статистику получил Евгений Кузнецов. В его смену Себастьян Ахо расстрелял Кемпера со средней дистанции. Карбери так и не придумал, как перезагрузить россиянина, чтобы нападающий заиграл полезнее. Кузнецова заявили третьим центром, но ничем особенным в основное время Евгений не отметился. Отыгрался «Вашингтон» благодаря голу Мартина Фехерваре. Овечкин поучаствовал в шайбе, пусть и не попал в протокол. Александр стянул на себя игрока «Каролины» при входе в зону, тем самым освободился коридор для подключившегося к атаке словака.

С середины третьего периода «Кэпиталз» с трудом выбирались из собственной зоны. Атаки застревали в середине или обрывались после неточных передач и перехватов. «Харрикейнз» выглядели свежее и создавали больше моментов. Однажды Кемпера выручила штанга. До Кочеткова шайба почти не доходила. Вспомнить, кроме опасного броска Дилана Строума с близкой дистанции, особо нечего. То, что матч затянулся до овертайма, «Вашингтон» может считать успехом. На два очка «Столичные» явно не наиграли, но и поражения в основное время, как минимум за старания Кемпера, не заслуживали.

Вратарская дуэль плавно перетекла в серию буллитов. Кочетков пропустил от хитрющего Кузнецова, а Кемпер прочитал три попытки игроков «Каролины» и стал героем вечера. После такого матча хоккеисты «Вашингтона» должны носить своего вратаря на руках. Без надежных действий Кемпера «Кэпиталз» не дотянули бы даже до овертайма.

Александр Овечкин
Дмитрий Орлов
Евгений Кузнецов (хоккей)
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
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