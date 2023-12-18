Овечкин снова не забил и продлил черную серию. Но «Вашингтон» вымучил победу на буллитах

Решающий бросок на счету Евгения Кузнецова.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Вашингтон» — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Ахо — 12 (Джарвис), 27:41 — 1:0. Фехервари — 1 (Уилсон, Строум), 31:33 — 1:1.

Победный буллит: Кузнецов.

Вратари: Кочетков — Кемпер.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 29 (7+8+13+1) — 21 (7+8+5+1).

Наши: Орлов (16.28/3/+1) — Кузнецов (18.31/2/-1), Овечкин (20.45/4/+1).

18 декабря. Роли. PNC Arena. 18700 зрителей.

«Вашингтон» завершил гостевую серию матчем с «Каролиной». Для команды Спенсера Карбери складывалась она не лучшим образом. «Кэпиталз» зацепили одно очко с «Филадельфией», после чего проиграли «Нэшвиллу». Не только результаты должны волновать молодого главного тренера. Затягивается безголевая серия лидера «Столичных» — Александра Овечкина. Главный снайпер лиги уже обновил собственный антирекорд, который ухудшается с каждой игрой. Не забил россиянин и «Каролине», хотя традиционно много бросал, и у него было несколько шансов, чтобы прервать кошмарную серию.

Регулярный чемпионат НХЛ приближается к экватору. Наступает время, когда команды все больше наедаются хоккеем, а плотный график сказывается на физическом состоянии. «Вашингтон» проводил второй матч за сутки, «Каролина» — третью игру за четыре дня. Неудивительно, что соперники не форсировали темп, хотя «Харрикейнз» в свойственном стиле больше владели шайбой и изрядно понервировали вратаря «Кэпиталз» Дарси Кемпера в первом периоде. Например, когда разыгрывали большинство и использовали быстрые передачи. Брэди Шею даже удалось забить, но гол справедливо отменили. Стефан Ноесен перестарался на пятаке и завалил Кемпера.

«Харрикейнз» в последнее время испытывают проблемы с вратарями, которые отчасти стали следствием недальновидных решений в межсезонье. Летом руководство зачем-то предложило новый контракт финну Антти Раанте, чья медицинская карта раздувалась с каждым годом. Из-за проблем со здоровьем «Каролина» временно осталась без Фредерика Андерсена. Раанта завалил начало сезона, и клуб поместил голкипера на драфт отказов. Большая нагрузка выпала на 24-летнего Петра Кочеткова, а на матч с «Вашингтоном» из Лиги Восточного побережья повысили Янива Переца. Россиянин неплохо освоился в роли основного вратаря: в первом периоде не позволил забить Овечкину с пятака, а перед перерывом играюче прочитал выход «один на один» Тома Уилсона и поймал шайбу ловушкой.

Второй период смотрелся веселее, если учесть, что команды обменялись голами. «Минус» в статистику получил Евгений Кузнецов. В его смену Себастьян Ахо расстрелял Кемпера со средней дистанции. Карбери так и не придумал, как перезагрузить россиянина, чтобы нападающий заиграл полезнее. Кузнецова заявили третьим центром, но ничем особенным в основное время Евгений не отметился. Отыгрался «Вашингтон» благодаря голу Мартина Фехерваре. Овечкин поучаствовал в шайбе, пусть и не попал в протокол. Александр стянул на себя игрока «Каролины» при входе в зону, тем самым освободился коридор для подключившегося к атаке словака.

С середины третьего периода «Кэпиталз» с трудом выбирались из собственной зоны. Атаки застревали в середине или обрывались после неточных передач и перехватов. «Харрикейнз» выглядели свежее и создавали больше моментов. Однажды Кемпера выручила штанга. До Кочеткова шайба почти не доходила. Вспомнить, кроме опасного броска Дилана Строума с близкой дистанции, особо нечего. То, что матч затянулся до овертайма, «Вашингтон» может считать успехом. На два очка «Столичные» явно не наиграли, но и поражения в основное время, как минимум за старания Кемпера, не заслуживали.

Вратарская дуэль плавно перетекла в серию буллитов. Кочетков пропустил от хитрющего Кузнецова, а Кемпер прочитал три попытки игроков «Каролины» и стал героем вечера. После такого матча хоккеисты «Вашингтона» должны носить своего вратаря на руках. Без надежных действий Кемпера «Кэпиталз» не дотянули бы даже до овертайма.